株式会社エーデルワイスは3月29日に創業60周年を迎えます。

株式会社 エーデルワイス

株式会社エーデルワイス（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社⾧：比屋根祥行）は2026年3月29日(日)に創業60周年を迎えます。

エーデルワイスは1966年に創業者・比屋根毅が兵庫県尼崎市立花の商店街のはずれに店舗を構えたところから始まりました。

現在では〈アンテノール〉〈ヴィタメール〉〈ル ビアン〉〈ノワ・ドゥ・ブール〉〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉〈HIBIKA（ひびか）〉の6ブランド80店舗を展開し、EC限定の〈Murir（ミュリル）〉、東京みやげに特化した〈ジャンディーノ〉と姉妹ブランドの〈東京レモンチェ〉など、様々な形態で創業者の「本物のおいしさを届けたい」という想いを守り続けています。

【店頭】60周年記念 特別感謝キャンペーン

エーデルワイスの代表ブランドである〈アンテノール〉の店舗にて、エクレールとショートケーキを60周年にちなみ、特別価格600円でご提供いたします。 いつもお召し上がりいただいている方も、はじめましての方も、ぜひこの機会にお買い求めください。

第1弾：限定エクレールセットエクレール

御養卵（ごようらん）のコクのあるカスタードクリームを詰めたエクレールのセットです。

■商品名：エクレール

■金額：5個入 \648（本体価格：\600）

■内容：チョコ×3個／プレーン×2個

■販売期間：3月27日(金)～3月29日(日)

■販売店舗：全国のアンテノール店舗（一部店舗を除く）

※数量限定

第2弾：アンテノール人気No.1ケーキショートケーキ

しっとりスポンジに北海道産生クリームをブレンドしたまろやかなクリームと苺をサンドしました。

■商品名：ショートケーキ

■金額：\648（本体価格：\600）

■販売期間：4月3日(金)～4月5日(日)

■販売店舗：全国のアンテノール店舗（一部店舗を除く）

【Instagram】プレゼントキャンペーン

日ごろの感謝を込めてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

エーデルワイスのInstagramアカウントをフォローいただき、3月29日(日)の投稿にいいね！＆コメントをしていただいた方の中から抽選で60名様にエーデルワイスの各ブランドの代表商品を詰め合わせた60周年記念BOXをプレゼントいたします！

コメントテーマは「エーデルワイスの思い出」。

ぜひ皆様のエーデルワイスとの思い出をお聞かせください。

〈応募概要〉

■応募期間：

3月29日(日)～4月5日(日) 23:59

■当選人数：

60名様

■応募方法：

１.エーデルワイス公式Instagram（@edelweiss1966_official(https://www.instagram.com/edelweiss1966_official/)）をフォロー

２.エーデルワイス公式Instagram 3月29日(日)の投稿へいいね！＆エーデルワイスとの思い出を「コメント」

■プレゼント内容：

60周年記念BOX

■当選発表：

当選者の方には、エーデルワイス公式Instagram(https://www.instagram.com/edelweiss1966_official/)より、Instagramのダイレクトメッセージ（DM）にて4月中旬頃にご連絡いたします。

■応募資格：

・「Instagram」をご利用の方で、エーデルワイス公式Instagram(https://www.instagram.com/edelweiss1966_official/)をフォローしている方。

・日本国内にお住まいで、且つ、賞品のお届け先が日本国内の方。

・Instagramの投稿を「公開」設定にしている方。

■応募規約：

個人情報お取扱いについてはこちら(https://www.edelweiss.co.jp/privacy/)をご覧いただき、同意の上ご応募ください。

〈60周年記念BOX内容詳細〉

アンテノール…レーズンサンド

ヴィタメール…マカダミア・ショコラ（ミルク）

ノワ・ドゥ・ブール…フィナンシェ

ビスキュイテリエ ブルトンヌ…ガレット・ブルトンヌ

HIBIKA（ひびか）…ポルボロン（アーモンド）

Murir（ミュリル）…ミュリル・オン・ビスキュイ

ジャンディーノ…東京ナッティーショコラサンド

※ル ビアンのめんたいフランスはお日持ちの関係で除外しております。

【HP】 https://www.edelweiss.co.jp/

【60周年特設ページ】 https://www.edelweiss.co.jp/60th/ （3月29日(日)より公開予定）

【Instagram】 @edelweiss1966_official (https://www.instagram.com/edelweiss1966_official/)