【3/19より】最大1500万円「飲食業労働生産性向上支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
農林水産省の「飲食業労働生産性向上支援補助金」が公募開始したため、取り急ぎ共有します。
https://jmac-foods.com/news/2722/
3領域(1.調理 2.接客 3.店舗管理)に係る労働生産性向上に効果的な設備・システムを導入する取組に対して、最大500万円×3領域分を補助します。
募集期間：2026年4月1日(水)～5月29日(金)
採択・交付決定：6月末頃～8月上旬頃
申請要件：中堅・中小規模の飲食店
対象経費：設備・機器等の導入費(リースに限る)、システム等の導入費、技術導入費、運搬費
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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株式会社 ナビット 助成金なう事務局
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