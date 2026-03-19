メディアエイド、本社オフィスを五反田TOCビルへ移転

株式会社メディアエイド

株式会社メディアエイド（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO 九島 遼大、以下「当社」）は、2026年3月1日付で本社オフィスを東京都品川区西五反田のTOCビルへ移転したことをお知らせします。あわせて、2026年4月1日に高知県高知市に「AI-Lab高知」を新設し、米国・シリコンバレーも含めた3拠点体制を確立します。

■オフィス移転の背景

当社は「ソーシャルメディアをビジネスインフラにする」というビジョンを掲げ、創業事業であるSNSソリューション事業の拡大を中心に、従業員100名規模の組織へと成長してきました。また、昨年12月からSNSコマース&IP事業部を設立、ソーシャルコマース領域での事業展開も始動しました。今般、事業領域の拡大および組織拡大にあわせ、東京都品川区西五反田のTOCビルへ本社を移転いたします。



新オフィスのコンセプトは「Cultivating "MediaAid Resolve"（メディアエイドの意思を、育てて伸ばす）」です。成長の天井を決めない強い意思を育む場所として、メンバーが共に挑戦を重ねていく拠点と位置づけています。



■移転先住所

・新住所

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8階

・アクセス

ＪＲ、都営地下鉄五反田駅より徒歩８分

東急電鉄目黒線不動前駅より徒歩６分

東急電鉄池上線大崎広小路駅より徒歩５分

■高知オフィスの開設

本社移転と同時に、2026年4月1日からは高知県高知市帯屋町に「AI-Lab高知」を開設し、段階的な拡張を目指します。近年、生成AIをはじめとするAI技術の目覚ましい進化により、クリエイティブ制作や広告運用といった業務の自動化・標準化が急速に進展し、広告・メディア産業のあり方は大きく変わろうとしています。

当社はこの変化をいち早く捉え、顧客への提供価値を最大化するAIネイティブなオペレーションを設計することで、産業のアップデートをリードしてまいります。また、中長期的には地域との包括的な連携によって高知の文化や産品を国内外へ発信し、日本の魅力を世界に届ける事業展開も視野に入れています。

■株式会社メディアエイド 代表取締役社長CEO九島からのコメント

この度、本社を五反田TOCビルに移転すると同時に、高知拠点の設置を実施いたしました。TOCビルは日本最大の流通センターとして長年にわたって生産者と消費者をつないできた場所であり、SNSという新たなメディアを通じて同じ橋渡しを担う当社にとって、必然とも言える移転先です。新オフィスは、ここに集う全員がメディアエイドとしての意思を空間ごと体感し、規格外の挑戦を続けるための場所として設計しました。五反田バレーとして多くのITスタートアップが集積するこの地で、SNSソリューション事業をさらに進化させながら、ソーシャルコマースという新たな領域にも果敢に挑戦します。新設するAI-Lab高知を起点にAIネイティブな事業体制を加速させ、「知らなかったを救う。」というミッションの実現に向け、覚悟を持って前進してまいります。



■メディアエイドについて

株式会社メディアエイドは、「知らなかったを救う。」というミッションのもと、ソーシャルメディアの力で企業価値を創造する、SNSスタートアップです。現在「ソーシャルメディアをビジネスインフラにする。」というビジョン実現に向けて、SNSソリューション事業、SNSコマース&IP事業を展開しています。

社名：株式会社メディアエイド

設立：2021年4月

代表者：代表取締役社長 CEO 九島 遼大

資本金：3,000万円

事業内容：SNSソリューション事業、SNSコマース&IP事業

所在地：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8階

会社ホームページ：https://mediaaid.co.jp/

SNSでの集客・採用に関するお問い合わせ：https://mediaaid.co.jp/contact/01

採用ページ：https://special-recruit.mediaaid.co.jp/