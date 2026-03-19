エージェント型エンタープライズの導入拡大に伴い、攻撃者が人間とAIエージェントのギャップを悪用する中、メンロー・セキュリティは両者を保護する唯一のプラットフォームを提供

カリフォルニア州マウンテンビュー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- メンロー・セキュリティは、人間とAIエージェント向けのブラウザー・セキュリティーのリーダーです。同社は、エージェント型エンタープライズの保護に特化して設計された業界初のBrowser Security Platformを発表しました。この環境では、自律型AIエージェントが人間の従業員数を上回り、ブラウザーがその双方にとってのオペレーティング・システムとなっています。メンローは、人間および非人間アクターの双方に対し、機械のスピードでガバナンスと脅威防御を適用する初の統合コントロールプレーンを提供しており、同社のグローバルなエラスティック・クラウド・インフラストラクチャ上で展開されています。

「次の10億のWebユーザーは人間ではありません。これは将来の予測ではなく、現代の企業における現実です」と、メンロー・セキュリティの最高経営責任者（CEO）であるビル・ロビンスは述べました。「保護機能をブラウザー・セッションに直接組み込むことで、人間では不可能な規模とスピードで稼働するAIエージェントを組織が導入できるようにしつつ、壊滅的なプロンプトインジェクションやデータ流出を招くことなく運用できるようにします。この保護がなければ、侵害された1体のAIエージェントが企業システム内をラテラルムーブメント（横展開）し、データを流出させたり、人間の介在なしに機械のスピードで不正な取引を実行したりする可能性があります。」

「メンローはAIエージェント型セキュリティーに対して新たなアプローチを採用しています。他のソリューションがエージェントを追跡し、その周囲にセキュリティー境界を構築しようとしていますが、これは勝ち目のない戦いです。一方でメンローは、エージェント自体にガバナンスを直接組み込み、最初から安全性を確保しています」と、Wellstar Health Systemの情報セキュリティーおよびGRC担当エグゼクティブディレクターであるマイケル・ダレッツォ氏は述べました。「これにより、ユーザーは適切な権限と有効期間を持つ安全なエージェントを構築するための『ガードレール』を利用できるようになります。エージェントが脅威やデータ漏えいに対して本質的に安全であるという信頼を持てることで、Wellstarのエージェント活用戦略の構築と拡張を推進できます。」

今回の発表は、メンローが年間経常収益（ARR）で1億4,000万ドルを超え、ネットリテンション率が120%を上回るなど、過去最高の会計年度を達成したことを受けたものです。市場におけるリーダーシップをさらに加速するため、メンローは最近Googleと提携し、人間およびエージェントの双方に対して、ブラウザーを通じてデスクトップ・アプリケーションおよびデータへの最小権限に基づくリモート・アクセスを提供しました。これにより、組織は従来のVDIに伴う膨大なコストと運用の複雑さを排除できるとともに、メンローのゼロトラスト制御をAIエージェントおよび管理対象、非管理対象、BYODを含むあらゆるデバイスに拡張することが可能になります。

「エージェント型AI」時代のセキュリティー確保

企業は現在、複雑なワークフローを自動化するためにAIエージェントを導入していますが、これらのエージェントはヘッドレス・ブラウザーを使用したり、Webプロトコルを直接活用したりすることが多く、従来のセキュリティー技術の適用範囲外で動作しています。「企業の働き手の在り方は変化しています。現在、AIエージェントがエンタープライズ・システム内で意思決定を行っていますが、ほとんどのセキュリティー・プログラムはAIエージェントを考慮して設計されていません」と、Consiro Advisoryの創業者兼プリンシパルであるアントニオ・ボボソ氏は述べました。「ブラウザーは、エージェントのアイデンティティ、意図、行動が交わる場所であり、企業にとって重要な制御ポイントとなります。」脅威アクターはすでにこの移行を悪用しており、文書を介したプロンプト・インジェクションやステガノグラフィーなど、人間の目には見えない攻撃を行なっています。例えば、請求書の処理を担当するAIエージェントが、デジタルファイル内に埋め込まれた「白地に白文字」の隠しテキストを知らずに読み込んでしまい、その指示に従って支払い先を悪意のある第三者口座に変更してしまう可能性があります。エージェントはこれを正当な指示として実行する一方で、人間の監督者の目には通常の請求書しか見えません。

Menlo Browser Security Platformは、人間とエージェントを労働力を構成する対等な参加者として扱うことでこの課題を解決し、以下を提供します。

・Menlo AI Agent Security：エージェント型エコノミーにおける「ガーディアン・ランタイム」として機能します。命令とデータの分離を徹底することで、エージェントが悪意あるデータを正当なコマンドと誤認することを防止し、目標の乗っ取りやラテラルムーブメントを根本的に無効化するとともに、機密データの流出を防止します。

・Universal Connectivity：「モダナイゼーションの壁」を打破し、APIが十分に整備されていない複雑なアプリケーションやWebサイトをAIエージェントが扱える形に変換します。メンローは、エージェントによるアプリケーションのナビゲーションおよびデータへのアクセスを可能にするとともに、データがエージェントに提供される前に無害化されることを確保します。これにより、AIエージェントは人間のワークフローを安全に再現し、堅牢なAPIを備えていないインフラストラクチャの背後に閉じ込められた膨大なデータを活用できるようになります。その結果、「モダナイゼーションの負債」を解消し、AIのROIを実現します。

・Deterministic Visibility：ブラウザー・セッションのコンテキストやファイルの視覚的な書式を把握できない従来のスタックとは異なり、メンローはブラウザーのDOMおよびファイル・コンポーネントのレベルで動作し、完全なフォレンジック情報とリアルタイムのセッション・フローの可視化を提供します。

・Least-Privileged Agent Governance：自律型AIエージェントによるラテラルムーブメントや未許可データの抽出を防止するため、きめ細かな制御を実施します。

人間とエージェントのためのアーキテクチャル・イミュニティ

本プラットフォームは、セキュリティーの制御ポイントをブラウザー・セッションに直接移すことで、一貫性のある保護を提供します。これにより「アーキテクチャー・レベルの耐性確保」が実現され、AIの推論ワークフローや人間が利用するエンドポイントに到達する前に、マルチモーダルな視覚解析を用いたクラウド・ランタイム処理によって攻撃対象領域が無効化されるため、検知回避型の脅威が根本的に実行できない状態となります。この統合されたトラスト・レイヤーを提供することで、メンローはエージェント型時代における最も高度な脅威を侵入の段階で排除します。

「AIエージェントは、エンタープライズ・コンピューティングにおける根本的な変革をもたらします」と、メンロー・セキュリティの最高製品責任者（CPO）であるRamin Farassatは述べました。「セキュリティー・チームは、請求書を処理するAIエージェントと、それを承認する人間の最高財務責任者（CFO）の双方に対して、同一のセキュリティーおよびガバナンス・ポリシーを適用できる単一のコントロールプレーンを初めて利用できるようになりました。マシン・スピードで、完全なフォレンジック可視性を備えた形で実現されます。」

メンロー・セキュリティは、RSAC 2026においてBrowser Security Platformを紹介します。詳細については、https://www.menlosecurity.com/lp/menlo-rsa. をご覧ください。

メンロー・セキュリティについて

メンロー・セキュリティは、人間と自律型AIエージェントによるハイブリッド・ワークフォースを管理するために設計された業界初のインフラストラクチャであるBrowser Security Platformのパイオニアです。ブラウザーを新たなエンタープライズのオペレーティング・システムの中心に据えることで、メンローは、人間による懐疑的なチェックを伴わずにマシン・スピードで動作するAIエージェントがもたらす特有のリスクを解消する「ガーディアン・ランタイム」を提供しています。メンローのプラットフォームは、エージェント型エンタープライズがAI活用を安心して拡大できるようにし、レガシー・データへの幅広い接続性と、すべてのセッションにわたる統合されたゼロデイ脅威防止を提供します。メンローは、世界の1,000社以上の企業に信頼されており、その中には世界の10大金融機関のうち8社や、主要な政府機関が含まれます。800万人以上のユーザーと数百万の同時AIエージェント・セッションを保護しています。カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置き、JPモルガン・チェース、アメリカン・エキスプレス・ベンチャーズ、ビスタ・エクイティ・パートナーズなどの投資家の支援を受けるメンローは、エージェント型時代に向けてブラウザーのセキュリティーを確保しています。詳細については、www.menlosecurity.com をご覧ください。

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Source: Menlo Security





