ハイランドリゾート ホテル＆スパ 開業40周年アニバーサリープロジェクト始動！

富士急行株式会社

富士急グループのハイランドリゾート ホテル＆スパ（山梨県富士吉田市）では、開業40周年を記念し、2026年3月22日（日）～12月19日（土）の期間、「開業40周年アニバーサリープロジェクト」を実施いたします。

当ホテルは、富士山麓の魅力を感じられる都市型リゾート多機能ホテルとして、1986年3月22日に開業いたしました。以来、多くのお客様と地域の皆さまに支えられながら、充実した設備ときめ細やかなサービスを大切にし、国内外の多くのお客様や要人の皆さまをお迎えしてまいりました。

このたび40周年の節目を記念し、これまでのご愛顧への感謝を込めて、「開業40周年アニバーサリープロジェクト」を実施いたします。期間中は、40周年を記念した特別宿泊プランとして、当ホテル最高グレードのロイヤルスイートで贅沢なひとときをお過ごしいただけるオールインクルーシブプラン「40th Anniversary プライベート・エスケーププラン」の販売を開始いたします。本プランは、1日1組限定で、ロイヤルスイートにご宿泊いただき、喧騒を離れた静かな空間で自由にご滞在いただける特別な内容となっております。ご宿泊はもちろん、ホテル内のレストランやスパなどのサービスもすべてご利用いただけます。

さらに、期間限定の本格フレンチレストラン「シェ・ヤマモト」の営業や、開業当初に開催されていた、バー「フライング・スコッツマン」でのジャズナイトイベントの復活オープンなど、心躍るさまざまな特別イベントやコンテンツも順次公開してまいります。

【ハイランドリゾートホテル＆スパ「開業40周年アニバーサリープロジェクト」】

■期 間 2026年3月22日（日）～2026年12月19日（土）

■内 容 開業40周年を記念し、期間中は多彩な特別企画をご用意いたします。

■特設WEBサイト https://www.highlandresort.co.jp/40th-anniversary/

※詳細は本サイトにて順次公開いたします。

40周年特別宿泊プラン販売開始

40周年を記念して、期間限定の特別宿泊プラン「40thAnniversary プライベート・エスケーププラン」を販売いたします。本プランは、当ホテル最高グレードのロイヤルスイートにご宿泊いただく、1日1組限定のオールインクルーシブプランです。喧騒を離れ、好きな時間に好きなことを楽しむ、贅沢で自由なひとときをご提供いたします。

【40th Anniversary プライベート・エスケーププラン概要】

■販売期間

2026年3月22日（日）～2026年12月19日（土）

※満室日を除く

■料 金

2名1室 400,000円（税・サ込）

■客 室

ロイヤルスイート限定

■特 典

豪華な夕食や朝食など、特典詳細は公式サイトをご確認ください。

■予 約

7日前までにお電話にて承ります。

開業40周年記念レストラン「シェ・ヤマモト」期間限定開催

日本を代表するグランメゾン、京橋の「シェ イノ」で研鑽を積んだ、当ホテル統括料理長山本浩二が織りなす本格的なフレンチを期間限定でご提供します。スカイバンケット「ティアラ」のラグジュアリーな空間で、ここでしか出会えない一皿をソムリエ厳選のワインとともにお楽しみください。

【開業40周年記念レストラン「シェ・ヤマモト」概要】

■開催日程

2026年5月2日（土）～4日（月） 各日18:00～

■料 金

15,000円

■定 員

各日20名限定

復活！BAR「フライング・スコッツマン」月に一度のジャズナイト

開業当初、メインバーとして地域のお客様やご宿泊のお客様に親しまれていた「フライング・スコッツマン」では、かつて不定期でジャズナイトを開催しておりました。40周年を機に、この人気イベントが月に一度の限定開催で復活します。落ち着いたバー空間で、音楽とお酒に酔いしれる特別な夜をお楽しみください。

【BAR「フライング・スコッツマン」ジャズナイト概要】

■開催日程 2026年4月～12月の第2土曜日 ※5月のみ第1土曜日

■営業時間 21:30～25:00（24:30ラストオーダー）

■演奏時間 ＜1部＞21:30～22:00 ＜2部＞22:30～23:00

■料 金 席料なし、ワンオーダー制

そのほかにも、大型イベントを含むさまざまな企画を準備しております。

詳細は随時、ハイランドリゾート ホテル＆スパ40周年記念サイトにて公開いたします。

記念ロゴおよびスローガンについて

40周年記念ロゴは、「40th」の文字をベースにホテル旧ロゴのエッセンスを取り入れ、富士山のシルエットをさりげなく組み込むことで、ハイランドリゾートらしい地域性と特別感を表現しました。また、40周年スローガン「For the Sparkling Future!」には、40年の歴史と思い出を大切にしながら、お客様とともに、さらに心躍る未来へ進んでいきたいという想いを込めています。

40周年という節目の年に、より多くのお客様をお迎えできますことを、心より楽しみにしております。

施設概要

■所在地

山梨県富士吉田市新西原5-6-1

■建物概要

地上12階 地下1階

■客室数

163室

■付帯施設

ふじやま温泉、リサとガスパールタウン、フジヤマミュージアム

■交通

・車/ 新宿から中央自動車道で約80分、河口湖ICに隣接東京から東名高速道路・御殿場IC、東富士五湖道路経由 で約90分

※ご宿泊者・イベント参加者は駐車場無料

・電車/ JR中央線大月駅経由、富士急行線富士山駅下車 無料巡回バスで約25分

・高速バス/新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約120分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等、30ヵ所以上から直通バス運行中

■お問合せ

ハイランドリゾートホテル＆スパ TEL 0555-22-1000

HP https://www.highlandresort.co.jp/

会社概要

社 名：ハイランドリゾート株式会社

代 表 者：早川 優

設 立：1982年6月21日

所 在 地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番地1

事業内容：宿泊業・飲食サービス業・公衆浴場業

公式 HP：https://www.highlandresort.co.jp/