『ハナと不思議な冒険』が「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」のAIアニメ部門にて審査員特別賞を受賞！

株式会社テレビ朝日

テレビ朝日インターネット戦略局AI推進部がプロデュース、TOKYO EPICが制作を担った短編オリジナルアニメ『ハナと不思議な冒険』が、2026年3月12日（木）、ロームシアター京都で開催をされたAI映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」にてスタジオ地図代表取締役プロデューサー齋藤 優一郎様より審査員特別賞を受賞しました。

『ハナと不思議な冒険』は、テレビ朝日インターネット戦略局AI推進部がAIの制作・クリエイティブへの活用を検証・トライアルをする一環として開発・プロデュースを行い、AIを活用しアニメ制作を行う次世代型スタジオTOKYO EPIC社と共に作り上げた、短編オリジナルアニメです。「一歩だけ、勇気を出す」をテーマに、子どもたちでも楽しめる作品を目指して制作をしました。AIによる作品作りという未知の領域に対して、勇気を出して一歩踏み出した作品という意味でも、物語のテーマと重なるチャレンジとなっています。

審査員特別賞に選んで頂いたスタジオ地図代表取締役プロデューサー齋藤 優一郎様からは以下の審査員コメントを頂いております。

”現実と不思議な世界が交差するファンタジーの世界観が、AIの映像表現によって非常に魅力的に描かれています。「言わなければ何も変わらない」というメッセージも、子どもたちに勇気を与える素晴らしいものでした。”

今回の栄誉ある受賞を糧に、今後もテレビ朝日インターネット戦略局AI推進部では様々な作品・業務でのAI活用を検証・推進していきます。

『ハナと不思議な冒険』の作品概要

監督：井上 勇人

脚本：水野 宗徳

制作スタジオ：TOKYO EPIC

あらまし：転校してきた小学生のハナは、クラスに馴染めず、本音を言えないまま孤独を感じていた。ある日、森で拾ったキツネ型ロボットをきっかけに、七色に光るゲートをくぐり「不思議な国」へ迷い込むーーー。想像力と勇気が、世界を少しだけ変える物語！

https://www.youtube.com/watch?v=I-e6VEeldBA

「WORLD AI FILM FESTIVAL」について

“映画と人工知能の交差点を探求する”をテーマに元Apple Computer（現 Apple Inc.）欧州社長およびグローバル最高執行責任者（COO）を務めたマルコ・ランディ氏によって創設され、2025年4月にフランス・ニースで初開催された世界最大規模のAI特化の国際映画祭です。2026年4月にフランス・カンヌでの第2回開催が決定しております。

「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」について

「WORLD AI FILM FESTIVAL」の日本版・日本予選として2026年3月12日・13日にロームシアター京都で開催されました。日本では初開催でしたが全431作品がエントリーされました。受賞作品、審査員コメントは下記、公式サイトに記載しております。

https://worldaifilmfestival.jp/finalists/



・公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/

・日本語SNS（X、Instagram）ID：＠waiff_japan

・コピーライツ表記：(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO