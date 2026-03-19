【TOEIC満点100回超の講師が解説】QQEnglish、「Part7が解けない」を克服する無料オンラインセミナーを開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年3月25日（水）19時から、TOEIC(R) L&Rテスト対策に特化した無料オンラインセミナー「Part7 学習戦略＆徹底攻略」を開催いたします。本セミナーでは、TOEIC満点（990点）を100回以上取得した英語講師・濱崎潤之輔氏が登壇します。 多くの受験者が苦手とする長文読解パート（Part7）に焦点を当て、基本的な解き方から時間配分の考え方、スコアアップにつながる学習法まで、実際の問題を用いながら解説します。なお、本セミナーはQQEnglish会員に限らず、一般の方も無料で参加可能です。

背景

詳細を見る :https://www.qqeng.com/blog2/event/44669/

TOEIC学習者の中には、「リーディングは理解できるもののスコアが伸びない」「時間内に問題を解き切れない」といった課題を感じている方も少なくありません。特にPart7は、文章量の多さに加え、設問と本文を行き来しながら情報を処理する力が求められるため、「時間が足りない」「最後まで解き切れない」といった悩みにつながりやすいパートとされています。こうした背景を踏まえ、QQEnglishでは英語学習者の課題解決に向けた情報提供の場として、本セミナーを企画しました。

セミナー内容

本セミナーでは、以下の内容を中心に解説します。

・Part7を解くための基本的な考え方

・時間配分と解答スピードを意識した解き方

・スコアアップにつながる学習方法

・実際の問題を用いた解説

こんな方におすすめ

・TOEICスコアが伸び悩んでいる方

・Part7に苦手意識がある方

・効率的な学習方法を知りたい方

・独学に限界を感じている方

セミナー概要

テーマ：TOEIC(R) L&RテストPart 7 学習戦略＆徹底攻略

開催日時：2026年3月25日（水）19時00分～20時00分（※日本時間）

形式： オンライン（Zoom）

登壇者：濱崎潤之輔参加費： 無料

申し込み：セミナー開始直前まで可能

※ZoomアプリをPCまたはスマートフォンにご準備ください。

※画面共有を行うため、PCなど大きな画面での参加をおすすめします。

※セミナー中の録画は登壇者側のみ行います。参加者の音声・画面は映りませんのでご安心ください。

※当日ご都合が悪くなった場合も、キャンセルのご連絡は不要です。

登壇者紹介

申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4918514濱崎 潤之輔（はまさき・じゅんのすけ）さん

大学・企業研修講師、書籍編集者。 TOEIC L&Rテスト990点（満点）を100回以上取得。 全国の大学および大手企業にて講義・研修を実施。

著書に、『改訂 2 版 中学校 3 年間の英語が 1 冊でしっかりわかる本』（かんき出版）、『TOEIC L&R テスト 990 点攻略』シリーズ（旺文社）、『TOEIC L&R TEST 総合対策特急 絶対ハイスコア』（朝日新聞出版）などがあり、累計発行部数は 100 万部を超える。

QQEnglishについて

QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。



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