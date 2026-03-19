DataRobotとNebius、NVIDIA AI インフラストラクチャ上でエンタープライズAIエージェントの「大規模な本番運用」実現に向けた戦略的提携を発表

DataRobot, Inc.

本リリースはグローバルで発表された「DataRobot and Nebius Partner to Bring Enterprise AI Agents to Production at Scale on NVIDIA AI Infrastructure(https://www.datarobot.com/newsroom/press/datarobot-and-nebius-partner-to-bring-enterprise-ai-agents-to-production-at-scale-on-nvidia-ai-infrastructure/)」の抄訳版です。

DataRobot(https://www.datarobot.com/jp/)とNebius(https://nebius.com/)は本日、戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、NVIDIAと共同開発されたDataRobotのエージェントワークフォースプラットフォーム(https://www.datarobot.com/jp/newsroom/press/datarobot-announces-agent-workforce-platform-built-with-nvidia/)と、エンタープライズ向けエージェントの実運用を本格化するために設計されたAIクラウドインフラストラクチャを組み合わせるものです。このソリューションは、NebiusのNVIDIA GPUベースの専用インフラストラクチャとDataRobotのプラットフォームを統合し、検証済みの「AIファクトリー」を提供します。これにより、企業は従来のハイパースケーラーにおける運用上の複雑さを回避し、AIエージェントの構築、デプロイ、監視、ガバナンスをシームレスに行うことが可能になります。本ソリューションにより、AIエージェントの本番導入期間は、数ヶ月単位から最短で数日に短縮することが可能となります。

本パートナーシップは、実運用における深刻なギャップに対処するものです。AIエージェントの実行には、持続的な推論パフォーマンス、実行時のガバナンス、そして需要の増大に合わせて予測通りに動作するインフラストラクチャが必要です。パフォーマンスやコストの変動を背景に、企業は汎用的な既存のクラウドではなく、AI専用に設計されたインフラストラクチャをますます評価するようになっています。DataRobotとNebiusは、DataRobotのエージェントワークフォースプラットフォーム、Nebiusの専用AIクラウド、そしてNVIDIAのGPUとオープンソフトウェアを組み合わせた検証済みのAI最適化スタックを提供することで、従来のクラウドの制約を超えた、スケーラブルで高性能なエージェント型AIを実現します。

NebiusのVP of Global PartnershipsであるLaurelle Roseman氏は次のように述べています。

「エージェントが継続的に稼働する場合、パフォーマンスの変動や予測不能なコストは運用上のリスクとなります。DataRobotと提携し、NVIDIAのAI基盤の上に構築することで、一貫したレイテンシー、予測可能な価格体系（価格設定）、そして持続的なエージェントのワークロードに必要なパフォーマンスを兼ね備えた、検証済みのデプロイ環境をNebius AI Cloud上で提供します」

今回の連携により、DataRobotはカスタムモデルやエージェント実行サービスなどのNVIDIA GPUを活用した推論ワークロードを、Nebiusが管理するKubernetes上に直接デプロイできるようになります。その結果、エージェントのインテリジェンスとガバナンスが、AI専用に構築された高性能なNVIDIAインフラストラクチャと真に統合されます。

GEICOのChief Product and Technology OfficerであるVijay Raghavendra氏は次のように述べています。

「AI活用を拡大する中で、拡張性の高いインフラストラクチャへのアクセスと、モデルを効率的に運用化する能力は極めて重要です。DataRobotとNebiusは、本番環境におけるAIソリューションのデプロイと管理の簡素化を支援してくれています。これは当社がビジネス全体でより多くのAI主導の機能を構築し続けていく上で極めて重要な一歩となります」

従来のクラウド環境の課題である、共有環境における他の利用者の負荷による性能低下（ノイジー・ネイバー問題）を排除することで、本ソリューションは、常時稼働するエージェントに不可欠な低レイテンシーと予測可能なスループットを備えた、物理サーバー本来のパワーを最大限に引き出す圧倒的なパフォーマンスを提供します。NVIDIA Hopper(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/hopper-architecture/)およびNVIDIA Blackwell(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/blackwell-architecture/)世代のデータセンター向けGPUを搭載し、NVIDIA NeMo Guardrails(https://developer.nvidia.com/nemo-guardrails?sortBy=developer_learning_library%2Fsort%2Ffeatured_in.nemo_guardrails%3Adesc%2Ctitle%3Aasc)によって保護されたこのプラットフォームは、AIを企業内の信頼できる本番グレードのシステムとして運用するための明確な道筋を提供します。共同設計されたこのスタックは、従来のプロバイダーに見られるベンダーロックイン、コストの変動、アーキテクチャ上の制限、および割高な費用を伴うことなく、エンタープライズグレードの機能を提供します。これにより、組織は絶対的な自信を持って自社のエージェント・ワークフォースを拡張できるようになります。

DataRobotのChief Executive OfficerであるDebanjan Sahaは次のように述べています。

「エージェント型AIは、デモだけでなく、常に動作して初めて価値を持ちます。今回のコラボレーションは、業界最大の盲点である『エージェントの安全な運用化』と『大規模運用時における予測可能なコスト』に対処するものです。NebiusおよびNVIDIAとともに、特定のクラウドに縛られず、インフラの不確実性に妥協することのない、企業が本番環境で信頼できる検証済みのAIファクトリーを提供します」

NVIDIAのvice president, AI SoftwareであるJohn Fanelli氏は次のように述べています。

「企業は、個別のAIプロジェクトから、本番環境で信頼できる常時稼働のエージェンティックシステムへと急速に進化しています。DataRobotのエージェントワークフォースプラットフォームをNebiusの専用AIクラウドおよびNVIDIA AIインフラストラクチャと組み合わせることで、組織は低レイテンシーのパフォーマンス、予測可能なコスト、そしてビジネス全体でエージェント・ワークフォースを安全に拡張するために必要なガバナンスを提供する、検証済みのAIファクトリーを導入できます」

DataRobotのエージェントワークフォースプラットフォーム、およびNebiusとNVIDIAとの取り組みに関する詳細は、www.datarobot.com/solutions/partners/nebius(https://www.datarobot.com/solutions/partners/nebius/)（英語版） をご覧ください。



DataRobotについて

DataRobotは、AIチームが未来のエージェントワークフォースを実現できるよう支援しています。当社のプラットフォームは、組織がビジネスプロセスに直接統合されるAIエージェントを構築・拡張できるようにすることで、効率性を高め、業務を変革し、確かな成果をもたらします。組み込みのガバナンスとセーフガードにより、企業がAIを安全かつ自信を持って導入できるよう支援します。詳細については、当社WEBサイト(https://www.datarobot.com/jp/solutions/partners/nvidia/)をご覧いただくか、LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/datarobot-japan/)をフォローしてください。

Nebiusについて

AIクラウド企業であるNebiusは、データの準備やモデルのトレーニングから本番環境へのデプロイに至るまで、開発者や企業が自社のAIの未来を主導するためのフルスタックプラットフォームを構築しています。社内の深い技術的専門知識を基盤に急速に拡大するグローバルな拠点とともに大規模に運営されているNebiusは、世界中でAI製品、AIエージェント、およびAIサービスを構築するスタートアップやエンタープライズ企業にサービスを提供しています。Nebiusはナスダック（NASDAQ: NBIS）に上場しており、本社はアムステルダムにあります。詳細については、www.nebius.com(http://www.nebius.com/) をご覧ください。