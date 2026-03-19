KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、AI自動取引システムの現在のリアルタイム情報に基づくデモトレードを開始したことをお知らせします。

KLab、AI自動取引システム実運用前の最終テストを開始 ～ 実運用開始に向け、開発は最終段階へ ～

KLabは、2026年2月9日にAIを活用した金融商品の自動取引システム（以下「本AI」）を開発中であることを公表しました(https://www.klab.com/jp/press/release/2026/0209/_ai.html)。その後、本AIを過去のビットコイン価格データに適用したバックテストを実施し、テスト期間のビットコイン価格の上昇率の約3.4倍の性能を確認しています(https://www.klab.com/jp/press/release/2026/0224/ai_3286_34.html)。デモトレードは、自己資金による実運用に移行する前の最終テストとなります。

なお、本取り組みは、株式会社BLOCKSMITH&Co. が企画および開発の主導を担い、株式会社I'mbesideyouが本AIの技術開発を担当する体制で進めています。

テスト内容

デモトレードとは、リアルタイムの市場データを用いながら、実際の資金は使わず、仮想の資金で売買を行う検証方法です。

本テストは、自己資金による実運用へ移行する前に、このデモトレードを通じて本AIの性能を最終確認するためのものです。

本テストでは、本AIがリアルタイムの相場情報をもとに価格の値動きを予測し、「買う／売る」のシグナルを生成します。さらに、そのシグナルに基づき、人の判断を介さずに仮想の資金で取引を実行します。

これにより、本AIが現在の相場環境においても期待どおりに機能するかを検証します。

【条件】- 対象資産：ビットコイン- 初期投資：5,000 USD- 検証開始：2026年3月13日- 取引方法：買い・売りの両方（ロング／ショート）- レバレッジ：1倍- 手数料※：取引のたびに発生するコストを反映

※ 本テストでは、取引のたびに発生し得るコスト（取引手数料 等）も考慮し、実運用時の運用感に近い形で検証します。なお、模擬取引であるため、チャートデータや板・約定条件等が実取引と異なる場合があり、コストの再現度についても実運用と完全に一致するものではありません。

今後の展開

KLabはモバイルソフトウェアの研究開発型企業として創業した後、主にモバイルゲーム事業によって発展してまいりました。2025年度からは、AIを重点事業の一つに定め、未発表のものも含め、多数のAIシステムの研究開発及び事業検討を進めています。本AIもその内の一つであり、2026年の自己資金運用開始に続き、2027年の事業化を目指しています。

本AIはボーダレスに流通する金融商品（ビットコイン、為替など）を対象としており、サービス提供国も世界各国となります。各国の規制法案やマーケティング的観点を考慮し、サービス実施国を検討してまいります。

本AIの検証結果や開発進捗について、継続的にお知らせしてまいります。

免責事項

- 本資料は、特定の金融商品の取得、投資行動を勧誘するものではありません。- 本資料に記載された計画・見通しは、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の市場環境、法令・規制等の変化により、内容が変更される可能性があります。

※ 許認可が必要なビジネスについては、適切に許認可を取得したうえで実施することを想定しております。