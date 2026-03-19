名護市21世紀の森公園に新スポット「あけみおてらす」誕生

株式会社ゆがふホールディングス

株式会社ゆがふホールディングス（本店：沖縄県名護市、代表取締役社長 前田貴子）を代表企業とする共同事業体「YAMBARU GATEWAY PARK」は、名護市の「21世紀の森公園」で整備を進めているPark-PFI事業の複合施設「あけみおてらす」において、ビーチアクティビティゾーンの3店舗を2026年4月15日（水）に先行オープンします。

オープンに先立ち、2026年4月14日（火）にオープニングセレモニーを開催します。

オープニングセレモニー 取材のご案内

「あけみおてらす」ビーチアクティビティゾーンのオープンに先立ち、関係者によるオープニングセレモニーを開催します。つきましては、ぜひ報道関係者の皆様にお越しいただきたく、ご案内申し上げます。



日時：2026年4月14日（火）10:00～11:00

会場：あけみおてらす シーテラス（名護21世紀の森公園内）

（スターバックス名護21世紀の森あけみおてらす店 横）

※雨天時：スターバックス店内

内容：ご来賓の代表者様によるテープカット 施設内覧会

※名護市長 渡具知武豊様よりご祝辞を賜る予定です。

取材お申し込みは4月10日までにご連絡をお願いいたします。

先行オープン店舗

2026年 4/15（水） 7:30～21:00

【カフェ】スターバックスコーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。「スターバックス ラテ」をはじめとするエスプレッソドリンクやデザート感あふれるフラペチーノ(R)、ティーなど、バリエーション豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。 一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しています。

2026年 4/15（水） 8:00～18:00

【マリンサービス】マリンクラブ ベリー 21世紀の森ビーチ店

2026年4月、名護市・21世紀の森ビーチに沖縄最大級のマリンレジャー施設「マリンクラブベリー」が誕生。海上アスレチックや多彩なアクティビティを備え、県内で40年以上のマリンスポーツ運営経験を持つ株式会社シーサーが手がける、家族で一日中楽しめる新スポットです。

2026年 4/15（水） 10:00～18:00

【飲食店】パーラーひがし食堂75B

創業は1976年、様々な方にお越しいただける大衆食堂として、小さな子どもからご年配の方まで安心して味わえる豊富なメニューを準備している地元にも観光客にも愛されるひがし食堂。21世紀の森公園では、看板メニューのぜんざいを中心とし海沿いの店舗に相応しいメニューに絞った営業となる予定です。

今後のオープン予定

2026年 7/3（金）

【ウエディング・レストラン】THE SURF BEACHSIDE TERRACE（ディアーズ・ブレイン）

名護湾の壮大なオーシャンビューと、豊かな自然に囲まれたプライベートな空間を最大限に活かし、心に残る感動的なセレモニーが叶う「THE SURF BEACHSIDE TERRACE」。挙式後は、海風を感じるビーチアクティビティゾーンに出店するレストランにて、笑顔溢れる祝福のパーティーをお楽しみいただけます。

皆様の記憶に深く刻まれる、心あたたまる一日をお約束いたします。

2026年 11月頃 森の棟（最大11店舗予定）

本事業の概要

所在地 ：名護市21世紀の森公園対象エリア

施設名称：あけみおてらす

構成企業：YAMBARU GATEWAY PARK

株式会社ゆがふホールディングス

株式会社興設計

株式会社屋部土建

株式会社ゆがふファシリティ

協力企業：日本工営都市空間株式会社

清水建設株式会社

株式会社シーサー

連携企業：株式会社前田産業ホテルズ

全体計画 ： 株式会社ゆがふホールディングス ・ 日本工営都市空間株式会社

設計会社 ： 株式会社興設計（海の棟１.、海の棟２.、森の棟）

ジークPMC株式会社（海の棟３.、丘の棟）

施工会社 ： 株式会社屋部土建

スケジュール ： 2025年 8月 新築工事着手

2026年 3月 施設の一部供用開始