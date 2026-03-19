“すごい日傘”がワンシーズンで28,000本突破。その理由は“1本で完結”｜楽天マラソンでセール実施

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」の折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」は、“すごい日傘”として注目を集め、ワンシーズンで28,000本を突破しました。

日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想のもと、BELLEMONDは「梅雨も冬も一年中使える日傘」をコンセプトに開発。完全遮光・UVカット100%・126g～の超軽量設計に加え、晴雨兼用仕様や給水傘カバーを備え、晴れの日も雨の日も快適に使える1本を追求しました。

2026年3月20日から開催の楽天お買い物マラソンにて、「晴雫 - はれしずく -」を対象とした10％OFFクーポンを配布予定です。詳細は、楽天市場公式ショップよりご覧いただけます。

ワンシーズンで28,000本を突破した「晴雫 - はれしずく -」

楽天市場公式ショップ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=S1dTQi0xRjlJLU1GUFYtUlJKRQ--&rt=2025年3月発売の「晴雫 - はれしずく -」は、予約販売分やモール販売分を含め、2025年10月31日時点で累計28,000本を突破しました。

BELLEMONDの折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」は、“すごい日傘”というキャッチフレーズとともに、予約販売段階から大きな反響を集めました。発売後も支持を広げ、ワンシーズンで28,000本を突破しています。

日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想に加え、完全遮光・UVカット100%・126g～の超軽量設計、晴雨兼用仕様、給水傘カバーといった実用性が評価され、晴れの日も雨の日も使いやすい折りたたみ日傘として選ばれています。

“1本で完結”という発想が支持された理由

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策だけでなく、雨の日にも使いやすい晴雨兼用仕様と給水傘カバーを備えた、“1本で完結”を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫 - はれしずく -」は、日傘と雨傘を分けて持ち歩く不便さに着目し、晴れの日も雨の日もこれ1本で対応しやすい“1本で完結”という発想から生まれました。

完全遮光・UVカット100%に加え、晴雨兼用仕様や給水傘カバーも備え、梅雨も冬も一年中使いやすい1本を追求。その使いやすさが、多くのユーザーから支持を集めています。

晴れの日も雨の日も使いやすい「晴雫 - はれしずく -」の特長

「晴雫 - はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100%・超軽量設計・晴雨兼用仕様を備え、晴れの日も雨の日も使いやすい1本を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策と雨対策の両方を考えた、使いやすい折りたたみ日傘です。日傘としての性能に加え、雨の日の使いやすさや持ち運びやすさにも配慮しています。

完全遮光・UVカット100%で日差し対策をサポート

JIS規格に基づく検査を実施し、完全遮光100%・UVカット100%の性能を確認。強い日差しや紫外線からしっかり守る日傘として設計されています。

完全遮光・UVカット100%の生地を採用し、強い日差しや紫外線をしっかりガードします。

126g～の超軽量設計で毎日持ち歩きやすい

126g～の超軽量設計を実現し、毎日のバッグに入れても負担になりにくい仕様に。常備傘として持ち歩きやすい軽さが特長です。

軽量設計により、毎日のバッグにも入れやすく、持ち歩きやすい1本です。

雨の日にも対応しやすい耐水性と給水傘カバー

晴雨兼用仕様に加え、濡れた傘も収納しやすい超吸水傘カバーを付属。雨の日の持ち運びや収納まで考えた設計です。

晴雨兼用仕様に加え、給水傘カバーも備え、雨の日も使いやすく収納しやすい設計です。

大きめサイズで晴れの日も雨の日もしっかりカバー

弧長107cmの大きめサイズで、日差しも雨もしっかりカバー。折りたたみ傘でありながら、安心感のあるサイズ感を実現しました。

大きめサイズで、日差しも雨もしっかりカバーしやすい仕様に仕上げました。

SNSやレビューでも広がる反響

購入者レビューでは、軽さや持ち運びやすさに加え、晴れの日も雨の日も使いやすい点への評価が多く見られます。日傘と雨傘を分けずに使える利便性も、「晴雫 - はれしずく -」が支持を広げている理由のひとつです。

楽天お買い物マラソンで10％OFFクーポンを配布予定

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BELLEMONDでは、2026年3月20日から開催の楽天お買い物マラソンにて、「晴雫 - はれしずく -」を対象とした10％OFFクーポンを配布予定です。ワンシーズンで28,000本を突破した“すごい日傘”を、お得に購入いただける機会となっています。

■ BELLEMONDについて

楽天市場公式ショップへ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=S1dTQi0xRjlJLU1GUFYtUlJKRQ--&rt=

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/