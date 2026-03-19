Kaia、海運RWA「Galactica」第1弾完売を受け『Pegasus 2』を発表 - 2ヶ月で次案件へ展開

KAIA LABS LIMITED

Kaia DLT Foundation（以下、Kaia）は、同財団の旗艦リアルワールドアセット（RWA）プロジェクト「Galactica」における第2号案件となる「Pegasus 2」のローンチを発表しました。本プロジェクトは、シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore：MAS）の規制下で運営される機関投資家向けプラットフォーム「InvestaX」上で提供され、2026年3月18日より総額150万米ドルのサブスクリプションを開始します。募集期間は4週間を予定しており、適格投資家はコンプライアンスに準拠した形で海運資産への分割投資（fractionalized investment）にアクセスできる投資機会を得ることが可能です。

なお、「Pegasus」は海運資産を裏付けとしたアセット担保型プログラムであり、船舶取得やフリートの近代化に必要な資金を迅速に供給することを目的としています。本ローンチは、145,000CBM級LNG船舶の資金調達を成功裏に完了し、オンチェーン上の産業資産流動性の新たなベンチマークを確立した「Pegasus 1」の短期間でクローズに続くものです。「Pegasus 2」では、インドネシアの海運会社PT Pelayaran Korindoの海運物流分野に特化した子会社であるPT Pelayaran Maritim Prima（PT PMP）の事業拡張に焦点を当てています。PT PMPは、インドネシア群島における物流インフラを支える中核的存在として事業を展開しています。同社は、外航船16隻とタグボート・バージ9ユニットを含む計26隻の多様な船舶フリートを運用しており、浅海域および沿岸輸送など、地域物流における重要な役割を担っています。

海運金融をトークン化RWAで再構築

17,000以上の島々から構成されるインドネシアは、世界の登録船舶の10％以上を占める海運大国である一方で、依然として船舶の老朽化や資金調達へのアクセス不足といった構造的課題を抱えています。Galacticaは、このギャップに対応するため、トークン化されたリアルワールドアセット（RWA）の組成および管理を通じて、海運分野のプライベートクレジット市場に機関投資家水準の金融インフラを提供しています。同プログラムは、短期ブリッジファイナンスを提供することで、船主が船舶の取得やフリートの近代化に必要な運転資金を迅速に確保できる仕組みを実現しました。同時に本プログラムは、厳格なデューデリジェンス、規律ある信用選定、継続的な運用モニタリングを基盤とした資産担保型の利回り投資機会として、機関投資家および適格投資家に投資機会へのアクセスを可能にしています。



コメント

Kaia DLT Foundation 議長 Dr. Sam Seo のコメント

「Pegasus 1の成功は、KaiaのDLTインフラが実社会において実用的な価値を持つことを証明しました。Pegasus 2を通じて、当財団の旗艦RWAプロジェクトであるGalacticaは、高品質なリアルワールドアセットをWeb3空間へと移行させることで、グローバル経済へのアクセスをより広く開放していきます。」

Galactica CEO Young Kim のコメント

「最初のプロジェクトに対する非常に高い反響は、透明性の高いRWA商品に対する大きな潜在需要が存在することを示しています。Pegasus 2は、海運金融の未来に向けた再現可能なモデルとして位置付けています。投資家の皆様には、世界的な海上物流の要所において50年以上の運航実績を有する船舶フリートへの直接的な投資機会を提供します。」

PT Pelayaran Mirtimim Prima CEO Pilsup Shim

「Pegasus 2は、当社の船舶フリート拡張およびサービス提供能力の高度化を加速させる、タイムリーかつ効率的な資金調達手段を提供するものです。インドネシア特有の複雑な海運環境において、持続的な成長を実現するための重要な基盤となると考えています。また、Galacticaとの連携およびKaiaのオンチェーンインフラの活用を通じて、これまで以上に幅広いグローバル資本へのアクセスが可能となりました。同時に、当社がこれまで培ってきたオペレーションの規律性と信頼性を維持しながら、さらなる事業拡大を推進していきます。」

InvestaX CEO Julian Kwan

「Pegasus 1の成功から短期間で今回の第2案件が実現したことは、トークン化市場の成熟が着実に進んでいることを示しています。MASライセンスを取得したInvestaXのインフラを通じて、Galacticaの拡大は、機関投資家および適格投資家が信頼できる安全かつ規制に準拠した環境のもとで進められます。」

Galacticaの今後の展望

Galacticaは現在、次の成長フェーズに入っています。海運資産を裏付けとしたプログラム「Pegasus」を基盤として、今後はグローバルパートナーシップの拡大と、将来的なトークン化に向けた高品質な資産パイプラインの拡充を推進して行きます。エコシステムの拡大に伴い、今後のGalacticaプロジェクトに参加する投資家は、Kaiaブロックチェーンが実現する効率的な資産管理と高い透明性に加え、信頼性の高い機関投資家向けプラットフォームによるセキュリティおよび規制遵守とセキュリティを備えた投資機会の恩恵を享受することができます。また、今回の案件に参加できなかった投資家の皆様には、今後予定されているGalacticaのRWA案件に関するウェイトリストへの登録をぜひご検討ください。

企業概要

Galactica

Galacticaは、InvestaXと共同で推進するリアルワールドアセット（RWA）トークン化分野の先進的プロジェクトです。安全性と効率性を重視した資金調達を必要とするさまざまな産業に対し、革新的な金融ソリューションを提供しています。同プロジェクトは、InvestaXをはじめとする多様な産業パートナーと戦略的に連携しながら、高速かつ信頼性の高いKaiaチェーンのブロックチェーン技術を活用しています。Galacticaは、この取り組みを通じて利便性の高い投資モデルのもとで多様なトークン化RWA商品を提供し、従来の資金調達および投資の仕組みに革新をもたらすことを目指しています。

InvestaX

InvestaXは、リアルワールドアセット（RWA）のコンプライアンスに準拠したトークン化およびグローバルな流通を専門とする機関投資家向けプラットフォームです。シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore：MAS）の規制のもとで運営されており、金融機関およびアセットマネージャーが、フィンテックプラットフォーム、取引所、ディストリビューションパートナーのネットワークを通じて、トークン化RWAの発行、管理、取引をコンプライアンスに準拠した形で実行できる環境を提供しています。InvestaXは、Coinbase Ventures、Spartan Group、UOB Venturesなどのトップティア投資家の支援を受けています。詳細は www.investax.ioをご覧ください。

PT Pelayaran Maritim Prima

PT Pelayaran Maritim Prima（PT PMP）は、インドネシア法に基づき設立された海運物流分野の特定目的子会社（SPV）であり、PT Pelayaran Korindoの傘下企業です。本社はジャカルタに所在しています。PT PMPは、Korindoグループの海運物流事業における資金調達の高度化を目的として設立されたリングフェンス型の運営子会社であり、シンガポールのGalactica Pte. Ltd.が組成・管理するトークン化リアルワールドアセット（RWA）スキームを通じて、海運金融の近代化を推進しています。

PT Pelayaran Korindo

PT Pelayaran Korindoは、原木、合板、粗パーム油（CPO）などの輸送事業を通じて成長してきた海運会社です。現在では、鉄鋼、精製、化学、肥料など、さまざまな産業分野の企業と契約を締結する専門海運企業として事業を展開しています。PT Pelayaran Korindoは、インドネシア全土において総合的な海上輸送サービスを提供し、同国の主要産業を支える信頼性の高い海運物流ソリューションを提供しています。

Kaia

Kaiaは、ステーブルコインを資本へと転換するための基盤となるブロックチェーンです。アジアにおけるステーブルコイン決済およびオンチェーン金融の実現を目的として設計されたEVM互換のレイヤー1であり、送金、決済、外国為替（FX）、利回り運用、トークン化資産といった多様な金融機能を、高速な単一ネットワーク上で提供しています。Kaiaは、KlaytnとFinschiaの統合により誕生し、KakaoおよびLINEの両エコシステムを基盤としています。韓国、日本、台湾、タイ、インドネシアをはじめとするアジア地域において強固なネットワークを有しています。また、ネイティブUSDTへの対応、1秒ファイナリティ、ガスレス取引といった特徴を備え、大規模なステーブルコイン決済の実現を可能としています。さらに、LINEなどのコンシューマープラットフォームを通じて流入する流動性により、オンチェーン金融および資本市場への展開を支えています。