名護市21世紀の森公園に新スポット「あけみおてらす」誕生

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株式会社ゆがふホールディングス



株式会社ゆがふホールディングス（本店：沖縄県名護市、代表取締役社長 前田貴子）を代表企業とする共同事業体「YAMBARU GATEWAY PARK」は、名護市の「21世紀の森公園」で整備を進めているPark-PFI事業の複合施設「あけみおてらす」において、ビーチアクティビティゾーンの3店舗を2026年4月15日（水）に先行オープンします。
オープンに先立ち、2026年4月14日（火）にオープニングセレモニーを開催します。





オープニングセレモニー　取材のご案内

「あけみおてらす」ビーチアクティビティゾーンのオープンに先立ち、関係者によるオープニングセレモニーを開催します。つきましては、ぜひ報道関係者の皆様にお越しいただきたく、ご案内申し上げます。

日時：2026年4月14日（火）10:00～11:00
会場：あけみおてらす シーテラス（名護21世紀の森公園内）　
　　（スターバックス名護21世紀の森あけみおてらす店　横）
　　　※雨天時：スターバックス店内
内容：ご来賓の代表者様によるテープカット　施設内覧会
　　　※名護市長　渡具知武豊様よりご祝辞を賜る予定です。


取材お申し込みは4月10日までにご連絡をお願いいたします。



先行オープン店舗

2026年　4/15（水） 7:30～21:00


【カフェ】スターバックスコーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店




アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。「スターバックス ラテ」をはじめとするエスプレッソドリンクやデザート感あふれるフラペチーノ(R)、ティーなど、バリエーション豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。 一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しています。






2026年　4/15（水） 8:00～18:00


【マリンサービス】マリンクラブ ベリー 21世紀の森ビーチ店



2026年4月、名護市・21世紀の森ビーチに沖縄最大級のマリンレジャー施設「マリンクラブベリー」が誕生。海上アスレチックや多彩なアクティビティを備え、県内で40年以上のマリンスポーツ運営経験を持つ株式会社シーサーが手がける、家族で一日中楽しめる新スポットです。






2026年　4/15（水） 10:00～18:00


【飲食店】パーラーひがし食堂75B



創業は1976年、様々な方にお越しいただける大衆食堂として、小さな子どもからご年配の方まで安心して味わえる豊富なメニューを準備している地元にも観光客にも愛されるひがし食堂。21世紀の森公園では、看板メニューのぜんざいを中心とし海沿いの店舗に相応しいメニューに絞った営業となる予定です。





今後のオープン予定

2026年　7/3（金）


【ウエディング・レストラン】THE SURF BEACHSIDE TERRACE（ディアーズ・ブレイン）



名護湾の壮大なオーシャンビューと、豊かな自然に囲まれたプライベートな空間を最大限に活かし、心に残る感動的なセレモニーが叶う「THE SURF BEACHSIDE TERRACE」。挙式後は、海風を感じるビーチアクティビティゾーンに出店するレストランにて、笑顔溢れる祝福のパーティーをお楽しみいただけます。
皆様の記憶に深く刻まれる、心あたたまる一日をお約束いたします。





2026年　11月頃　森の棟（最大11店舗予定）


本事業の概要

所在地 ：名護市21世紀の森公園対象エリア


施設名称：あけみおてらす


構成企業：YAMBARU GATEWAY PARK


　　　　　株式会社ゆがふホールディングス


　　　　　株式会社興設計


　　　　　株式会社屋部土建


　　　　　株式会社ゆがふファシリティ


協力企業：日本工営都市空間株式会社


　　　　　清水建設株式会社


　　　　　株式会社シーサー


連携企業：株式会社前田産業ホテルズ


全体計画 ： 株式会社ゆがふホールディングス　・　日本工営都市空間株式会社


設計会社 ： 株式会社興設計（海の棟１.、海の棟２.、森の棟）　


　　　　　　ジークPMC株式会社（海の棟３.、丘の棟）


施工会社 ： 株式会社屋部土建


スケジュール ： 2025年 8月 新築工事着手


2026年 3月 施設の一部供用開始