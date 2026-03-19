ちゅうぎんアプリの「きせかえ」に大人気スポーツチーム追加！広島カープ、湯郷Belle、オリーブガイナ―ズを一緒に応援しよう！

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、本日３月１９日、ちゅうぎんアプリの「きせかえ」機能に、「広島東洋カープ」「岡山湯郷Belle」「香川オリーブガイナーズ」を追加しました。

ちゅうぎんアプリのホーム画面やローディング画面で、チームのキャラクターやエンブレムをいつでも見ることができます。

使い方はとってもカンタン。ちゅうぎんアプリを開いて、右下の「メニュー」＞右上の「設定」＞「ホーム画面きせかえ」からお好きな画面を選ぶだけ。アプリのホーム画面とローディング画面が、「推し」のスポーツチーム専用のものに変わります。

ちゅうぎんアプリの「きせかえ」には、上記３チームの他に、「岡山シーガルズ」、「ファジアーノ岡山」、「岡山リベッツ」、「トライフープ岡山」、中国銀行オリジナル２つの合計９種類をご用意しております。ちゅうぎんアプリをご利用中のお客さまでしたら、どなたでも「きせかえ」ができますので、お気軽にご利用ください。

中国銀行は、地域に根差した金融機関として、地元のスポーツ振興に力を入れてきました。地元岡山のスポーツチームに加えて、「広島東洋カープ」「岡山湯郷Belle」「香川オリーブガイナーズ」のファンのみなさまと一緒に、さらに盛り上がっていきたいと考えております。

「きせかえ」を使って、中国銀行と一緒にスポーツチームを応援しましょう！

開始日 ：２０２６年３月1９日

対象 ：ちゅうぎんアプリをご利用中の個人のお客さま

料金 ：無料

利用方法 ：「メニュー」＞右上の「設定」＞「ホーム画面きせかえ」から選択

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）