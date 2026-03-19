IngenicoとVisa、業界横断で統合コマースソリューションの加速に向けて協業





フランス・シュレンヌ、2026年3月18日 /PRNewswire/ -- ペイメントアクセプタンスとサービスの世界的リーダーであるIngenicoは、決済分野の世界的リーダーであるVisaと提携し、既存および将来の顧客に提供する価値の強化と拡大を図ります。このソリューションは、IngenicoのAndroidベースのAXIUMスマートPOS端末と、ゲートウェイおよびリスク管理サービスを含むVisa Acceptance Platformを組み合わせたものです。



Ingenico AXIUM Visa



Visaの豊富なeコマースの知見を活用することで、この協業は、Ingenicoの革新的な決済オプションやシームレスなオンライン取引を拡充し、顧客の多様なニーズに応えるよう設計されたスケーラブルなオムニチャネルソリューションの提供力を高めます。また、堅牢な機能と使いやすいインターフェースを備えたIngenicoのAXIUM Androidプラットフォームの店舗向け知見を取り入れます。

この協業の中核となるのは、Visa Acceptance Platformとの技術的な事前認証を提供するプラットフォームで、複数の業界要件および決済要件を満たしながら、市場投入までの時間を大幅に短縮します。この協業は、大規模小売、中小企業、レストランにおけるユースケースに対応するほか、サードパーティーISVの実装も支援します。

この協業を通じて、IngenicoとVisaは引き続き決済ソリューションの変革を推進していきます。この提携により、 店舗内決済を安全に承認するプロセスが簡素化され、認証やプラットフォーム開発の複雑さとコストが軽減されることで、加盟店やパートナーはより迅速に事業を拡大できるようになります。

Ingenicoについて

Ingenico は、ペイメントアクセプタンスとサービスにおける世界的リーダーとして、顧客とパートナーがコマースを通じてより多くを実現できるよう支援しています。32カ国に3,000人超の従業員を擁し、40年以上にわたり事業を展開してきた Ingenico は、進化するコマース市場の最前線に立ち続けています。数千万台の Ingenico デバイスが120カ国以上で導入され、2,500を超えるアプリケーションによって稼働し、毎日数百万人の消費者を支えています。高度な統合ソリューションと幅広いパートナーネットワークを通じて、 Ingenico は決済をシンプルにし、企業の成長を支え、コマースの発展を後押しする付加価値サービスを提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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