Flexsys、不溶性硫黄の価格引き上げを発表

オハイオ州アクロン, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- Flexsysは、2026年3月23日以降のすべての出荷分を対象に、不溶性硫黄製品の地域別価格を以下のとおり引き上げると発表しました。

アジア：USD $0.60/kg

欧州：Euro €0.45/kg

北米：USD $0.40/kg

中南米：USD $0.40/kg

これらの値上げは、現在のイランおよび中東地域における紛争とその影響拡大を背景に、原材料費、エネルギーコスト、輸送コストの高騰によるものです。

Flexsysについて

Flexsysは、タイヤメーカーがタイヤ性能および製造生産性を向上できるようにするとともに、イノベーションを通じて持続可能性を強化することを目的として、各種タイヤ添加剤の開発および製造を行う、特殊化学品および材料技術を手掛けるグローバル企業です。オハイオ州アクロンに本社を置き、北米、南米、欧州、アジアに製造拠点を展開している当社のグローバルチームは、お客様の成功に尽力しています。

Flexsysの詳細については、www.flexsys.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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