「私の服、変じゃない？」の不安をゼロに。1200人の女性AIが“忖度なし”で回答する「coordimate AI」β版が3月19日ローンチ

株式会社coordimate

服選び支援AIエージェントを提供する株式会社coordimate（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：飯野健太郎）は、1200人以上の一般女性の感性を学習したAIが、あなたの服装に対する「客観的な世論」を診断する「coordimateAI（β版）」を、2026年3月19日（木）より提供開始いたします。本サービスは、独自の複数AI評価システム（特許出願中）を活用し、誰にも相談できない服選びの孤独と不安を解決するとともに、「専属スタイリストと自宅のクローゼットを持ち歩く」新しいファッション体験を提供します。

■コンセプト：もう「ダサい」で損しない。“会う”が、ラクになる。

誰かを誘ったり、デートに行くとなった時に、どうしても立ちはだかる壁が「服選び」です。「おしゃれになりたい」わけではない。ただ、「ダサいと思われたくない」。coordimateは、そんな切実な“失敗への恐怖”を抱える方に伴走するパートナーです。個人の主観やセンスに依存するのではなく、データに基づく「客観的な安心」を提供し、ちょっと自信を持った状態で出かけてもらうことを目指して創られました。

■「coordimate AI」の3つの特徴

単なる「今日のコーデ評価」にとどまらず、いつでもどこでも頼れる専属パートナーとして機能します。

- 【客観的な世論】1200人のAIが忖度なしで診断単一のAIではなく、多様な視点を持つ1200人のAIキャラクター「AI mate（エーアイ メイト）」から、ターゲットのタイプ（キレイめ、カジュアル等）や行く場所（TPO）に合わせて最適な5人が選出され、10点満点で総合評価。「世間一般から見て浮いていないか」という安心感を提供します。- 【スマホの中のクローゼット】手持ちの服を加味した提案で「無駄買い」をゼロに手持ちの服を120%活かす「また似た服を買っちゃった…」の失敗をなくすAI mateに相談したコーデ画像を、AIがアイテムごとに自動で切り出して仕分けし「AIクローゼット」を作成。あなたの手持ちの服を把握したAIの専属スタイリストが、今あるアイテムを活かした最適なコーデ案を提案します。- 【トータルサポート】プロ厳選の「マネキン買い」と着こなし相談診断結果をもとに、coordimate専属のプロスタイリストが厳選した“”減点されないコーデ”をそのまま購入することも可能です。今後は購入後もLINEでいつでも着こなし相談ができ、あなたのファッションライフを継続的にサポートする機能も提供予定です。

■たった10秒で完結！簡単3ステップの使い方

専用アプリは不要。LINEからシームレスに起動し、24時間いつでもあなたの専属パートナーとして機能します。

- LINE登録：公式アカウントを友だち追加。- 写真を送る：今日のコーデ（全身写真）をLINEで送信。- 10秒でフィードバック：「全然アリ！」「少し子供っぽいかも」など、AI mateから10点満点の評価とリアルな本音が届きます。

■なぜ的確に評価できるのか？coordimateAIの独自ロジック

ユーザーが求めているのは、プロの高度なセンスではなく「世間一般から見て浮いていないか」という安心感です。coordimateAIは以下のロジックで客観的な評価を実現しています。

- 3万件以上の「女性の本音」データを学習：一般女性（mate）から集めた「ここがダサい」などのリアルな評価データをAIに学習させています。- 1200人のAIが「世論」を代弁：単一のAIではなく、多様な視点を持つ1200人のAIキャラクター（AI mate）から、ターゲットのタイプ（キレイめ、カジュアル等）や行く場所（TPO）に合わせて最適な5人が選出され、10点満点で総合評価を出します。

■今後の展望：あなたのクローゼットをお店に持ち歩く体験へ

coordimateAIの利用で蓄積された「デジタルクローゼット」のデータを、現在、商業施設での展開を進めている「次世代型デジタルミラー」と連携させます。実店舗での買い物時に、目の前にある新しいアイテムと、自分が持っている服との組み合わせをミラー上で確認しながら買い物ができる、新しい購買体験を実現します。将来的には、coordimate AIをデートに加えて、仕事、就職活動、会食、旅行、商談など、さまざまなシーンにおける服選びを支えるサービスへと展開するとともに、ファッションにとどまらず、美容やインテリアも含めた「他人にどう見られるか不安」に応える、汎用的なAIパートナーへと進化させてまいります。

■代表メッセージ：迷いを減らし、自分らしい一歩を後押ししたい

株式会社coordimate 代表取締役CEO 飯野健太郎

私たちが向き合ってきたのは、服そのものではなく、「どう見られるか」に悩み、一歩を踏み出せずにいる人の気持ちです。coordimateはこれまで、ファッションについて悩んだときに、誰もが気軽に相談できる体験をつくりたいという想いでサービスを届けてきました。

coordimate AIは、その想いを、生成AIによってさらに前に進める挑戦です。

正解が分からないから動けない。失敗したくないから無難になる。そうした迷いを少しでも減らし、自分に合う選択をもっと自然にできる人を増やしていきたいと考えています。

これからもcoordimateは、ファッションを通じて、一人ひとりの自信と行動の変化を後押ししてまいります。

【サービス概要】

- サービス名：coordimateAI（ベータ版）- 提供開始日：2026年3月19日（木）- 利用方法：LINE公式アカウントからの友だち登録- 利用料金：ベータ版は無料提供。今後正式版や機能拡張に合わせて有料プランを検討中- 公式LINE：https://liff.line.me/2008839533-iUewlpYU/landing?follow=%40971esovp&lp=MplSKw&liff_id=2008839533-iUewlpYU(https://liff.line.me/2008839533-iUewlpYU/landing?follow=%40971esovp&lp=MplSKw&liff_id=2008839533-iUewlpYU)

【会社概要】

株式会社coordimate（docomo STARTUPによるスピンアウト第一号案件の1社）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役CEO飯野健太郎

受賞歴：「FTSINTREPRENEURSAWARD2024」第一回受賞、TMIPInnovationAward2024「日経ビジネス賞」など

本件に関するお問い合わせ：株式会社coordimate

E-mail：support@coordimate.co.jp