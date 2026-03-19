リソースクリエイションが、アジア太平洋地域における「急成長企業ランキングTOP500」に5年連続選出

株式会社リソースクリエイション

SNS採用マーケティング「エアリク」の運営会社、株式会社リソースクリエイション（本社：東京都港区、代表取締役：高田 桂太郎 以下 当社）は、「High Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング）TOP500」に5年連続でランクインし、英国紙「Financial Times」に掲載されたことをお知らせします。

日本国内：24位（84社中）／APAC：206位（500位中）

■High-Growth Companies Asia-Pacific 2026とは

「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」は、イギリスの有名経済紙『Financial Times社』とドイツの統計調査データを提供する『Statista社』が共同で調査を実施しております。

アジア太平洋地域の10か国以上に本社をおいている企業を対象として、コロナ禍を含む不確実な経済環境下においても力強い成長を遂げた企業を、過去数年間の売上高年平均成長率（CAGR）に基づいてランキング化したものです。

■当社ランキング

日本国内：24位（84社中）

APAC：206位（500位中）

＜掲載URL＞

https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85

■当社について

SNS採用マーケティング「エアリク」を主軸に、採用領域における事業を展開しています。

人材確保が課題となる企業が増加する中、各社の採用課題に応じた戦略設計から投稿・運用・分析までを一貫して支援しています。

専属の運用チームによる継続的な改善と若年層への効果的なアプローチにより、従来の採用手法ではリーチが難しかった層とのマッチングを実現。

人手不足が深刻な運送業界や介護業界をはじめ、業界業種を問わず全国の企業で導入していただいています。

今後も、企業の採用活動を支援し、採用成果の最大化に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社リソースクリエイション

代表者 ：高田 桂太郎

URL ：https://rc-group.co.jp/

本社 ：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階

設立 ：2015年4月

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：人材ソリューション事業/SNS事業/マーケティング事業/クリエイティブ事業

Instagram ：https://www.instagram.com/rc.group0401/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@yuika.hiroshi