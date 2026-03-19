【新生活応援セールで半額！】人気ピザが集結した「ピザハット・ベスト４」がお持ち帰り限定で50%OFF！食べ比べて、推しピザを見つけよう！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、新生活のスタートを全力で応援すべく、2026年3月13日（金）～4月5日（日）の期間限定で「新生活応援セール」を開催！

今回はなんと、ピザハットを代表する人気ピザ４種がひとつになった「ピザハット・ベスト４（Mサイズ／ハンドトス生地）」がお持ち帰り限定で50%OFFに！卒業・入学・引越しと、なにかと慌ただしいこの季節に、ファミリーみんなで食べ比べて、あなただけの「推しピザ」を見つけてください！

さらに、現在同時開催中の「2枚目無料キャンペーン」と組み合わせれば、おトク度がさらにアップ！通常価格のピザ2枚（うち1枚無料）＋「ピザハット・ベスト４」の3枚セットが、なんと3,000円台からお楽しみいただけます。

新しい毎日が始まるこの春、ピザハットのベストな味を家族みんなで囲んでみませんか？

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.【新生活応援セール】大人気「ピザハット・ベスト４」が期間限定でお持ち帰り50%OFF！

２.【驚異の1,595円OFF】期間限定開催「新生活応援セール」の詳細をご紹介！

１.【新生活応援セール】大人気「ピザハット・ベスト４」が期間限定でお持ち帰り50%OFF！

卒業、入学、就職。春は人生の節目が重なる、ちょっぴりそわそわする季節ですよね。そんな新生活のスタートに合わせて、ピザハットは「新生活応援セール」を開催します！

今回のセールでは、ピザハットの人気ピザを一枚に集めた「ピザハット・ベスト４（Mサイズ／ハンドトス生地）」がお持ち帰り限定でなんと50%OFF！開催期間は2026年3月13日（金）～4月5日（日）の22日間です。

さらに、今なら「2枚目無料キャンペーン」と組み合わせることで、よりおトクにお楽しみいただけます！たとえば、通常価格のピザ2枚（うち1枚無料）と半額の「ピザハット・ベスト４」を合わせると、Mサイズ3枚を3,000円台からご堪能いただける計算に。春のテーブルを、家族みんなで賑やかに囲んでみませんか？

この春だけのビッグチャンス、ぜひお見逃しなく！

■おトクな組み合わせの一例をご紹介

「ピザハット・マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」をお持ち帰り2枚目無料で注文し、「ピザハット・ベスト４」の半額キャンペーンを利用すると、通常6,630円のところ3,455円で購入でき、なんと3,175円もおトクに！

※「ピザハット・ベスト４」半額商品は2枚目無料キャンペーンの対象外となります

※価格は、すべてMサイズの場合です。

■お持ち帰り限定「2枚目無料セット」配達限定「2枚目半額セット」の詳細はこちらから

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https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu)

２.【驚異の1,595円OFF】期間限定開催「新生活応援セール」の詳細をご紹介！

■キャンペーン内容：

大人気ピザ「ピザハット・ベスト４」がお持ち帰り限定で50%OFF！

※生地種類はハンドトスのみです。

※生地サイズはMサイズのみです。

■対象商品：

ピザハット・ベスト４（Mサイズ・ハンドトス生地）

（ほっくりポテマヨソーセージ / ピザハット・マルゲリータ / 特うまプルコギ / テリマヨチキン）

■商品価格：

通常価格 3,190円→1,595円（1,595円おトク！）

■販売期間：

2026年3月13日（金）～4月5日（日）の22日間限定

※一部店舗は販売開始日が3月19日（木）～となります

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

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https://www.pizzahut.jp/topic/popular/halfprice?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu(https://www.pizzahut.jp/topic/popular/halfprice?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu)

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年3月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年3月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Shinseikatu)