みちのくコカ・コーラボトリング代表取締役の異動に関するお知らせ

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長：谷村 広和、以下「当社」）は、2026年3月13日（金）開催の取締役会において、任期満了に伴う代表取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2026年3月30日（月）開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会における決議を経て、正式に決定される予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77174/table/182_1_14c5b4baac629acc9a1f01976027c9b1.jpg?v=202603191051 ]

*¹ CEO（Chief Executive Officer／最高経営責任者）

企業経営全般に関する最終的な責任を担い、経営方針および戦略の策定・意思決定を統括する役割。

*² COO（Chief Operating Officer／最高執行責任者）

CEOが定めた経営方針・戦略に基づき、業務執行全般を統括し、その実行を担う役割。

代表取締役社長 谷村 広和 コメント

「このたびの体制変更により、意思決定の迅速化と実行力の強化を図り、より強固な経営体制を構築してまいります。私自身は引き続き経営の中心を担い、グループ全体の成長を見据えた経営方針の策定および重要な意思決定を担ってまいります。当社は1962年の創業以来、岩手・秋田・青森の北東北3県を事業エリアとして、コカ・コーラ社製品の製造・販売を通じて地域の皆さまとともに歩んでまいりました。私たちはライフスタイルカンパニーとして、お客さまの生活に寄り添いながら地域社会とともに発展していくことを大切にしており、その基本的な姿勢はこれからも変わりありません。今後も地域の皆さまとともに歩みながら、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。」