毎日の「生存確認」をシンプルに。相互見守りアプリ「UOK」をリリース

QOOQ,inc.

株式会社クオーク（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、相互見守りに特化した安否確認アプリ「UOK（ユーオーケー）」のiOS版を2026年3月19（木）にリリースいたしました。「毎朝のアラームを止める」という日常動作だけで安否を共有できる仕組みにより、特別な操作を必要とせず、世代を問わず誰でも利用できます。App Storeにて無料でダウンロード可能です。Android版も近日リリース予定です。



開発の背景

一人暮らしをしていると、「もし自分に何かあったら、誰が気づいてくれるだろう」という不安を覚えることがあります。この不安は高齢者だけでなく、他の世代にとっても共通の課題です。。都市部で暮らす若い世代や、遠方に物件を持つ不動産オーナーにも共通する課題です。一方で、離れて暮らす家族や友人に毎日連絡を取ることは、お互いにとって負担になりがちです。

きっかけは2020年、当社代表自身のコロナウイルス感染体験でした。ワクチン接種前の時期に一人暮らしで自宅療養を余儀なくされ、保健所から毎日かかってくる「生存確認」の電話に心強さを感じる一方、全国規模で発生するその膨大なコストに思い至り、「この確認作業は無料で使える程度に自動化しなければ」と感じたのが開発のきっかけです。

その後、法人向けの安価な安否確認システムを開発し、現在はテスト運用を行なっていますが、「シンプルに、個人で無料で使えるものも欲しい」という声を受け、今回「UOK」を一般向けに先発リリースすることになりました。



サービス概要：アラームを止める＝安否確認

UOKの仕組みはきわめてシンプルです。設定した時刻にアラームが鳴り、利用者がアラームを止めると「今日も元気です」というステータスがフォロワー（見守り相手）に届きます。一定時間アラームが一定時間止められなかった場合には、フォロワーへ自動で通知が送られます。



UOKの主な特徴

1. 操作ゼロの安否共有

・設定時刻にアラームが鳴り、アプリを開くと「元気です」がフォロワーに届く

・止めなかった場合は一定時間後にフォロワーへ自動通知（15分～設定可能）

・特別な操作は一切不要

2. プライバシー重視の設計

・GPS追跡・位置情報の収集なし

・共有するのは「元気かどうか」、簡単なテキスト情報のみ

3. 双方向のつながり

・フォロー機能で家族・友人と相互、または一方向に見守り

・QRコードやメール、メッセージを送るだけで、すぐにフォロー申請

・「見守って」リンクをメッセージで送るだけで見守りを依頼 - 受け取った相手はワンタップで承認

・すべてのつながりは相手が顔見知りであることを前提としています。さらに相手の承認が必要な許可制で、プライバシーを保護

・ホーム画面で相手の安否状況を一目で確認

4. iOSウィジェット対応

・ホーム画面に安否確認状態と次回アラーム時刻を表示

・アプリを開かずにステータスを一目で確認

5. 休止モード

・旅行・入院などアラームに応答できない期間に使用

・フォロワーには休止理由と終了予定日が表示

・終了予定日を過ぎると自動的に通知が再開し、解除忘れによる事故を防止

6. かんたんログイン

・Apple ID / Googleアカウントで即座に利用開始



すべての機能は無料でご利用いただけます。

プレミアムプラン（広告非表示オプション）

月額料金 90円（年間契約時）

フォロー上限 7人 → 30人に拡大

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非表示

※ 見守りアプリとして最低水準の料金設定を実現しています。



対応OS

- iOS 26以上推奨(iOS18以下では一部機能に制限があります)



本件に関するお問い合わせ

株式会社クオーク

- メール: support@qooq.co.jp

- ウェブサイト: https://uok7.com

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「U OK?（大丈夫？）」という問いかけを、毎日の習慣に。

UOKは、テクノロジーの力で家族の絆をそっとサポートします。

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※ UOKは「Are you OK?」の略称です。