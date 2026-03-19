福西電機、現場の暑熱対策で人材定着を促進 ー 熱中症対策展に出展し、「暑さ対策×快適さ」を実現するソリューションを提案

福西電機株式会社

福西電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩本秀宣、以下、福西電機）は、2026年4月15日（水）～17日（金）にインテックス大阪で開催される「熱中症対策展」に出展します。

2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則（※1）により、熱中症の重篤化を防ぐために「早期発見体制の整備」「重篤化を防ぐための措置の実施手順作成」「関係作業者への周知」が事業者に義務付けられました。近年の気候変動による猛暑の長期化などを背景に、現場の暑熱対策はますます重要性を増しています。

本展示では、「暑熱対策から考える、人材が定着しやすい現場づくり」をテーマに、暑い職場環境でも働く人の安全性と快適性を両立するソリューションをご紹介いたします。

出展概要

会期 ： 2026年4月15日（水）～17日（金）

10：00～16：30（最終日は16：00まで）

会場 ： インテックス大阪

福西ブース ： 2号館 2-110

出展社紹介 ： 福西電機 出展情報ページ(https://www.bohanbosai.jp/exhibition_detail/109/)

公式サイト ： https://www.bohanbosai.jp/outline/heat_stroke/

事前来場登録はこちら :https://www.bohanbosai.jp/information_visitors/

出展内容

休憩ブース「COOL BASE」

パナソニック株式会社／日創プロニティ株式会社

不燃断熱パネルを使用した、お客様ご自身で組み立てが可能な休憩ブース。休憩時間の避暑エリアとして、また 熱中症が疑われる作業者の方の一時的な救護スペースなどとしてお使いいただけます。

遮熱シート「ISシート」

株式会社石蔵商店

厚さ0.2mmの両面アルミ素材を使用した、輻射熱を抑えるシート。表面アルミ箔によって輻射熱を反射（遮断）することで、室内を快適に保ちます。電気や電源は使わないので、省エネにもつながります。

温湿度センサー端末 「SGTHA」

マスプロ電工株式会社

乾電池駆動で設置しやすく、温度・湿度・CO2濃度情報を送信できる屋内用センサー。暑さ指数をリアルタイムに確認できるため、作業者の交代や水分補給・休憩の促しを行う際の適切なタイミングの把握に役立ちます。

ランターナ

パナソニック株式会社

自由なデザインを映し出す調光調色可能なランタン型の次世代照明。ランターナで暑さ指数や水分補給の促し等を表示することで、作業者へ視覚的に危険度合いを知らせることができます。

※展示製品は一部です。掲載商材以外にも展示予定です。

※出展内容は予告なく変更となる場合があります。

（※1）厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_pamphlet.pdf

▼関連ニュース

「熱中症対策展」に出展します（2026年3月19日）

https://www.fukunishi.com/news/20260319/

▼福西電機のニュースリリース一覧

https://www.fukunishi.com/news/

会社概要

会社名 ：福西電機株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区与力町7番5号

代表者名：代表取締役社長 岩本 秀宣

創業 ：1946年10月1日

設立 ：1951年5月1日

資本金 ：16億3,200万円

事業内容：電設資材、電子機器、制御・通信機器等のエレクトロニクス商材の販売

私たち福西電機は1946年の創業以来、パナソニックグループの電気に関連する商材を扱う専門商社として、電気・電子が必要とされるさまざまなシーンで、安全で快適な暮らしを支えています。「人・技術・情報の架け橋となり、最適解で「福（しあわせ）」あふれる未来をつくる。」というパーパスを掲げ、福西電機ならではの価値を創造し、社会課題の解決に貢献していきます。

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