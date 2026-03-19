Simplehuman ゴミ捨て動作を再設計したセンサーカン新モデル 日本発売

シンプルヒューマン・ジャパン合同会社

ハウスウェアブランド Simplehuman（シンプルヒューマン(https://www.simplehuman.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sensorpump_pressrelease_2026)）は、「レクタンギュラー センサーカン(https://www.simplehuman.co.jp/products/58l-sensor-can?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=58Lsensorcan)」を発売いたします。音声操作とモーションセンサーの2系統制御、静音モーター、ゴミ袋収納システムを一体で設計した、同ブランドのトップラインモデルです。

58L レクタンギュラー センサーカン カラー：ツヤ消しステンレス（ST2047）Simplehuman とセンサーカンについて

2000年にカリフォルニアで創業した Simplehuman（シンプルヒューマン）は、センサーカンカテゴリーにおいてプレミアム市場を切り開いてきたブランドです。日本市場では既にセミラウンド センサーカンを販売しており、今回のレクタンギュラー センサーカンはそのラインナップに加わる新モデルとなります。

ゴミ捨てという動作を、どこまで自然にできるか

Simplehumanがセンサーカンの設計で一貫して向き合ってきた問いは、「ゴミ捨てという動作を、どこまで自然にできるか」です。調理中、食器洗い中、両手がふさがっている瞬間。フタに触れずにゴミを捨てられる設計が、日常の中で繰り返し求められます。

新モデルは、音声とモーションの2系統操作、耐久設計の静音モーター、ゴミ袋をその場で補充できる収納システムを、ひとつの筐体として統合しています。個別の機能を足し合わせた製品ではなく、ゴミ捨てという一連の動作を再設計した結果として生まれた構成です。

商品の特徴

ツヤ消しステンレス（SKU：ST2047）

音声操作とモーションセンサーの2系統制御

「open can」の声でフタが開き、「stay open」で開いたまま保持、「close can」または10分後に自動で閉まります。手をかざすモーション操作も併用可能で、使用環境に応じた誤作動抑制が働きます。2系統の操作は、キッチンでの実際の動きを想定して設計されています。

ダストボックス前面のセンサー約52デシベルの静音設計

開閉のたびに生じる動作音を、Simplehuman は設計課題として捉えてきました。耐久性に優れたプラネタリーギアモーターの採用により、動作音は52デシベルに抑えられています。

蝶番にすっきり収まる高性能小型モーター

ライナーリムとライナーポケット

ライナーリムを持ち上げるとゴミ袋（ライナー）にアクセスでき、閉じると縁を固定して外から見えない状態に収めます。本体内部のライナーポケットには交換用ゴミ袋を最大20枚収納でき、1枚ずつ引き出して即座に交換できます。

交換用ゴミ袋を本体内に収納内側から1枚ずつ取り出し可能ライナーリムが袋のフチを隠します

コンポストキャディとの連携

既に販売中の取り外し可能なコンポストキャディ(CW1645)と組み合わせることで、生ゴミとその他のゴミを同じ動線で分別できます。

製品概要

製品名：58L レクタンギュラー センサーカン(https://www.simplehuman.co.jp/products/58l-sensor-can?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=58Lsensorcan)

ツヤ消しステンレス（SKU：ST2047）／価格：44,000円（税込）

マットブラック（SKU：ST2048）／価格：48,000円（税込）

ホワイト（SKU：ST2049）／価格：48,000円（税込）

発売日：発売中



コンポストキャディはマグネット式で脱着可能取り外してカウンターの上で使用できますツヤ消しステンレス（ST2047）マットブラック（ST2048）ホワイト（ST2049）■ Simplehumanについて

Simplehuman（シンプルヒューマン）(https://www.simplehuman.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sensorpump_pressrelease_2026)は、創業25年のアメリカ・ロサンゼルス発のハウスウェアブランドです。「暮らしを快適に」をテーマに、日常の動作をより自然で快適なものにするプロダクトを開発し続けています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

シンプルヒューマン・ジャパン合同会社

PR担当：大橋

Email：bizsupport@simplehuman.co.jp