【ABCマート限定】adidas Originals×LIBERTY LONDONコラボレーションモデルが待望の新登場！

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidas Originalsと英国の老舗ブランドLIBERTY LONDONによるコラボレートコレクション「LIBERTY LONDON PACK」を、全国のABC-MARTとABC-MART GRAND STAGE、およびABC-MART公式オンラインストアにて発売いたします。本コレクションは、adidas Originalsのアイコニックなモデル「STAN SMITH」と、トレンドのロープロファイルモデル「TOKYO W」をベースに、LIBERTY LONDONの象徴的なフローラルデザインをディテールに取り入れたABC-MART限定モデルです。

ヒールに施した刺繍のデザインやライナーのテキスタイル、セカンドシューレースなど、随所にLIBERTY LONDONのデザインを落とし込み、日常のスタイリングに取り入れやすいコレクションに仕上げました。

ビジュアルにはモデルの竹下玲奈さんを起用し、「STAN SMITH」と「TOKYO W」を取り入れた4つのスタイリングを通して、本コレクションの魅力を表現しています。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/30451/

■LIBERTY LONDON PACK

TOKYO W LIBERTY LONDON

トレンドのロープロファイルモデル「TOKYO W」をベースにしたABC-MART限定コラボレーションモデル。ヒールにはLIBERTY LONDONを象徴するフラワー柄の刺繍を施し、ライナーにはリバティプリントを採用しています。リバティプリントが引き立つようスリーストライプスは同系色でまとめ、シュータンには両ブランドのロゴをゴールドで配置。さらにリバティプリントの付け替え用シューレースを付属し、その日の気分に合わせたアレンジをお楽しみいただけます。

STAN SMITH LIBERTY LONDON

adidas Originalsを代表するアイコニックモデル「STAN SMITH」をベースにしたABC-MART限定コラボレーションモデル。ヒールにはLIBERTY LONDONを象徴するフラワー柄の刺繍を施し、ライナーにはリバティプリントを採用しています。さらにリバティプリントの付け替え用シューレースを付属し、スタイリングや気分に合わせたアレンジが可能。シュータンには両ブランドのロゴをゴールドで配置し、カラー違いで3モデルを展開します。

■ビジュアル/LOOK

本コレクションでは、モデルの竹下玲奈さんが着用した4つのLOOKを展開します。フリルのスリーストラプスをあしらったシアージャケットやプリーツスカート、デニムセットアップなどの春らしいスタイリングに「STAN SMITH」や「TOKYO W」を合わせ、コレクションの魅力を表現しています。

■2WAYシューレース

その日の気分やスタイリングに合わせて選べる、2種類のシューレースを付属。シンプルなスタイルにはベーシックなシューレースを、コーディネートのアクセントにはLIBERTY LONDONのフローラル柄シューレースを。足元の印象を変えながら、さまざまなスタイリングをお楽しみいただけます。

■商品概要

商品名：TOKYO W LIBERTY LONDON

カラー：（左から）オフホワイト、パテモーブ゛

サイズ：22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,400円（税込）

商品名：STAN SMITH LIBERTY LONDON

カラー：（左から）フットウェアホワイト/オフホワイト、チョークホワイト、フットウェアホワイト

サイズ：22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：14,300円（税込）

商品名：W SHEER JKT

カラー：（左から）ダークマリン、グレー

サイズ：J/S～J/XL

価格 ：11,000円（税込）

■ LIBERTY LONDONについて

LIBERTY LONDONは1875年の創業以来、華やかな色彩と繊細なデザインのプリント柄を施した芸術的なアパレルで、世界中のファッショニスタを魅了してきました。伝統と職人技を大切にし、ロンドンのスタジオで独自のプリントを制作しています。リバティ・ロンドンの名高いプリントとアディダス オリジナルスの人気アイテムが融合し、鮮やかなフローラルコレクションが誕生しました。

■プロフィール

竹下 玲奈

ファッション誌「MORE」「ar」「BAILA」「otonaMUSE」などのカバーを経て、現在は、「LEE」「otonaMUSE」「WEBMAGAZIN」にて活躍する日本を代表するモデル。持ち前のファッションセンスが同年代女性の指示率が高く、おしゃれ番長とも呼ばれ、私服での特集のオファーも多い。1児の母でもあり、Instagramでは、日々のライフスタイルを投稿。

Instagram：＠renatakeshita(https://www.instagram.com/renatakeshita/)

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）