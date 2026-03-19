UGGがTOMORROW X TOGETHERのYEONJUNを起用し、新たなメンズコレクションをフィーチャーした26春夏キャンペーンを発表

Deckers Japan合同会社

26春夏キャンペーンでは、アーティストの過去・現在・未来を繋ぐ「スタイルジャーニー」をテーマにしたストーリーを展開

YEONJUNが着用する今シーズンのシグネチャーアイテム「Heritage Utility Axoid」にフォーカス

Tokyo（2026年3月19日） - グローバルライフスタイルブランドUGG(https://www.ugg.com/jp/)は、グローバルK-POPグループTOMORROW X TOGETHERのメンバーであり、アジアブランドアンバサダーを務めるYEONJUNを起用した2026年春夏キャンペーンを発表しました。

今シーズンのキャンペーンは、アーティストの「過去・現在・未来」をひとつのストーリーとして繋ぐ“スタイルジャーニー”をテーマに展開します。絶え間ない再解釈と進化を重ねるプロセスを通し、変化していくアーティストの姿を描き出しています。時の流れとともに変化するその姿は、豊かなブランドヘリテージを大切にしながらも現代的に進化し続けるUGGのデザイン哲学を象徴的に表現しています。

本キャンペーンビジュアルでは、YEONJUNのパーソナルストーリーを想起させる象徴的なオブジェを軸に、洗練されたミニマルな美学を表現しています。クラシックとコンテンポラリーの感性を融合させながら、UGGの新作メンズコレクションの多彩なラインナップを軽やかに着こなしています。

2026春夏コレクションのキーハイライト

Heritage Utility Axoid(ヘリテージ ユーティリティ アクソイド）: UGGのシグネチャーであるヘリテージと高機能なパフォーマンス性を融合させた一足です。撥水スエードと通気性に優れたメッシュを組み合わせたハイブリッド構造を採用し、軽量で快適な履き心地を実現しています。フィット感を調整できるトグルレーシングシステムとアウトソールには防汚性と滑りにくさを高めた機能を搭載し、都市での日常使いからアウトドアシーンまで幅広く対応するユーティリティスタイルのシューズです。

Otzo Clog (オッツォ クロッグ): ミニマルなトレンドを取り入れた Otzo Clog は、洗練されたスリムなシルエットが特徴的で、カジュアルから洗練されたスタイルまで幅広いコーディネートに合います。防水仕様のヌバックレザーを使用し、安定感のある軽量ナチュラルラバーアウトソールを採用。内側にはレザーとウールジャージーのライニングを施し、さらに解剖学に基づいて設計されたフットベッドにより、優れたアーチサポートと快適な履き心地を実現しています。

YEONJUNを起用した2026年春夏キャンペーンは、3月19日より順次UGG公式サイトおよび公式ソーシャルメディアにて公開されます。キャンペーンでフィーチャーされるHeritage Utility Axoidを含む2026春夏コレクションは、UGG公式サイト（ https://bit.ly/40CVjB6 ）、全国のUGG直営店および正規取扱い店舗にてご購入いただけます。※詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

また、初回公開に続き、追加のキャンペーンコンテンツも順次公開予定です。3月下旬にはOtzo Clogをフィーチャーしたビジュアルが公開されるほか、5月には撮影の舞台裏を収めたエクスクルーシブ映像も公開予定。これらのコンテンツは、UGGジャパン公式Instagramなどを通じて発信されます。

※動画に登場するスリッポンPeakmod Breatheは、日本での販売はなく、同コレクションのPeakmod（ピークモッド）のみとなります。

About TOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHER は、SOOBIN、YEONJUN 、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人からなるグループで、同世代が共感する感情や体験を音楽へと昇華し、世界中に届ける“Gen Zアイコン”としての地位を確立しています。2022年5月にリリースされた4thミニアルバム『minisode 2: Thursday’s Child』は、Billboard 200 で4位に初登場し、14週にわたりチャートイン。続く2023年1月発売の5thミニアルバム『The Name Chapter: TEMPTATION』は同チャートで1位を獲得し、19週間にわたりランクインしました。また、2022年7月には Lollapalooza（シカゴ）に出演した初のK-POPグループとなり、翌2023年8月には同フェスティバルでヘッドライナーを務めた初のK-POPグループとして再び歴史を刻みました。これまで American Music Awards や People's Choice Awards にノミネートされるなど高い評価を受け、2022年の MTV Europe Music Awards（Best Asia Act）および2023年の MTV Video Music Awards（PUSH Performance of the Year）を受賞しています。さらに2024年には、ニューヨークの Madison Square Garden にて、K-POPアーティストとして初めて2日連続のソールドアウト公演を達成。7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』は Billboard 200 で初登場2位、4thスタジオアルバム『The Star Chapter: TOMORROW』は初登場3位を記録し、K-POPアーティストとして初めて同チャートでTop5入りを7作達成するとともに、通算12作目のチャートインを記録しました。2025年9月には UNICEF とパートナーシップを締結し、世界中の若者のメンタルヘルスとウェルビーイングを支援するグローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」を開始しました。

About UGG

1978 年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフ スタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフ トマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界 各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、www.ugg.com/jp/(https://www.ugg.com/jp/) @UGGJAPAN をご覧ください。#UGGJapan

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844

URL: http://www.ugg.com/jp/

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