セキドオンラインストアでUGREEN製品の販売を開始

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、セキドオンラインストアにてUGREEN（ユーグリーン）製品の販売を開始しました。NASやモバイルバッテリー、USBハブなど、業務用途から日常使いまで幅広く活用できる周辺機器をラインアップしています。

セキドオンラインストアでは、ネットワーク接続型ストレージ「UGREEN NASync DH4300 Plus」を含むDHシリーズや、上位モデルの「UGREEN NASync DXP4800 Plus」、さらに「UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー20000mAh 165W」やUSBハブなどのアクセサリーも販売します。

UGREEN（ユーグリーン）とは？

UGREENは、スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス向け周辺機器の開発・設計・製造・販売を行うテクノロジー企業です。現在では、日本、米国、英国、ドイツなど世界130ヵ国・1億人以上のユーザーに利用されています。さらに、1,500以上の特許に加え、iFデザイン賞、レッド・ドット・デザイン賞、VGP金賞、家電批評Best Buy など数多くの賞を受賞しています。

また、「UGREEN NASync DXPシリーズ」では、10億円超えの日本国内のクラウドファンディング史上最高額を達成しました。※メーカー調べ（2025年5月1日時点）

主な取り扱い製品

● UGREEN NASync DH4300 Plus

販売価格：税込59,880円

https://sekido-rc.com/?pid=190900446

スマートフォンアプリをインストールするだけで自動設定ができるデータストレージです。直感的な操作で、複数のデバイスからリモートアクセス可能です。最大120TBの大容量ストレージを搭載し、AIの自動整理機能でフォトアルバムを作成できます。家庭用から業務用までご使用いただけます。

● UGREEN NASync DXP4800 Plus

販売価格：税込105,881円

https://sekido-rc.com/?pid=190900441

4ベイ (SATA)構成に対応し、高速データ処理を実現します。RAID構成により、HDD1台が故障してもデータ復元が可能です。プライベートストレージのため、情報漏洩リスクを低減します。最大136TBのストレージ容量を搭載し、家庭用から業務用までご使用いただけます。

● UGREEN 20000mAh巻き取り式ケーブル付きモバイルバッテリー

販売価格：税込12,280円

https://sekido-rc.com/?pid=190900460

本体に巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵し、20,000mAhの大容量バッテリーを搭載。最大165Wの出力により、PCからスマートフォンまで複数デバイスの同時急速充電に対応します。

ディスプレイ表示でバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認できます。

● UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ

販売価格：税込6,480円

https://sekido-rc.com/?pid=190900462

USB-A 3.2×2、USB-C 3.2×1、PD対応USB-C×1、HDMI（4K@60Hz対応）×1、SD／micro SDカードスロット×1を備えた7-in-1ハブです。データ転送、映像出力、高速充電をこれ1台で実現し、ノートPCの拡張性を効率的に高めます。

● UGREEN 製品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3167141(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3167141)

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【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

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