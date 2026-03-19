プリンをサンド？豆乳食パンの“プリンサンド”が初登場

株式会社ＰＵＲＩ

プリン専門店「プリン研究所」（株式会社PURI）は、2026年3月19日より船橋東武百貨店に期間限定で出店します。今回の催事では、プリンをそのままサンドした新商品「プリンサンド」が初登場。

プリンサン

さらに、未脱臭カカオが香る第3のプリン「ホワイトエアリー」など、話題の商品を販売します。

「ホワイトエアリー」は販売開始からわずか3日で300個が完売した人気商品。

現在はオンラインショップでは購入できない商品となっており、今回の催事での販売は貴重な機会となります。

※各日数量限定のため、時間帯によっては売り切れとなる可能性があります。

プリンをそのままサンドした新感覚スイーツ「プリンサンド」が初登場

ホワイトエアリー

今回の催事で初登場する「プリンサンド」は、プリンをそのままサンドした新感覚のスイーツです。

なめらかなプリンをホイップクリームとともに豆乳食パンで挟み、プリンのやさしい甘みとクリームのコク、パンの風味が一体となった新しい味わいに仕上げました。

使用している食パンは、豆乳を使用したしっとりとした食感の食パン。

プリンのコクを引き立てながらも軽やかな口当たりで、最後まで飽きずに楽しめます。

さらに本商品は、出来立ての美味しさを味わっていただくため、催事場でその場で製造して提供します。

目の前で仕上げられるライブ感とともに楽しめる、プリン専門店ならではの新しいスイーツ体験です。

3日で300個完売。未脱臭カカオが香る話題の「ホワイトエアリー」

今回の催事では、未脱臭カカオを使用した第3のプリン「ホワイトエアリー」も販売します。

一般的なホワイトチョコレートは、カカオの香りを取り除く「脱臭」という工程が行われますが、本商品では未脱臭のカカオバターを使用。

そのため、ホワイトチョコでありながら、ほんのりとカカオの香りが広がる特別な味わいを実現しています。

販売開始からわずか3日で300個が完売するなど、大きな反響を呼んだ話題の商品です。

固めでもなめらかでもない、「第3のプリン」という新ジャンル

第3のプリン「ホワイトエアリー」

プリン研究所の「エアリー」は、従来の「固め」「なめらか」といった枠に収まらない、新しい食感のプリンです。

ふわっと軽く、口に入れた瞬間にとろけるような食感が特徴で、これまでにないプリンとして誕生しました。

その独自の食感は、プリン研究所の独自製法によって実現されています。

つい最近でもテレビ番組でも紹介されるなど、今注目を集めているプリンです。

プリン専門店「プリン研究所」について

第3のプリン「エアリー」第3のプリン「エアリー」イメージ

プリン研究所は、「本当においしいプリンで、笑顔が生まれる時間を届けたい」という想いから誕生したプリン専門店です。

厳選した素材を使用し、素材本来の味を活かす“引き算の哲学”を大切にしながら、これまでにないプリンの楽しみ方を提案しています。

現在は、固めプリンやなめらかプリンをはじめ、抹茶、コーヒー、紅茶など、さまざまなプリンを展開。

プリンとソースの組み合わせによって、多彩な味わいを楽しめる体験型スイーツとして、多くのお客様に支持されています。

船橋東武百貨店で販売予定の商品

今回の催事では、新商品「プリンサンド」をはじめ、人気商品を幅広く展開します。

・プリンサンド（新商品） 1個 681円（税込）

豆乳食パンにプリンをそのままサンドした新しいスイーツ。

・第3のプリン「 ホワイトエアリー」 1個 1,188円（税込）

未脱臭カカオを使用したホワイトチョコのプリン。

・第3のプリン「エアリー」 1個 972円（税込）

ふわっと軽く、とろける食感の新しいプリン。

● 真・プリン「なめらか」「かため」各1,080円（税込）

素材の力を最大限に引き出す“引き算の哲学”の象徴。

牛乳・卵・砂糖のみで構成する、プリン専門店の原点。

● コーヒープリン「スペシャルティ」1,404円（税込）／「プリンブレンド」1,188円（税込）

京都「スペシャルティコーヒーウニール」のコーヒー豆を使用。

挽きたての豆をエスプレッソ抽出し、コーヒー本来の香りとフルーティーな酸味をそのまま閉じ込めた、「カフェラテを超えるプリン」です。

● コーヒープリン「スペシャルティ」1,404円（税込）／「プリンブレンド」1,188円（税込）

京都「スペシャルティコーヒーウニール」のコーヒー豆を使用。

挽きたての豆をエスプレッソ抽出し、コーヒー本来の香りとフルーティーな酸味をそのまま閉じ込めた、「カフェラテを超えるプリン」です。

● バニラプリン「タヒチ」「マダガスカル」各1,188円（税込）

コンセプトは「バニラの産地の違いによる変化」

バニラビーンズは産地に全く香りが異なります。

濃厚な滑らかタイプのプリンですが、どちらもレシピは全く同じなので、純粋にバニラの香りの違いを楽しんでいただけます。

● 紅茶プリン「アイリッシュモルト」「アッサム」各1,080円（税込）

ドイツ老舗「ロンネフェルト」茶葉を贅沢に使用した「ロイヤルミルクティーを超えるプリン」。

通常の3倍以上の茶葉で抽出し、香りの立体感を実現。

● 生粋～KISUI～ 1,296円（税込）

全国のプリン好きの声から生まれた“プリン好きのためのプリン”。

ノンホモ牛乳と平飼い卵、沖縄の塩を使用した、王道の固め食感。

【販売概要】

販売場所：東武百貨店船橋店 6階イベントプラザ

イベント名：パンCafe

販売期間：2026年３月1９日～3月24日

※売り切れ次第終了

【会社概要】

商号 ： 株式会社PURI

代表者 ： 北村 佑介

所在地 ： 〒580-0026 大阪府松原市天美我堂2-453-2

設立 ： 2019年1月

事業内容： プリンの製造、販売、プリン研究所の運営

プリン研究所関連情報

ホームページ・オンラインストア： https://www.shop.puddinglaboratory.jp/

LINE ： https://line.me/ti/p/H1rFUeIcD8

Instagram： https://www.instagram.com/puddinglaboratory/