カプセルジャパン、経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業「IP360補助金」に対応した、海外アニメイベント出展＆越境EC支援プログラムを開始

カプセルジャパン株式会社

カプセルジャパン株式会社（本社：福岡市、代表取締役：埴渕修世、以下「CAPSULE」）は、アニメ・マンガ・ゲームなどの日本発IPの海外展開を包括的に支援する「グローバル展開支援プログラム」の提供を開始いたしました。

本プログラムは、経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業「IP360」の補助金制度(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/menu_contents.html)を活用し、日本IP事業者の海外展開に向けた先行投資をよりスマートに実現し、未来の海外展開を力強く後押しする特化型支援パッケージです。CAPSULEが有するグローバルECの構築実績と、海外リアルイベント（ポップアップ等）の運営ノウハウを掛け合わせて強力な海外ファンダムを創出し、国内コンテンツ産業の持続的な海外収益モデルの構築に貢献いたします。

■ 本プログラムの対象となる企業様

■ 背景：官民連携による大規模投資と、世界が注目する「ひのき舞台」の構築

- 海外市場のポテンシャルを確信し、次なる成長に向けた戦略的な先行投資を検討されている企業様- 台湾「台北國際動漫節」や米国「Anime Expo」等の海外大型イベントにおいて、複数社連携によるスケールメリットを活かし、IPの認知拡大と商談創出を同時に実現したい企業様- グローバルECとリアルイベントを連携させ、持続的な海外流通網・ファンダム基盤を構築したい企業様

政府は、2033年までに日本コンテンツの海外売上20兆円を掲げ、国内で稼ぐ労働集約型産業から「世界で稼ぐ知識集約型産業」への進化を推進しています。

この目標達成に向けて経済産業省が設定した『エンタメ・クリエイティビティ産業政策5原則』に基づき、世界中の消費者が注目する「ひのき舞台（国際的な流通網・ファンダム）」の整備が急務とされています。IPを多角的に展開し、国際的な流通網を構築する大きな飛躍を実現するためには大規模な先行投資が不可欠であり、企業が未来へ向けて果敢に挑戦できる環境づくりが求められています。 本プログラムは、国による大規模な官民投資の枠組みを活用し、IP事業者様が新たな市場開拓へ挑戦するための実行支援を行うものです。

■ CAPSULEの強み

100名規模の海外現地体制による本質的なローカライズ

CAPSULEは海外拠点に、コンテンツビジネスに精通した100名超の外国人メンバーを擁しています。日本の成功事例をそのまま輸出するのではなく、各地域の市場トレンドやファン心理を定量的・定性的に分析し、現地需要に最適化した企画の再設計を行います。

また、事業者様とのやり取りはすべて日本語で対応するため、海外展開特有の「言語の壁」や認識のズレが生じる心配がありません。日本国内の案件を進めるのと同じスムーズな感覚で、高品質な現地ローカライズ展開を実現いたします。

戦略立案から現地での実行までを完遂する自社インフラ

アジア・北米でのプロモーション実績に加え、台北・ソウルに常設イベントスペース「OU-EN CAFE」等の自社拠点を保有し、海外にリアルな事業拠点を持ちながら越境ECをシームレスに実装。戦略設計だけでなく「現地で完遂できる体制」が最大の強みです。

■ 支援内容：グローバルEC × オフラインイベントの統合型展開

本プログラムでは、補助金申請に向けたコンソーシアム組成のサポートから、採択後の海外展開までを一気通貫で伴走し、IP投資拡大の好循環を創出します。

1. 複数社での「海外イベント共同出展」

【海外展開支援・IPエコシステム世界展開支援（最大2億円 / 補助率1/2）】の活用を想定

台湾「台北國際動漫節」や米国「Anime Expo」等の海外大型展示会をはじめ、現地の主要百貨店、当社の常設拠点「OU-EN CAFE」などを活用したポップアップ展開において、3～4社のIP企業様を束ねた「共同出展パッケージ」をご用意します。単独ではハードルが高い海外の大型イベントも、複数社で相乗りすることで初期コストや準備の手間を大幅に削減できます。

さらに、当社の支援は「出展して終わり」ではありません。現地KOLを起用した事前のファン集客から、現地企業とのBtoB商談、終了後レポートの制作までをワンストップで代行。海外ファン獲得と新たなビジネスチャンスの創出を確実に両立させます。

2. 専用グローバルEC構築・運営

【流通プラットフォーム拡大支援（最大30億円 / 補助率1/2）】の活用を想定

Cmer:：CAPSULEが運営するグローバルECサイト(https://www.cmer.co/)

各IP専用の多言語グローバルECサイトを構築・運営します。現地のトレンドに合わせたオリジナルグッズの企画・製造から、多言語対応、KOLプロモーション、煩雑な越境物流（通関や海外ファンへの個別配送）まで、すべてCAPSULEが代行いたします（既存アイテムの委託販売も可能です）。

さらに、海外の大型展示会や現地百貨店でのポップアップ、自社拠点「OU-EN CAFE(https://x.com/OU_EN_CAFE)」といったあらゆるリアルイベントでの熱狂をECへとシームレスに連動させ、オンライン・オフラインの両面から海外売上を最大化します。

【※補助金要件を満たせない場合のバックアップ体制について】

万が一、共同出展に向けたコンソーシアム組成（3社等の集約）が規定数に満たず、補助金申請が見送りとなった場合でもご安心ください。CAPSULEの自社リソース（OU-EN CAFEや既存のECプラットフォーム）を最大限活用し、補助金なしでも初期費用を抑えてスタートできる「スモールスタート型の代替プラン」を別途ご提案いたします。

■ 公募スケジュール

現在、各支援枠の第1回公募が進行しておりますが、準備期間を考慮し、5月末以降に開始予定の「第2回公募」に向けた共同出展コンソーシアムの組成を並行して進めております。申請をご検討中の企業様はお早めにご相談ください。

海外展開支援（IPエコシステム世界展開支援）：

【第1回】締切：2026年3月24日（火）

【第2回】公募開始：2026年5月末頃 ～ 締切：6月下旬頃（予定）

流通プラットフォーム拡大支援：

【第1回】公募開始：2026年3月末頃 ～ 締切：4月下旬頃（予定）

【第2回】公募開始：2026年6月末頃 ～ 締切：7月下旬頃（予定）

※経済産業省の公表資料において、予算を超過する場合は第2回以降の公募が実施されない可能性がある旨が明記されております（流通プラットフォーム拡大支援）。補助金を活用した海外展開を通じ、未来への投資を最適化したいとご検討の事業者様におかれましては、第2回公募を見据えた場合でも、お早めに向けたご相談をください。

■ 今後の展望

CAPSULEは本プログラムを通じて、アジア圏（台湾・韓国）での展開基盤を強化し、順次、北米・欧州市場への事業拡張を推進してまいります。 開発・流通・投資拡大の『好循環』を生み出すという国の政策と大規模な枠組みを最大限に活用し、IP事業者様との強固なパートナーシップのもと、我が国のコンテンツ産業の国際競争力強化に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ・ご相談窓口】

■ CAPSULEの主な海外・クロスボーダー支援実績（IP・コンテンツ領域）

- カプセルジャパン株式会社- 担当：古賀- Email：ml_jp@capsulecorporation.cc

CAPSULEはこれまで、日本発IPのアジア展開にとどまらず、北米市場への進出など、複数の国と地域をまたぐプロモーションやイベントを数多く成功させてきました。

【海外大型アニメイベント出展×自社拠点・EC連動】

『台北國際動漫節』におけるIPオムニチャネル展開

台湾最大級のアニメイベント「台北國際動漫節」に自社ブース「OU-EN EVENT(https://x.com/ou_en_event)」を出展し、VTuberグループ「にじさんじ」の『VOLTACTION』(https://x.com/OU_EN_CAFE/status/2011745172875350199?s=20)および「NIJISANJI EN」の『Shu Yamino』のグッズ(https://jtg.capsuleinc.co/news/posts-database/yaminoe)販売を実施しました。タレント本人が手掛けたオリジナルグッズの企画・制作から、ECでの事前予約・会場受取システムの導入、自社グローバルEC「Cmer」(https://www.cmer.co/)展開を並行して実施。さらに、自社拠点「OU-EN CAFE」での連動ポップアップカフェ(https://x.com/OU_EN_CAFE/status/2021796406185402406?s=20)も同時開催し、大型イベント出展・ポップアップイベント・ECを掛け合わせた立体的な販路拡大に貢献しています。

【自社スペースを活用したアジア展開】

台北『OU-EN CAFE』 / ソウル『OU-EN EVENT SEOUL』

台北およびソウルに、イベントスペースを所有。『クレヨンしんちゃん(https://jtg.capsuleinc.co/news/posts-database/taiwan-shin-chan)』『僕のヒーローアカデミア(https://capsuleinc.co/news-list/news/%e6%88%91%e7%9a%84%e8%8b%b1%e9%9b%84%e5%ad%b8%e9%99%a2-x-ou-en-cafe%e9%bb%91%e9%9e%ad%e7%b6%91%e7%b6%81%e5%80%8b%e6%80%a7%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%bf%ab%e4%be%86%e7%99%bc%e6%8e%98%e8%8f%9c%e5%96%ae%e8%b7%9f%e5%91%a8%e9%82%8a%e5%95%86%e5%93%81%e8%a8%82%e4%bd%8d%e6%99%82%e9%96%93%e6%90%b6%e5%85%88%e7%9c%8b)』『ブルーロック(https://jtg.capsuleinc.co/news/posts-database/ouencafe-bluelock-2025)』『怪獣8号(https://jtg.capsuleinc.co/news/posts-database/ouen-korea-kaiju8)』など、多数の日本IPのコラボカフェやポップアップストアを一貫して企画・運営。現地に「自社のリアル拠点」を持つことで、迅速かつ柔軟なアジア展開を可能にしています。

※「OU-EN CAFE/OU-EN EVENT」とは

CAPSULEが運営する、日本のIP（アニメ・VTuber等）の魅力を海外ファンに届ける体験型イベントシリーズです。コラボカフェやポップアップ等を通じてファンが集い、「応援（OU-EN）」できるオフラインの場を提供しています。

【台湾・韓国から北米へ、イベントのクロスボーター展開】

『hololive production』ポップアップカフェ＆ファンラン（ロサンゼルス）

台湾・韓国で実施したCAPSULE企画・運営イベントシリーズ「hololive production Cheer UP(https://jtg.capsuleinc.co/news/posts-database/cheerup-us)」を、北米（ロサンゼルス）向けにローカライズして開催しました。現地のファン文化に合わせ、カフェ展開だけでなく屋外での「ファンラン（参加型ランニングイベント）」も企画・運営。台湾・韓国での成功モデルを北米市場へ横展開し、国境を越えたファンコミュニティの熱量を高めることに成功しています。



【日本の大型IP展示イベントを台湾へ】『にじさんじフェス展 in Taipei』を開催

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの企画・協力のもと、「にじさんじフェス展(https://x.com/nijifes_extw)」初の海外開催を実現しました。日本国内の展示内容や世界観を忠実に再現しつつ、台湾限定のグッズやコンテンツを追加することで、現地のファンから大きな反響を獲得しました。

こうした「複数国をまたぐ展開力」と「現地の自社拠点」を活用し、大型補助金を用いた日本IPの世界展開プロジェクト（IPエコシステム展開・流通プラットフォーム構築）を実務面から力強くサポートいたします。

【会社概要】

会社名：カプセルジャパン株式会社

代表者：代表取締役 埴渕修世

設立：2013年

日本URL：https://jtg.capsuleinc.co/

台湾URL：https://capsuleinc.co/

韓国URL：https://kr.capsuleinc.co/

事業内容：アニメ・Vtuber・ゲームIPの海外コマース、海外インフルエンサーマーケティング

所在地：

・福岡本店：福岡県福岡市中央区大名２丁目６－１１ FukuokaGrowthNext

・台北子会社：105-59 台北市松山區八徳路三段34號16樓

・ソウル子会社：76 Keunumul-ro, Mapo-gu, Seoul, South Korea

Xアカウント：

【日本】CAPSULE広報アカウント(https://x.com/capsuleinc_pr)

【台湾】OU-EN CAFE(https://x.com/OU_EN_CAFE)

【台湾】OU-EN EVENT(https://x.com/ou_en_event)

【韓国】OU-EN EVENT KR(https://x.com/OUEN_EVENT_KR)

【アメリカ】OU-EN EVENT USA(https://x.com/ou_en_event_usa)

【本件に関するお問い合わせ・ご相談窓口】

カプセルジャパン株式会社

担当：古賀

Email：ml_jp@capsulecorporation.cc