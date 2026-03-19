renue　完全自動のAgent Monitorを公開。AIエージェントの利用を組織横断で可視化

株式会社renue

renue株式会社（本社︓東京都港区、代表取締役︓山本悠介）は、AIエージェントの利用状況を組織横断で可視化・評価するツール「Agent Monitor」を公開しました。

https://agent-monitor.renue.co.jp/

Claude Code・Codex・Cursorの主要3ツールに対 応し、ローカル履歴の集約、統計分析、危険操作アラート、Prompt改善評定の機能を提供し ます。

エグゼクティブサマリー

renue株式会社は、AIエージェントの利用状況を組織横断で可視化・評価するツール「Agent Monitor」を公開しました。Claude Code・Codex・Cursorの主要3ツールに対応し、各ユー ザーのローカル履歴をサーバーに集約して統計データとして表示します。

AIエージェントの普及が加速する中、多くの組織では「AIが生成した成果物をどうレビューす るか」が課題となっています。仕様書駆動開発、テスト駆動開発、ノーレビュー組織など、さまざまな手法が議論されています。

Agent Monitorは、成果物レビューとは異なる視点でこの課題に取り組みます。AIエージェン トの使い方そのものを可視化し、組織全体のAI活用レベルを引き上げる仕組みです。危険操作 のアラート通知、ユーザー別の利用状況ダッシュボード、Prompt・AI対話の改善点チェック および評定機能を備えています。

当社では事務からコンサルタントまで全社員がTerminal上のAIエージェントで日常業務を遂行 しています。その運用で培った監視・評価の仕組みを社内システムから転用し、外部に公開す るものです。

対象領域の前提

AIエージェントの普及は急速に進んでいます。開発領域ではClaude Code、Codex、Cursorと いったツールが広く浸透しました。コード生成・レビュー・テスト作成などの作業をAIが担 い、開発者の生産性は向上しています。

さらに、AnthropicのCoWork発表により、AIエージェントの活用範囲は開発領域を超えて拡 大しています。事務作業、レポート作成、データ分析など、ホワイトカラー業務全般にAIエー ジェントが導入される時代が到来しました。企画書の作成、顧客対応の下書き、社内ドキュメ ントの整理など、従来は人手で行っていた業務の多くがAIエージェント経由で処理されつつあります。

この急速な普及に伴い、組織が直面する新たな課題が浮上しています。AIエージェントが生成 する成果物の量は、人間が手作業で生み出す量を大きく上回ります。コードレビュー、ドキュ メント確認、品質チェックなど、成果物を検証する工数が増加しています。

現在、開発領域ではこの課題に対する複数のアプローチが議論されています。仕様書駆動開発 は、ドキュメントなど抽象的な要件レベルでの確認に留める手法です。より細かいレビュアー の育成により、専門的なチェック体制を構築する動きもあります。ノーレビュー組織の設計 は、レビュー工程そのものを省く実験的な取り組みです。テスト駆動開発やガードレールの拡 充では、自動テストで品質を担保します。

いずれも「AIで効率化しながら、アウトプットの期待値をどう最大化するか」という同一の問 いへの回答です。しかし、成果物の品質管理に議論が集中する一方で、AIの使い方そのものを 組織的に最適化する視点は見落とされがちです。

目標

Agent Monitorが実現するのは、AIエージェントの使い方を組織全体で可視化し、「AIをより 多く・より上手く使う人を正当に評価できる環境」です。

当社は「まず自社をDXする」を掲げ、最終的には世の中の付加価値を向上させることを目指し ています。社内では全社員がTerminal上のAIエージェントを業務のUIとして活用しています。 事務担当者はドキュメント作成やデータ整理を、コンサルタントは分析レポートの生成や提案 資料の下書きを、開発者はコーディングやコードレビューを、いずれもAIエージェント経由で 遂行しています。

その運用の中で得た知見があります。AIの使い方を可視化することで、組織全体のレベルが上 がるという事実です。優れたPromptの書き方、効果的なAIとの対話パターン、安全な使い方 の基準。こうした知見は、可視化しなければ個人に閉じたまま組織に還元されません。

Agent Monitorが実現する体験は明確です。管理者はダッシュボードで組織のAI活用度を即座 に把握できます。各メンバーはPrompt品質のフィードバックを受け、AI活用スキルを継続的 に向上させられます。危険な操作はリアルタイムで検知され、セキュリティリスクを未然に防 げます。

この仕組みを社外にも公開し、AIエージェント活用における組織的な最適化手法を広めます。

課題

AIエージェントの利用実態が見えない

AIエージェントはローカル環境で動作します。Claude CodeはTerminal上で、CursorはIDE上 で、Codexもローカルで稼働します。各メンバーがどのツールをどのくらい使い、どのような Promptを書いているかを組織として把握する手段が存在しません。

利用履歴は各端末に分散し、管理者がアクセスする仕組みはありません。AIを効果的に使いこ なすメンバーの知見が組織に共有されず、個人のスキル差がそのまま放置されます。「誰がど のくらいAIを活用しているか」すら定量的に把握できない状態です。

成果物レビューの工数が膨張する

AIエージェントは短時間で大量の成果物を生成します。コード、ドキュメント、分析レポート など、生成物の量は人手の数倍に達します。しかし、生成された成果物を人間がレビューする 速度は変わりません。

レビュー工数の増大は、AIによる生産性向上の効果を相殺するリスクを孕んでいます。「AIで 速く作って、人間が遅くチェックする」という⾮対称な構造が生まれています。レビュアーの 負荷が集中し、ボトルネックとなるケースも増えています。

Prompt品質のばらつきが放置される

AIエージェントの出力品質は、入力するPromptの品質に大きく左右されます。適切なコンテ キストを与え、明確な指示を書けるメンバーと、曖昧な指示でAIに丸投げするメンバーでは、 成果物の品質に大きな開きが出ます。

しかし、Promptの書き方は個人の経験と試行錯誤に委ねられています。組織的な教育や改善 サイクルの起点となるデータが存在せず、スキルの底上げが進みません。

セキュリティリスクの検知が困難

AIエージェントは強力なツールである一方、機密情報への意図しないアクセスや危険なコマン ドの実行を引き起こす可能性があります。ローカルで動作するため、こうした操作が行われて もリアルタイムで検知する仕組みがありません。事後的な調査にも多大な工数がかかります。 組織のセキュリティポリシーとAIエージェントの自由度のバランスを取る手段が求められてい ます。

ソリューション・やったこと

3ツールの履歴集約と統計ダッシュボード

Agent Monitorは、Claude Code・Codex・Cursorの3つの主要AIエージェントツールから、 ローカルに保存された対話履歴を自動的にサーバーへ集約します。

従来、各メンバーのAI利用履歴は端末ごとに分散し、誰がどのくらいAIを使っているかすら把 握できませんでした。Agent Monitor導入後は、管理画面のダッシュボードで全メンバーの利 用状況を統計データとして一覧表示できます。利用頻度、対話回数、ツール別の使用比率、期 間ごとの推移がグラフで可視化されます。

管理者は画面上で期間やメンバーを絞り込み、組織全体のAI活用度をリアルタイムに把握でき ます。「AIをより多く使う人」を定量的に識別し、評価の根拠として活用できます。

Leaderboard画面︓メンバー別のセッション数・メッセージ数・利用時間をランキング表示

危険操作アラートとユーザー別利用状況の可視化

AIエージェントが機密情報にアクセスした場合や、危険なコマンドを実行しようとした場合、 Agent Monitorはリアルタイムでアラートを通知します。

従来、ローカルで行われるAIエージェントの操作は事後的にしか確認できませんでした。 Agent Monitorでは、操作のたびにサーバーへログが送信され、危険パターンに該当する操作 を即時検知します。管理者はアラート一覧画面から、いつ・誰が・どのような操作を行ったか を確認できます。

ユーザー別の利用状況画面では、各メンバーのAI活用パターンを個別に把握できます。利用頻 度の推移、使用ツールの比率、対話の傾向が時系列で表示されます。メンバーのAI活用度合いの変化を追跡し、組織的な改善施策の効果を測定する基盤となります。

Security画面︓危険コマンド検出・機密ファイルアクセスのアラートを重大度・ステータス別に一覧表示

Prompt・AI対話の改善点チェックと評定

Agent Monitorは、各メンバーのPromptとAIとの対話内容を分析し、改善点を自動で指摘し ます。さらに、対話品質を評定する機能を備えています。

従来、Promptの書き方は個人に委ねられ、改善のためのフィードバックを得る手段がありま せんでした。Agent Monitorでは、過去の対話履歴から⾮効率なパターンを検出し、具体的な 改善提案を提示します。コンテキストの与え方、指示の明確さ、対話の構造化など、複数の観 点でPrompt品質を分析します。

評定機能により、メンバー間のPrompt品質を比較可能です。管理者は「AIをより多く・より上手く使う人」を定量的に評価できます。当社が社内で実践してきた「AIの使い方を見ること で全体のレベルを上げる」という取り組みを、ツールとして外部に提供するものです。

Insights画面︓Promptスコアサマリー・主要作業領域・強み/リスク分析を表示

効果

AI利用状況の可視化による組織的な改善

Agent Monitor導入により、管理者は組織全体のAIエージェント活用度をリアルタイムで把握 できるようになります。

- 各メンバーの利用頻度・対話回数・ツール別使用比率がダッシュボードで一目で確認できま す- AIを積極的に活用するメンバーとそうでないメンバーの差を定量的に識別できます- 利用データに基づいた教育施策・改善計画の立案が可能になります

従来は端末に分散していた履歴が集約されることで、組織全体のAI活用レベルの底上げを見込 んでいます。

Prompt品質の向上サイクル

対話分析に基づく自動フィードバックにより、各メンバーが自律的にPromptスキルを向上さ せる仕組みが整います。

- 改善点の自動指摘により、メンバーは日々の業務の中でPrompt品質を改善できます- メンバー間のPrompt品質比較により、効果的な利用パターンの横展開が可能になります- 評定機能により「AIを上手く使う人」への正当な評価を実現します

Prompt品質が組織的に向上すれば、AIエージェントの出力品質が安定し、成果物レビューの 工数削減にもつながります。

Insights画面︓観測された依頼の実例に基づく改善提案を自動生成

セキュリティリスクの低減

ローカル環境で動作するAIエージェントのセキュリティ課題に対し、サーバー集約型の監視基 盤で対応します。

- 危険操作のリアルタイム検知により、インシデントの未然防止を実現します- 操作ログの一元管理により、事後調査の工数を削減します- アクセスパターンの可視化により、セキュリティポリシーの継続的な改善に活用できます

今後の展望

当社は「まず自社をDXする」を掲げ、自社の業務改革で得た知見を外部に提供する取り組みを 進めています。Agent Monitorはその一環として公開するものです。

短期的には、対応ツールの拡充を計画しています。現在はClaude Code・Codex・Cursorの3 ツールに対応していますが、GitHub Copilotなど他の主要AIエージェントツールへの対応を進めます。また、アラートルールのカスタマイズ機能やチーム単位での比較分析機能の追加も予定しています。

中期的には、AI活用の評価基準やベストプラクティスの体系化に取り組みます。当社が社内で 蓄積してきた「AIをより多く使う人を評価する」「AIの使い方を見ることで全体のレベルを上 げる」という知見を、より多くの組織が活用できる形に整備します。

AIエージェントが業務インフラとなる時代において、その利用状況を組織的に管理・最適化す る仕組みは不可⽋です。Agent Monitorを通じて、AIエージェント活用の組織的な最適化を支 援してまいります。

Agent Monitorは https://agent-monitor.renue.co.jp/ (https://agent-monitor.renue.co.jp/)にて公開しています。

会社概要

会社名︓株式会社renue

所在地︓〒105-7105 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 5階

代表者︓山本悠介

事業内容︓AIコンサルティング業

URL︓https://renue.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メール︓ info@renue.co.jp