Avex Music Group、Bruno Marsとのグローバル音楽出版管理に関する提携を発表





この契約は、契約期間中に制作された楽曲のグローバルな音楽出版管理を独占的に対象とするものです。

ロサンゼルスおよび東京, 2026年3月19日 /PRNewswire/ --Avex Music Groupは本日、16回のグラミー賞受賞歴を持つスーパースターBruno Marsとのグローバル音楽出版管理提携を発表しました。この契約に基づき、Avex Music Groupは、Bruno Marsが契約期間中に制作する楽曲について、グローバルな音楽出版管理を独占的に担います。なお、本契約は、Bruno MarsとBMG/Warner Chappellとの現在の契約終了後に開始されます。



Bruno Mars. Photo Credit: John V. Esparza



Avex Inc.のCEOを務めるKatsumi Kuroiwaは、次のように述べています。「Bruno Marsは、同世代で最も文化的影響力のあるソングライターの一人です。今回、彼と提携し、このグローバルな音楽出版管理関係を通じて今後の作品を支援できることを光栄に思います。」

Avex Music GroupのCEOのBrandon Silversteinは、次のように述べています。「BrunoをAvexファミリーに迎え、彼の素晴らしい楽曲を支えていけることを大変うれしく思います。」

AVEX MUSIC GROUPについて

Avex Music Group（AMG）は、Avex Inc.（TYO：7860）のグローバル音楽部門であり、世界有数のエンターテインメント企業の一つです。東京とロサンゼルスに本社を置く同社は、グローバル音楽グループを統括し、取締役会メンバー兼エクイティ・パートナーでもあるCEOのBrandon Silversteinが率いています。AMGは、音楽出版、レコード事業、スタジオ運営、カタログおよび企業買収に加え、音楽業界全体にわたるアーティストマネジメントを手がけています。

Avex Inc.は、音楽、アニメーション、ライブエンターテインメント、マーチャンダイジングなどの分野でグローバルに事業を展開しており、1,500人超を雇用し、年間10億ドル超の売上を生み出しています。同社は150を超えるグループを抱え、500人を超えるアーティストをマネジメントするとともに、Taylor SwiftやJustin Bieberのような世界的スーパースターによる日本およびアジアでのツアーをプロデュースしています。XGやONE OR EIGHTのような国際的アーティストを世に送り出してきたAvexは、世界水準のトレーニングアカデミーとクリエイティブ・インフラに支えられています。同社の主要なタレント育成プログラムであるAvex Academyは、東京およびその他の主要都市のスタジオやアカデミーを通じて数千人のアーティスト志望者を育成しており、全国規模のスカウトチームが毎年1万人を超える候補者のオーディションを行っています。

AMGは、Avexのクリエイティブ面および事業面でのビジョンをグローバル規模で実現し、音楽と文化を通じて東西の架け橋となっています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2936075/Avex_Music_Bruno_Mars.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2648605/Avex_Music_Group_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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