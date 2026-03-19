D＆Mカンパニー、公式サイトリニューアル・企業紹介動画を追加　　ビジュアルコミュニケーションを刷新しました

株式会社D&Mカンパニー

株式会社D&Mカンパニー（本社：大阪市北区 代表取締役：松下明義 証券コード：189A）は、公式ウェブサイトを全面リニューアルし、企業紹介動画を新たに追加しました。今回のリニューアルでは、デザインやナビゲーションを刷新し、より見やすく、情報を探しやすい構成に改善しました。さらに、動画を通じて企業理念や事業内容をわかりやすく伝え、ビジュアルコミュニケーションを強化しています。

※サイトトップビジュアル

企業紹介動画は公式ウェブサイトに加え、公式YouTubeチャンネルでも公開しており、より多くの方に当社の理念やサービスを知っていただける機会を提供しています。

本取り組みにより、当社の価値提供の質を向上させ、関係各所とのコミュニケーションをより適切かつ円滑に進めることを目指しています。

▶D&Mカンパニー

https://www.dmcompany.co.jp

▶公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/NjfpKfsnTik?si=eDk202zBff1pCHsk

株式会社D&Mカンパニーについて

当社は、企業理念である「人の願いを叶える会社たる」という信念のもと、

Development by Investment and Consulting（＝再生・成長・発展）その実現のために、医療・介護・福祉サービス関連業界に特化し、組織にとって重要なテーマである資金・マネジメント・人材に関する支援をワンストップで提供しています。

深刻な人材不足や経営課題に直面する医療機関や介護施設に対し、単なるサービス提供ではなく、クライアントの状況やニーズに応じた最適なソリューションを設計・実行することが当社のビジネスコンセプトです。

ファイナンスのプロと医療福祉のプロによる分析力と実行力を強みに、資金支援、経営コンサルティング、HRサービスを柔軟に組み合わせ、必要なノウハウや技術が当社にない場合も、ネットワークを駆使して最適な企業や人材を橋渡しします。

私たちが目指すのは、患者中心の高度で持続可能な医療の実現。日本の医療・介護・福祉体制が世界トップクラスであり続けるために、経営改善と人材確保の両面から業界を支え、すべての人の安心・安全の確保、そして挑戦を応援することに取り組んでいます。