Anfini、麻布台ヒルズ内でオフィスを3フロアに拡張　新拠点「Anfini Incubation Studio」を開設

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、麻布台ヒルズ ガーデンプラザ内の本社オフィスに加え、2026年3月13日より同施設内に新たなオフィススペースを拡張し、「Anfini Incubation Studio」を開設します。

新拠点では、新たに2フロアを活用し、経営参謀室・カルチャー＆コミュニケーションデザイン室・ブランドユニットのスペースとして運用します。

経営参謀室カルチャー＆コミュニケーションデザイン室ブランドユニット

■オフィス拡張の背景

Anfiniは、AI統合型経営を軸に、ビジネスモデル・組織・IT・業務を横断して企業の経営そのものを再設計するコンサルティング企業です。また、コンサルタントとして培った知見を活かし、自社ブランドを企画・展開するIncubation事業にも取り組み、実践的なビジネスノウハウの蓄積を進めています。

こうした事業領域の拡大にともない、組織文化の設計・ブランド戦略の統合・経営戦略の高度化といった機能を整えるため、今回オフィスの拡張に至りました。

■麻布台ヒルズを拠点にする意味

麻布台ヒルズは、街全体をワークプレイスとして捉え、街と企業が連携した新しい働き方の創出や、人々のウェルネスの向上を目指して開発された都市です。

社員一人ひとりにとって会社が「最高の居場所」となる組織づくりをしているAnfiniと高い親和性があると考え、この場所で拠点を拡大していくことを決定しました。

今回新たに拠点を設ける施設は、2026年に開業した新しい空間です。都市として成長を続ける麻布台ヒルズの中でも、新しい時間が流れ始めたばかりのこの場所とともに、Anfiniも成長していきます。

経営参謀室

■Anfini Incubation Studioについて

経営参謀室は、Anfiniの中長期戦略の立案と重要プロジェクトの推進を担う経営直下の組織。

事業戦略の策定や新規事業の構想、組織改革などを通じ、企業成長を支える中枢機能。

カルチャー＆コミュニケーションデザイン室

カルチャー＆コミュニケーションデザイン室は、組織文化の設計と社内外のコミュニケーション戦略を担う部署。採用、広報、イベント、コンテンツなどを横断的に設計し、組織文化の発信を担う。

ブランドユニット

ブランドユニットは、市場分析やブランドコンセプトの設計、商品企画、マーケティング、販売までを一貫して行うDtoC（Direct to Consumer）モデルのブランドづくりを推進。

■代表取締役 橋本 純 コメント

「今回のオフィス拡張は、AnfiniのVisionである『魅力的な人材を惹きつけ、刺激し、成長させられる最高の居場所を創造する』を体現する取り組みの1つです。

新拠点に、経営参謀室・カルチャー＆コミュニケーションデザイン室・新規事業の機能を集約することで、戦略・組織文化・事業のシナジーを生み出していきます。

麻布台ヒルズとは感性を刺激してくれる僕らの居場所です。AIネイティブ世代による新時代のコンサルティングファームとしてのあり方を、そんな空間から探求してまいります。」

■株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・沖縄支社：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区 那覇オーパ

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net