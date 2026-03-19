プリンをサンド？豆乳食パンの“プリンサンド”が初登場
プリン専門店「プリン研究所」（株式会社PURI）は、2026年3月19日より船橋東武百貨店に期間限定で出店します。今回の催事では、プリンをそのままサンドした新商品「プリンサンド」が初登場。
プリンサン
さらに、未脱臭カカオが香る第3のプリン「ホワイトエアリー」など、話題の商品を販売します。
「ホワイトエアリー」は販売開始からわずか3日で300個が完売した人気商品。
現在はオンラインショップでは購入できない商品となっており、今回の催事での販売は貴重な機会となります。
※各日数量限定のため、時間帯によっては売り切れとなる可能性があります。
ホワイトエアリー
プリンをそのままサンドした新感覚スイーツ「プリンサンド」が初登場
今回の催事で初登場する「プリンサンド」は、プリンをそのままサンドした新感覚のスイーツです。
なめらかなプリンをホイップクリームとともに豆乳食パンで挟み、プリンのやさしい甘みとクリームのコク、パンの風味が一体となった新しい味わいに仕上げました。
使用している食パンは、豆乳を使用したしっとりとした食感の食パン。
プリンのコクを引き立てながらも軽やかな口当たりで、最後まで飽きずに楽しめます。
さらに本商品は、出来立ての美味しさを味わっていただくため、催事場でその場で製造して提供します。
目の前で仕上げられるライブ感とともに楽しめる、プリン専門店ならではの新しいスイーツ体験です。
3日で300個完売。未脱臭カカオが香る話題の「ホワイトエアリー」
今回の催事では、未脱臭カカオを使用した第3のプリン「ホワイトエアリー」も販売します。
一般的なホワイトチョコレートは、カカオの香りを取り除く「脱臭」という工程が行われますが、本商品では未脱臭のカカオバターを使用。
そのため、ホワイトチョコでありながら、ほんのりとカカオの香りが広がる特別な味わいを実現しています。
販売開始からわずか3日で300個が完売するなど、大きな反響を呼んだ話題の商品です。
第3のプリン「ホワイトエアリー」
固めでもなめらかでもない、「第3のプリン」という新ジャンル
プリン研究所の「エアリー」は、従来の「固め」「なめらか」といった枠に収まらない、新しい食感のプリンです。
ふわっと軽く、口に入れた瞬間にとろけるような食感が特徴で、これまでにないプリンとして誕生しました。
その独自の食感は、プリン研究所の独自製法によって実現されています。
つい最近でもテレビ番組でも紹介されるなど、今注目を集めているプリンです。
第3のプリン「エアリー」
第3のプリン「エアリー」イメージ
プリン専門店「プリン研究所」について
プリン研究所は、「本当においしいプリンで、笑顔が生まれる時間を届けたい」という想いから誕生したプリン専門店です。
厳選した素材を使用し、素材本来の味を活かす“引き算の哲学”を大切にしながら、これまでにないプリンの楽しみ方を提案しています。
現在は、固めプリンやなめらかプリンをはじめ、抹茶、コーヒー、紅茶など、さまざまなプリンを展開。
プリンとソースの組み合わせによって、多彩な味わいを楽しめる体験型スイーツとして、多くのお客様に支持されています。
船橋東武百貨店で販売予定の商品
今回の催事では、新商品「プリンサンド」をはじめ、人気商品を幅広く展開します。
・プリンサンド（新商品） 1個 681円（税込）
豆乳食パンにプリンをそのままサンドした新しいスイーツ。
・第3のプリン「 ホワイトエアリー」 1個 1,188円（税込）
未脱臭カカオを使用したホワイトチョコのプリン。
・第3のプリン「エアリー」 1個 972円（税込）
ふわっと軽く、とろける食感の新しいプリン。
● 真・プリン「なめらか」「かため」各1,080円（税込）
素材の力を最大限に引き出す“引き算の哲学”の象徴。
牛乳・卵・砂糖のみで構成する、プリン専門店の原点。
● コーヒープリン「スペシャルティ」1,404円（税込）／「プリンブレンド」1,188円（税込）
京都「スペシャルティコーヒーウニール」のコーヒー豆を使用。
挽きたての豆をエスプレッソ抽出し、コーヒー本来の香りとフルーティーな酸味をそのまま閉じ込めた、「カフェラテを超えるプリン」です。
● コーヒープリン「スペシャルティ」1,404円（税込）／「プリンブレンド」1,188円（税込）
京都「スペシャルティコーヒーウニール」のコーヒー豆を使用。
挽きたての豆をエスプレッソ抽出し、コーヒー本来の香りとフルーティーな酸味をそのまま閉じ込めた、「カフェラテを超えるプリン」です。
● バニラプリン「タヒチ」「マダガスカル」各1,188円（税込）
コンセプトは「バニラの産地の違いによる変化」
バニラビーンズは産地に全く香りが異なります。
濃厚な滑らかタイプのプリンですが、どちらもレシピは全く同じなので、純粋にバニラの香りの違いを楽しんでいただけます。
● 紅茶プリン「アイリッシュモルト」「アッサム」各1,080円（税込）
ドイツ老舗「ロンネフェルト」茶葉を贅沢に使用した「ロイヤルミルクティーを超えるプリン」。
通常の3倍以上の茶葉で抽出し、香りの立体感を実現。
● 生粋～KISUI～ 1,296円（税込）
全国のプリン好きの声から生まれた“プリン好きのためのプリン”。
ノンホモ牛乳と平飼い卵、沖縄の塩を使用した、王道の固め食感。
【販売概要】
販売場所：東武百貨店船橋店 6階イベントプラザ
イベント名：パンCafe
販売期間：2026年３月1９日～3月24日
※売り切れ次第終了
【会社概要】
商号 ： 株式会社PURI
代表者 ： 北村 佑介
所在地 ： 〒580-0026 大阪府松原市天美我堂2-453-2
設立 ： 2019年1月
事業内容： プリンの製造、販売、プリン研究所の運営
プリン研究所関連情報
ホームページ・オンラインストア： https://www.shop.puddinglaboratory.jp/
LINE ： https://line.me/ti/p/H1rFUeIcD8
Instagram： https://www.instagram.com/puddinglaboratory/