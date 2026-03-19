薬剤師兼務や労務問題を可視化する 「ドラッグストア向け店舗監査代行サービス」 を開始

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、フィールドマーケティング事業を展開するインパクトフィールド株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「インパクトフィールド」 ） は、ドラッグストア・調剤薬局を運営する企業様向けに、独自の調査ネットワークを活用した 「ドラッグストア向け店舗監査代行サービス」 の提供を開始いたしました。

本サービスは、昨今社会問題となっている薬剤師の不適切な兼務実態をはじめ、薬機法遵守、労務管理、店舗品質を第三者の視点で厳格に調査し、業界全体のコンプライアンス強化を目指すものです。

背景：薬局業界を揺るがす 「薬剤師兼務」 問題と法的リスク

現在、ドラッグストア業界では法令遵守 （コンプライアンス） の徹底が強く求められています。特に、大手チェーンにおいて管理薬剤師が複数店舗を兼務していた実態が明らかになり、大きな議論を呼びました。 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 （薬機法） 」 では、管理薬剤師は原則としてその店舗に1人専従することが定められています。この規定に抵触することは、行政処分の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を大きく失墜させるリスクを孕んでいます。

このような背景を受け、インパクトフィールドは、自社で抱える全国の調査スタッフ 「メディアクルー」 を活用し、本部からは見えにくい現場の実態を迅速かつ正確に把握するための内部監査サービスを立ち上げました。

サービス概要

本サービスは、お仕事紹介サイト 「MediF」 に登録する約30万人のメディアクルーが実際に店舗を訪問し、あらかじめ設定した項目に基づき現場を細部までチェックするものです。

本サービスの特徴

短期間で広範囲をカバー： 最短1週間～3週間で全国の指定店舗を網羅的に調査可能です。

実効性の高いチェック項目： 形式的な監査ではなく、実態に即した項目を設計します。

客観的なレポーティング： 従業員同士では指摘しにくい問題も、第三者視点でフラットに報告します。

主なチェック項目例

医薬品管理： 適切な保管、使用期限の確認、帳票への正しい押印状況。

人員配置・専従確認： 管理薬剤師の出勤実態、名札と実物の照合。

労務環境： ワンオペ （一人勤務） の頻度や発生理由、従業員の疲弊状況。

運営実態： 無資格者による調剤行為の有無、適切な服薬指導が行われているか。

※ 監査項目は企業様のご要望に合わせてカスタマイズ可能です。

※ 専門的な医療行為や危険を伴う箇所の調査については、事前の協議に基づき安全に配慮した設計を行います。

※ 外部企業が関与できない専門的な知識が必要な箇所やトラブル、危険なリスクのある箇所については割愛させていただきます。その場合は、両社で協議のうえ、簡易的なチェックを行うことは可能です。

実施の意義：私たちが目指す 「業界の透明化」

インパクトフィールドが本サービスを提供する意義は、単なる 「粗探し」 ではありません。現場の課題を可視化することで、本部と現場の情報の乖離を埋め、 「従業員が無理なく働ける環境」 と 「ご利用するお客様が安心して薬を受け取れる環境」 を両立させることを目的としています。不祥事が起きてから対応するのではなく、未然に防ぐ 「防衛的監査」 としてご活用いただくことで、企業様の持続可能な成長とブランド価値向上に寄与してまいります。

過去の調査実績例 ： 調剤薬局様

クリンリネス： 入口、待合室、レジ周り、トイレ、ウォーターサーバー等の衛生管理状態。

接客対応： 挨拶の有無、身だしなみ、受付時の配慮。

服薬指導： 症状の聞き取り、丁寧な説明、質問に対する回答の正確性。

店舗印象： 再来店意向に直結する全体の雰囲気

インパクトフィールド株式会社 会社概要

会社名 ： インパクトフィールド株式会社 （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2004年2月

資本金 ： 100百万円

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ： フィールドマーケティング事業、データマーケティング事業、スタッフィングサービス事業、セールスプロモーション事業など

WebURL ： https://field.impact-h.co.jp/

インパクトフィールドでは、覆面調査員やアンケートモニターを募集しています。

あなたも覆面調査のお仕事やアンケートに回答してみませんか？

WebURL ： https://medif.jp/

お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせ

インパクトフィールド株式会社

TEL ： 03-6636-0957

E-mail ： ifinfo@impact-h.co.jp

CONTACT ： https://field.impact-h.co.jp/contact/

コーポレートサイト ： https://field.impact-h.co.jp/

取材に関するお問い合わせ

インパクトホールディングス株式会社 広報担当

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