NordVPN、フィッシングや詐欺の特定を支援する無料の詐欺チェッカーをローンチ

Nordvpn S.A.

サイバーセキュリティ企業であるNordVPN(https://nordvpn.com/ja/)は、不審なメールやダイレクトメッセージ、SMSに悪意のある意図がないかを誰でも分析できるツール詐欺チェッカ(https://nordvpn.com/scam-text-checker/)ーを無料で公開しました。本ツールは、アカウント登録やサブスクリプション契約なしで利用可能です。昨今、サイバー犯罪者はAIを駆使して極めて巧妙なフィッシングメッセージを作成しており、注意深いインターネット利用者であっても、正当なメッセージと詐欺を見分けることが困難になっています。

詐欺チェッカーは、プレーンテキストと画像の両方に対応しています。利用者がメッセージを貼り付けるか、スクリーンショットをアップロードすると、ツールがURL、メールアドレス、電話番号を抽出。既知の悪質なデータベースと照合します。さらに、AI搭載のアルゴリズムがメッセージの本文を精査し、恐怖心を煽る手口や不自然な緊急性の強調など、詐欺に特有のパターンを分析します。

NordVPNのプロダクト・ディレクター、Domininkas Virbickasは次のように述べています。 「AIの普及により、フィッシングや詐欺メッセージの特定は格段に難しくなりました。文章の稚拙さが明らかな不審のサインだった時代は終わりました。詐欺師は今や、洗練されパーソナライズされたメッセージを大量に生成できます。だからこそ、確信が持てないメッセージを誰もが簡単に確認できる手段を提供するために、このツールを開発しました」

詐欺チェッカーの仕組み

Global Anti-Scam Alliance（世界反詐欺連盟）の最新調査によると、過去1年間に42カ国の消費者が詐欺で約4,420億ドルを失い、世界中の成人の57%がその期間に詐欺に遭ったと報告されています。AIがサイバー犯罪者に、洗練されパーソナライズされたフィッシングメッセージを大規模に作成する能力を与えるにつれ、これらの数字は増加する一方であると予想されます。

詐欺チェッカーは、プレーンテキストに加えて.jpgおよび.png形式（最大10MB）のスクリーンショットをサポートしており、1回のチェックにつき最大5つのメールアドレスまたはURL、および5つの電話番号を分析できます。このツールは現在英語をサポートしており、デスクトップ、スマートフォン、タブレットのどのデバイスでも動作します。

詐欺チェッカーは、NordVPNおよびNordLabsのサイバーセキュリティ専門家チームによって開発されました。彼らは膨大な脅威データベースをリアルタイムで管理し、人工知能や機械学習を含む高度なテクノロジーを使用して、ツールの検知能力を継続的に向上させています。

このツールは、オンラインの脅威に対して自動的かつリアルタイムの保護を提供するNordVPNの脅威対策Pro(TM)を補完するように設計されています。脅威対策Pro(TM)は特定のNordVPNプランに含まれていますが、詐欺チェッカーは誰でも無料で利用できます。これは、違和感のあるメッセージを受け取ったすべての人にとって、手軽な第一防衛線となります。

NORDVPNについて

NordVPNは、世界中の何百万人ものインターネットユーザーに選ばれている、世界で最も先進的なVPNサービスプロバイダーです。専用IP、ダブルVPN、Onion Over VPNサーバーなどの機能を提供し、トラッキングを一切行わずにオンラインのプライバシーを強化します。NordVPNの主な機能の一つである脅威対策Pro(TM)は、悪質なウェブサイト、トラッカー、広告をブロックし、ダウンロードしたファイルにマルウェアが含まれていないかスキャンするツールです。ユーザーフレンドリーな設計で知られるNordVPNは、市場でも屈指の価格設定でサービスを提供しており、世界129カ国、178の拠点をカバーしています。詳細については、nordvpn.comをご覧ください。



会社概要】

会社名 ：NordVPN

本社 ：Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands

日本代表 ：小原拓郎

NordVPNウェブサイト ：https://nordvpn.com/ja/

VPNについて ：https://nordvpn.com/ja/what-is-a-vpn/

迷惑電話対策について : https://nordvpn.com/scam-text-checker/