AI自動取引システムの受託開発が最終テスト段階へ

株式会社BLOCKSMITH&Co.

株式会社BLOCKSMITH & Co.（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：真田哲弥、以下「BLOCKSMITH」は、KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）が進めているAIを活用した金融商品の自動取引システム（以下「本AIシステム」）において、開発業務を2025年より受託し開発を進めておりました。本AIシステムはリアルタイム情報に基づくデモトレード最終テスト段階に移行したことをお知らせします。

BLOCKSMITHは、以前よりブロックチェーン技術およびAI技術を用いた金融システムの研究開発をしてまいりました。本AIシステムにおいては開発推進やサービス設計および実装領域を担当しています。

AI自動取引システムについて

本プロジェクトは以下の体制で進められています。

■KLab株式会社

- プロジェクトマネジメント- 事業推進および全体プロジェクト管理

■株式会社BLOCKSMITH & Co.

- 企画および開発の主導- サービス設計／実装- ブロックチェーン接続を含むシステム統合

■株式会社I'mbesideyou

- AI技術開発- AI基礎モデルの開発

三社がそれぞれの専門領域を担い、AIを活用した金融商品の自動取引システムの研究開発を進めています。





AI自動取引システムとは、市場データやニュースなどの情報をAIが学習し、売買判断を支援する仕組みです。

- 具体的には、AIが次の流れで動きます。- リアルタイムで価格データや関連情報を収集- 情報と過去の値動きの関係を分析- 将来の価格変動を予測- 「買い」「売り」などの取引シグナルを生成

人間は、相場が大きく動くと不安や恐怖によって判断がぶれることがあります。

一方でAIは、あらかじめ学習したデータに基づき、一定のルールで継続的に判断を行います。

また、暗号資産市場は24時間365日動いています。

AIは人が対応できない時間帯も継続して情報を分析し、取引判断を行うことが可能です。

デモトレードについて

KLabが公表している通り、本AIは現在、自己資金による実運用に移行する前の最終検証として、リアルタイム情報に基づくデモトレードによるテストを開始しています。

本テストでは、暗号資産市場を対象とした検証が進められ、

- リアルタイムの市場データを用いた価格予測- AIによる売買シグナルの生成- 仮想資金による自動売買の実行

を通じて、AIが現在の市場環境において適切に機能するかを検証します。

今後について

本件は技術検証および研究段階の取り組みであり、現時点で事業化や具体的な収益貢献が確定しているものではありません。

なお、本件は開発業務の受託であり、BLSが投資運用を行うものではありません。また、投資成果を保証するものではありません。

≪株式会社BLOCKSMITH＆Co. について≫

社名 ： 株式会社BLOCKSMITH&Co. （ブロックスミス アンドコー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 真田哲弥

設立 ：2022年4月1日

資本金 ：1,499万9,950円

本社所在地 ：〒106-6128 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー

事業内容 ：ブロックチェーン技術及びAI技術を活用したプロダクトの開発および配信、GPUサーバーの販売取次

URL ：https://www.blocksmithand.co.jp/

※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



【SNS】

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/blocksmithandco/

X：https://twitter.com/BLOCKSMITH_JP

