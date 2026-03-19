女優・前田敦子さんが語る、多忙な日々を支える「美肌の哲学」。多忙な日々を支える“美肌との向き合い方”を語るスペシャル対談動画を本日公開

株式会社LATRICO

患者と医師とをつなぐオンライン美肌相談プラットフォーム「東京美肌堂」を運営する株式会社LATRICO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：濱口友彰）は、女優の前田敦子さんと、皮膚科専門医であり美容皮膚科の最前線でご活躍される葉山愛弥 先生によるスペシャル対談動画を、本日3月19日（木）より公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

本動画では、女優として、そして一人の母として日々を過ごす前田さんが、専門医との対話を通じて、忙しい毎日の中でも無理なく続けられる肌ケアの考え方や、美容との向き合い方について語ります。

【前田敦子の美肌の秘訣】ドクターと紐解くインナーケアの重要性：https://youtu.be/PGbpCV8CqVw[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PGbpCV8CqVw ]

ー動画の見どころ

前田敦子さんが語る「肌を整えることは、心を整えること」

本企画は、自分らしい美しさを大切にする前田敦子さんと専門医の対談を通じて、日常に取り入れやすい“本質的な肌ケア”のヒントを届けることを目的に制作しました。

今回の撮影にあたり、出演決定後の打ち合わせで、前田さんご自身が半年前からプライベートで「東京美肌堂」を利用されていたことが判明。動画内では、実際の愛用者としての実感も交えながら、ニキビ・シミ・くすみ・肌の黄みといった具体的な悩みへの向き合い方や、前田さんならではの“透明感”を支える習慣について、率直に語っていただいています。

ー対談のポイント

前田敦子さん式・美しさを続けるための、無理をしない習慣

1．かつての多忙な日々、そして現在の「忙しさ」と肌との向き合い方

、前田さんは、分刻みのスケジュールをこなしていたアイドル時代を振り返り、当時は限られた時間の中で、目の前の仕事をやり切ることに集中していたと語ります。現在は、母としての生活の中で忙しさの質が変化し、自分の体調や肌状態を以前より丁寧に見るようになったとのこと。そのうえで、肌の調子が良いと気持ちも前向きになれるため、肌を整えることは日々のコンディションづくりにもつながっていると話しています。

2．前田さん流の美肌習慣は「完璧を目指さない」こと

「自己流のケアで合っているのか不安」という悩みに触れながら、前田さんは、美容を続けるうえで大切なのは完璧を目指しすぎないことだとコメント。

無理なく続けられるペースを大切にしながら、落とす・保湿するといった基本のケアに加え、インナーケアも日常の習慣として取り入れていることを語ります。外側だけでなく、内側から整える意識が、前田さんの透明感を支える一つの要素として紹介されています。

3．美容医療は「施術」ではなく「相談」から始めてもいい

対談では、美容医療に対する心理的ハードルについても言及。葉山先生は、「いきなり施術を受けるのはハードルが高くても、まずは医師に相談するところから始められる」と語り、専門家に相談できる環境の大切さを伝えています。

一人で悩まず、信頼できる医師に相談することが、自分に合ったケアを見つける第一歩になる――そんなメッセージも本動画の見どころです。

ー撮影エピソードーー笑顔と驚きに包まれた、対談の舞台裏

1．スタッフも驚いた一言「実は、半年前から生活の一部でした」

打ち合わせ時、前田さんから「実は私、東京美肌堂さんを半年前から使わせていただいているんです」とのお話があり、撮影スタッフ一同驚きの声が上がりました。利用のきっかけを聞くと、「ミキティさん（藤本美貴さん）の動画を観て始めました！」とのこと。サービスを日常の中で取り入れてくださっていたことがわかる印象的なエピソードとなりました。

2．共通の話題は“ママ”ならでは子どもの肌や紫外線対策など、自然体の会話で盛り上がる撮影に

撮影中は、お子さんを公園に連れて行く際の紫外線対策や、「子どもの肌にはどうしても勝てない」といった“ママ同士”ならではの話題で、特に会話が弾みました。日々のリアルな悩みや工夫を共有し合う中で、終始リラックスした雰囲気に包まれ、自然体の対談につながりました。

3．「カットするのが惜しい」と感じるほど、内容の濃い収録に

前田さんは、撮影前の打ち合わせ段階から「どんなメッセージを届けるべきか」を丁寧に確認され、美容内服の考え方やオンライン診療の利便性についても高い関心を示してくださりました。収録では、一つひとつの質問に対して真摯に言葉を選びながら答えていただき、現場からは「どの部分も使いたくなる内容だった」との声が上がるほど、充実した撮影となりました。

出演者プロフィール

前田 敦子（まえだ あつこ）

1991年7月10日生まれ、千葉県出身。俳優。

グループ卒業後、俳優業に本格転向。映画・ドラマ・舞台など幅広く活動している。

2025年に芸能活動20周年を迎え、20周年記念ラスト写真集『BESTE』を発売。同作はオリコン週間BOOKランキング（写真集部門）で1位を記録。

2026年4月から舞台『ポルノ』に出演（本多劇場ほか）

医師 葉山愛弥（はやま まなみ）

日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医。東京女子医科大学病院皮膚科にて助教、副病棟長、皮膚病理組織チーフなどを歴任。大学病院や聖母病院のレーザー外来では、小児のあざや成人のシミ治療を多数担当。さらに美容皮膚科領域においても脱毛、レーザー、ヒアルロン酸注入、小手術など幅広く施術経験あり。

その後吉祥寺の皮膚科クリニックで院長を務め、地域の保険診療を中心に診療を行いながら、美容医療を希望される患者様にも対応。現在はBIANCA Clinicにて、美容医療の最前線でさらなる研鑽を積みながら、これまでの皮膚科での経験を活かした丁寧な治療を提供している。





公開情報

公開日：3月19日（木）

公開先：東京美肌堂 公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/PGbpCV8CqVw

「東京美肌堂」とは

「東京美肌堂」は、お客さまのお肌のトラブルや悩みに対して、医師との相談を通じて、医薬品・漢方薬・ドクターズコスメなどを活用した美肌治療プランを提供するプラットフォームです。

LINEや当社開発のオンライン診療システムを使って、予約・診察・医薬品の提供・アフターフォローまで、全てをオンラインで完結できるサービスを展開しています。

これまで心理的・物理的なハードルがあって美容皮膚科のサービスにアクセスしづらかった方々や、さまざまな化粧品やサプリを試しながらもなかなか悩みが解決しなかった方々に、たくさんご利用いただいています。 美肌に向けた有益な情報、お肌の悩みの相談、医薬品などの定期的な配送といったサービスを通じて、利便性や安心、そして最適な解決策を提供し、一人でも多くの方々のお肌の悩みが解消するよう、お客さまとの接点を日々磨き続けています。

株式会社LATRICOについて

本社所在地： 東京都港区赤坂八丁目5番32号 田中駒ビル6階

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 濱口友彰

資本金 ： 17.3億円（資本準備金等含む）

設立 ： 2020年9月1日

事業内容 ： オンライン美肌相談プラットフォームの企画・運営、及びマーケティング等

コーポレートサイト： https://latrico.jp/





