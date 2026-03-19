レゴ(R)ブロックとNIKEの新たなコラボレーション製品が登場不朽の名作スニーカー「Nike Air Max 95 Big Bubble」を忠実に再現「Nike Air Max 95 x レゴ(R)セット」

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社（代表取締役社長：マイケル・エベスン／所在地：東京都港区、以下レゴジャパン）は、レゴグループとNIKEの複数年にわたるグローバルパートナーシップの新たな取り組みとして、「Nike Air Max 95 x レゴ(R)セット」を2026年3月19日（木）より予約受付開始、2026年3月28日（土）より一般販売します。

「Nike Air Max 95 x レゴ(R)セット」は、レゴ(R)ブロックの創造的な遊びとナイキのスニーカーが持つヘリテージを融合して生まれた新たなコラボレーション製品で、「エアマックスデー（3月26日）」に向けたタイミングで登場します。1,213ピースで構成される本製品は、1995年に発売された不朽の名作スニーカー「Nike Air Max 95 Big Bubble」OGモデルを忠実に再現しています。レゴ(R)ブロックで再現したシューズは、ブラック、グレー、ネオンイエローのカラーリングを採用し、象徴的な「NIKE Air」のロゴも再現されています。また、専用ディスプレイスタンド、「Nike Air Max 95」スニーカーを着用したレゴ(R)ミニフィギュア（頭部をカスタマイズ可能）も付属しています。さらに、スニーカーをひねるとソール部分に小物を収納できる「秘密の引き出し」がギミックとして隠されています。

＜レゴグループ 新規事業製品グループSVP：Federico Begher （フェデリコ・ベッガー） コメント＞

「Nike Air Max 95」は、革新的でストリートカルチャーの定番、そして個性を表現するキャンバスとなっています。私たちの新しい「Nike Air Max 95 x レゴ(R)セット」は、このレガシーに敬意を表したものです。本コラボレーションを通した創造的で、アクティブな遊びを通じ、子供たちが時代を超えた魅力を発見し、あらゆる方法で自分自身を表現することを期待しています。

＜NIKE グローバルキッズ担当副社長：Ailsa Gilroy （アイルサ・ギルロイ） コメント＞

「Nike Air Max 95 Big Bubble」とレゴ(R)ブロックとのコラボレーションは、NIKEとレゴグループ双方の根幹に流れるエネルギーと想像力を子どもたちが体験する新たな機会を創出するでしょう。「Nike Air Max 95 Big Bubble」をこのように蘇らせることで、子どもたちは自らの目線でスポーツとスタイルを追求できるようになります。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/217_1_b7e783f3863b7e3b176f3e08d525206c.jpg?v=202603191051 ]

■予約/販売店舗

レゴ(R)公式オンラインストア（https://www.lego.com/ja-jp）（※予約受付は対象外）

全国のレゴ(R)ストア（https://www.lego.com/ja-jp/stores）

レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店（https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/）

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート（※予約受付は対象外）

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

※詳細は各店舗にお問い合わせください。取り扱いがない店舗もございます。

■NIKEについて

米国オレゴン州ビーバートンに本社を置くNIKEは、さまざまなスポーツやフィットネス活動のための本格的なアスレチックフットウェア、アパレル、用具、アクセサリーのデザイン、販売、流通で世界をリードする企業です。詳細はhttp://news.nike.com

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

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