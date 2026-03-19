4日間で延べ7万人が来場！「リテールテックジャパン2026」R-Shift出展でみえた”シフト属人化問題”の実態とは

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社は、2026年3月に開催された「リテールテックジャパン2026」にて株式会社サイバーリンス様ブース内に業務改善に特化したシフト管理ツール「R-Shift（アールシフト）」のブース展示を行いました。「リテールテックジャパン2026」4日間の会期中で延べ約7万人の方々がご来場頂き、R-Shiftのブースへも多くの方々に足を運んでいただきました。「すぐに打ち合わせをしたい」といったお声も多数寄せられるなど、大盛況のうちに幕を閉じました。本レポートでは、当日の様子やご来場者様から見えてきたシフト管理におけるリアルな課題と解決策をお届けします。

豊富な実績に基づき企業様ごとに最適なご提案とデモの実施

今回の展示会で、シフト作成に課題を抱える多くの企業様とお話しする中で、現場のリアルな悩みが改めて浮き彫りになりました。特に多かったのは、「店長しかシフトを作れない」という深刻な属人化の問題です。さらに、店舗間や企業内で統一されたシフト作成ルールがなく、担当者の経験や勘に依存してしまっているという現状が多く見受けられました。 昨今の人手不足を背景に、シフト作成業務の負担軽減と標準化は、多くの企業にとって今すぐ解決すべき急務となっています。

R-Shiftのブースでは、単なる機能紹介にとどまらず、ご来場いただいた企業様ごとの課題に寄り添ったご提案を行いました。すでに多くの企業様で導入いただいている実績をもとに、各社の運用方法に合わせた最適な活用法を、実際のデモ画面を用いて詳細に解説。さらに、ご相談のハードルを下げるためのご来場者様限定キャンペーンを実施し、具体的なお悩みをお話しいただきやすい環境づくりを徹底しました。

実際のデモ画面をご覧いただいた方々からは、「使う人のことが考えられている」「直感的に操作できるUIが良い」といった高い評価をいただきました。また、「これなら属人化を廃止し、統一したシフト作成ルールが作れそう」と、導入後の具体的なイメージを持っていただけた声も多数寄せられています。 こうした反響は具体的な成果にも繋がっており、展示会をきっかけに、すでに複数の企業様と直接のお打ち合わせがスタート。導入に向けた具体的なお話へと進展しています。また、出展を通じて現場の生きた課題感をより深く把握できたことは、私たちにとっても大きな収穫となりました。

リテールテック参加担当者のコメント

「非常に多くの企業様にご来場いただきましてありがとうございました。ぜひR-Shiftをご利用いただき、業務改善へとつなげていただければ幸いです。今回は、業務改善に特化したシフト管理ツールとして“R-Shift”をご紹介させていただきました。当日は限られたお時間の中でのご案内となりましたため、充分なご説明が行き届かなかった点もあるかと存じます。この機会にぜひ、弊社ホームページをご参照いただけますと幸いです。これからもオーエムネットワークは、現状に満足することなく、より多くの企業様にR-Shiftをご利用いただき、現場の抜本的な業務改善へとつなげていきたいと考えております。」

今後の展望--現場の抜本的な業務改善へ向けて

オーエムネットワークは、現状に満足することなく、今回の出展で出会えた企業様をはじめ、1社でも多くの企業様をR-Shiftによって業務改善へとお導きできるよう、全力でサポートしてまいります。現場の抜本的な業務改善を実現するため、これからもツールの進化と提案力の向上に努めます。

また、本展示会では、ブースへご来場いただいた企業様限定の特別キャンペーンをご用意しております。キャンペーンの詳細は展示会当日にお配りさせていただいた資料またはご来場いただいた企業様宛に送らせていただいたメールをご確認ください。その他のご相談は、下記サイトやメールへのご返信等でお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発

シフト管理システム「R-Shift」

https://www.rshift.jp/

勤怠管理システム「R-Kintai」

https://www.rshift.jp/rkintai.php

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

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