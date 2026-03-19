【SRSホールディングス】22社、50ブランド以上の外食チェーン・ホテルと合同で「EARTH HOUR 2026」に参加します

SRSホールディングス株式会社

SRSホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：重里政彦 ※以下SRSグループ）は、環境啓発に取り組むプロジェクト「Food with Sustainability 」の外食チェーン・ホテルなど22の企業・自治体と合同で、2026年3月28日（土）にWWFの活動「EARTH HOUR2026」に参加しますのでお知らせします。

今回のイベントでは、参加する22の企業・自治体で展開する50を超えるブランド、3,000以上の店舗や事業所で、店舗看板のライトダウン、啓発ポスターの掲示などを実施します。SRSグループでは、東京都23区内および茨城県つくば市の「和食さと」計11店舗で、3月28日（土）午後8時30分より60分間のライトダウンを実施します。

SRSグループでは、経営理念の柱の1つに「LOVE☆ コミュニティーを愛し、人びとと共に生きます。」を掲げて、地域・社会への貢献や環境保全に取り組んでおり、「EARTH HOUR」には2024年から参加しています。外食企業として「リアル店舗を数多く展開している」という特性を生かし、ご来店されるお客様とともに「EARTH HOUR」に参加することでより効果的な環境啓発活動となり、地球環境問題について考えるよい機会となると考えております。SRSグループでは、今後も地球環境を守る活動に取り組んでまいります。

【和食さと EARTH HOUR 2026参加店舗】

西大島店、立石店、足立島根店、平和橋店、金町店、墨田堤通店、船堀店、石神井台店、

羽田店、桜上水店、つくば店

■プロジェクト「Food with Sustainability」について

SRSグループのサステナビリティ取り組み :https://srsholdings.com/pages/sustainabilitySDGs目標とSRSグループの取り組み :https://srsholdings.com/pages/sustainability-program

飲食事業社(外食・ホテル等)によるプロジェクト「Food with Sustainability」は、今後EARTH HOURへの参加に留まらず事業特性に応じた様々な環境施策の共有、情報交換、啓発発信に取り組んでいきます。

「EARTH HOUR 2026」への合同参加ブランド～「Food with Sustainability」～

【EARTH HOUR とは】

『世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動と生物多様性保全への意思を示すWWFのイベントです。

2007年のスタートから規模を拡大しながら実施しており、現在では世界中で行なわれるイベントに成長しました。

2026年3月28日午後8時30分、アースアワーは世界中の個人、地域社会、企業に対し、電気を消して「地球のための1時間をすごしましょう」と呼びかけます。

EARTH HOURは今年も、世界の方々と共に「地球のための最大の1時間」を作り上げます。

(WWFジャパン HPより)

皆さまもぜひ、ご参加ください。

和食さとについて

EARTH HOUR2026特設サイト :https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/

SRSグループのサトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/