一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、新セミナー『 【令和8年税制改正対応】相続税で困らないための対策・徹底解説！ 』を、2026年4月4日(土)から随時、品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて開催いたします。



最新税制対応。相続税で困らないための対策・徹底解説！



相次ぐ税制改正による「増税に次ぐ増税」。

最近では相続税分野でも、令和6年度改正で始まった生前贈与の「7年ルール化」により、亡くなる直前だけでなく、遡って7年分の贈与が相続税の対象となる「実質的な大増税」が進行しています。

そして令和8年度改正では、教育資金の一括贈与が廃止され、令和9年より不動産取得から5年以内の相続・贈与は「時価評価」とされる新ルールが導入されます。

もはや、従来の駆け込み節税は通用しない時代に突入します。

「知らなかった」では済まされない増税時代。守るべき資産があるすべての方へ、後悔しないための防衛術をお伝えします。

日本相続では、今後の相続税対策で混乱する一般の方に有益な情報を提供することにより、高齢化の進む日本社会において、老後と相続対策を通して、安心と幸せな未来を創造することを目的として活動してゆきます。

■セミナー概要

テーマ ： 【令和8年税制改正】相続税で困らないための対策・徹底解説！

～「相続税のたび重なる課税強化・重税化」でも相続税を節税する知恵と知識～

日時 ： 2026年４月４日(土) 11:15～12:15 ( 受付11:00～ )

対象者 ： 一般の方

講師 ： 本間 文也

開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 第２グループ活動室

(東京都品川区東大井5-18-1)

詳細URL ： https://jsr.or.jp/about_seminnar/souzokuzeitaisaku5/

■講師プロフィール

一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 本間 文也

エックスアイティー株式会社 代表取締役 （不動産事業部：高輪エステート）

東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

【経歴】

2010年 NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長

2011年 NPO法人 BS経営研究所 所長

2016年 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長

2024年 東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

https://souzokutaisaku.jp/

ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、

公認 不動産コンサルティングマスター、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人

【講演実績】

東京税理士協同組合(36時間研修講師)・東京土地家屋調査士会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA(JAバンク)・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス(旧松下電工)労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME'S Business・マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など

【取材協力歴】

NHK フジテレビ 読売新聞 朝日新聞 韓國日報 韓国経済新聞

税界タイムス 全国賃貸住宅新聞 月刊 家主と地主

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本相続対策研究所

担当： 本間 文也

TEL ： 03-6277-2386

MAIL： office@jsr.or.jp