中部興産、沖縄県「ワーク・ライフ・バランス企業認証」を取得

中部興産株式会社

中部興産株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：新垣貴雪）は、この度、沖縄県が実施する「沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度」に認証されましたのでお知らせいたします。

本制度は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するための職場環境づくりに積極的に取り組む企業を、沖縄県が評価・認証するものです。多様な働き方の推進や職場環境の改善を通じて、従業員の満足度向上と企業の持続的成長を目的としています。

■ 認証取得の背景

当社ではこれまで、「人を人財に」という考えのもと、人材育成とあわせて、働きやすい職場環境の整備にも力を入れてまいりました。

不動産業界においても働き方の多様化が求められる中、従業員一人ひとりが安心して長く働ける環境づくりが、結果としてお客様へのサービス品質向上につながると考えています。

今回の認証は、こうした取り組みが沖縄県に評価されたものとなります。

■ 当社の主な取り組み

・有給休暇の取得促進および取得しやすい職場環境づくり

・育児・介護と仕事の両立を支援する制度の整備

・業務効率化による長時間労働の抑制

・社員同士のコミュニケーション活性化施策

これらの取り組みを通じて、社員が安心して働き続けられる環境づくりを推進しています。

■ 今後の展望

今後も当社は、働きやすさと働きがいの両立を目指し、職場環境のさらなる向上に取り組んでまいります。

また、従業員が安心して働ける環境を整えることで、より質の高いサービス提供につなげ、地域社会への貢献と企業価値の向上を図ってまいります。

■ 会社概要

会社名：中部興産株式会社

所在地：沖縄県沖縄市仲宗根町24-9

代表電話番号：098-937-5035（本社代表）

代表者：新垣 貴雪

事業内容：賃貸物件の管理業務（入居者対応・建物維持管理・家賃管理等）、賃貸仲介業務、不動産売買、マンション管理業務、相続サポート、保険の取扱い、リフォーム・修繕手配など不動産関連サービス



URL：https://www.chubu-kosan.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

中部興産株式会社

担当：鈴木

MAIL：https://www.chubu-kosan.co.jp/contact/

■ 「沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度」について

沖縄県WLB企業認証制度 - 働きやすさ向上サポート事業