アンドエル、健康経営優良法人認定事例セミナーを4月8日・9日に2回連続開催

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史）は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000の認定を初回申請で一発取得した実体験を公開するセミナーを、2026年4月8日（水）・9日（木）の2回にわたり無料開催いたします。

開催の背景

人的資本経営への関心の高まりや採用競争の激化を背景に、「健康経営優良法人」の認定取得は経営戦略における重要な取り組みとして注目されています。

しかし現場では、「何から手をつければいいかわからない」「専任担当者がおらず業務の合間に進めるしかない」「経営層を巻き込めない」という声が多く、認定取得を先送りにしたまま申請タイミングを逃してしまう企業も少なくありません。

また認定取得後も、「毎年項目が増えてネタがない」「文書化されていないせいでチェックできない項目がある」「PDCAをどう示せばいいかわからない」と、継続的なスコアアップに悩む担当者も多い状況です。

アンドエル株式会社は、自社サービス「アンドエルワーク」を活用しながら担当者ほぼひとりでネクストブライト1000の認定を初回申請で一発取得しました。

本ウェビナーでは、「認定取得を目指す方」「スコアアップ・更新を目指す方」のフェーズ別に、その実体験を2回にわたって公開します。

開催概要

第1回：ネクストブライト1000までのリアルな道のり[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134238/table/41_1_ef6df924963fdced35d1c3962fa8b1b6.jpg?v=202603190352 ]

これから認定取得を目指す方を対象に、「最初に何をやったか」「どう進めたか」「ひとりで回すために何を工夫したか」を時系列に沿ってリアルに解説します。セミナー後すぐに動き出せるよう、ネクストアクションも明確にお伝えします。

第2回：認定項目ごとの取り組みを大公開[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134238/table/41_2_0f4967db790b9390d021d9fd956ba9d4.jpg?v=202603190352 ]

認定取得済みの方・スコアアップを目指す方を対象に、認定項目ごとに「実際に何をしたか」を徹底公開します。評価ウェイトの高い部分、文書化の整備で加点につながった項目への対応、他社との差がつくポイントまで、実務に即した内容でお伝えします。ホワイト500・ブライト500を目指したい方にも特におすすめの内容です。

登壇者プロフィール

宇野 善昭

アンドエル株式会社 事業開発・健康経営アドバイザー

三井住友海上火災保険株式会社にて法人営業に8年間従事し、2018年に営業本部長賞を受賞。2020年に同社を退職後、プロバスケットボールリーグ（B3）へ選手として入団すると同時に、パーソナルトレーニングジム「LEDONIA」を開業。現在はアンドエル株式会社にて「アンドエルワーク」の事業推進を担当。健康経営アドバイザーとして、自社サービスを活用しながら健康経営優良法人の認定取得をほぼひとりで兼務で主導し、初回申請での一発取得・ネクストブライト1000認定を実現した。

小川 達郎

アンドエル株式会社 事業開発・健康経営アドバイザー（ファシリテーター）

エムスリーキャリア株式会社にて薬剤師人材派遣事業のマネージャーを経験。

2024年にアンドエル株式会社へ参画し、従業員とその家族の健康を支える「アンドエルワーク」の立ち上げに携わる。

健康経営アドバイザー、キャリアコンサルタント資格を保有。

「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」とは

「健康経営優良法人」とは、経済産業省が推進する認定制度で、従業員の健康管理を経営的視点で戦略的に実践する企業を評価するものです。

その中でも「ネクストブライト1000」は、中小規模法人部門における成績最上位の「ブライト500」に次ぐポジションとして、上位501～1500位の優良企業に与えられる称号です。

（参考）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

https://www.and-l.com/media/healthmanagement

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：

https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work