【新商品／鹿児島空港発着】スカイマークで行く「スカイステイション　東京・茨城」を販売開始！25,800円からのメチャ得価格♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』では早割タイムセール実施中

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 東京・茨城」【鹿児島空港発着】（2026年3月29日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始します。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。また、オンライン専用のスカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』では早割タイムセールを開催中。8月～10月出発の航空券＋宿泊がセール価格。お盆や連休も対象です。

スカイマークで東京・茨城など魅力いっぱいの関東へ♪

「スカイステイション 東京・茨城」

スカイマークを利用して鹿児島空港から東京・茨城・横浜・千葉・埼玉・栃木・群馬へ。東京などの最先端カルチャーやグルメ、茨城・栃木・群馬などの豊かな自然、絶景スポットなどお好みにあわせてホテルなどを自由に組み合わせることができる『スカイステイション 東京・茨城』に関東へのご旅行はお任せください。空港は羽田空港又は茨城空港からお選びいただくことができます。

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet_20260329/

【ダイナミックパッケージ たす旅】

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイステイション 東京・茨城東京・東京駅東京・皇居東京・レインボーブリッジ東京・東京タワー東京・浅草寺東京・柴又帝釈天茨城・大洗磯前神社神奈川・横浜みなとみらい日光東照宮スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション 東京・茨城」【鹿児島空港発着】

・設定期間：2026年3月29日（日）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」早割タイムセールを開催中。8月～10月出発の航空券＋宿泊がセール価格。お盆や連休も対象です。

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)

・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着

・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き

【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

早割タイムセール

早割タイムセール

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551