はじめての3DGSモデル作成を体験。最新ハンディスキャナー「PortalCam」無料セミナーを福岡で開催｜2026年4月8日（水）・4月22日（水）〔各回先着5名〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として、ドローンや3Dスキャナーを活用した業務ソリューションを提供する株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、セキド福岡（運営：株式会社レイメイセキド）と共催し、2026年4月8日（水）および4月22日（水）に福岡県福岡市で、3DGS（3D Gaussian Splatting）モデル作成を体験できる無料セミナーを開催します。

本セミナーでは、XGRIDS社の最新ハンディスキャナー「PortalCam」を使用し、高精細な3DGSモデルの作成方法を実演形式で解説します。従来は専門的な機材や高度な技術が求められた3Dモデル制作について、よりシンプルな工程で実現できるワークフローを、その場で確認できます。

各回先着5名の少人数制で開催し、操作方法から制作のポイントまで個別の疑問にも対応します。初めての方でも、活用方法や導入イメージを具体的に把握できる内容です。

▼お申し込みはこちら（参加無料・各回先着5名／定員に達し次第締切）▼

https://sekido-rc.com/?pid=189396604

［報道・メディア関係者の皆様へ］

本セミナーでは、次世代3Dモデル制作手法として注目される3DGSの実演や活用事例をご紹介します。会場での取材、インタビュー、写真・映像撮影が可能です。取材をご希望の方は、お申し込みフォームよりご連絡ください。

PortalCamで実現する高精細な3DGSモデル作成

XGRIDS社の「PortalCam」は、ガラスの透過や反射、細部のディテールまで再現可能な高精細3Dモデルを生成できるハンディスキャナーです。VR・ゲーム制作、映像・映画制作、不動産プロモーション、文化財保存など、幅広い分野で活用が期待されており、新たなコンテンツ制作手法として注目されています。

当日は、3DGSの基本やPortalCamの操作方法、Lixel CyberColorを活用した制作手順を解説します。

XGRIDS社 開発者コメント：

「19世紀、人類はダゲレオタイプによって空間を2次元に記録できるようになった。これから我々はPortalCamを使い、空間を3次元で記録する」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=75ap1vtEa-0 ]

PortalCamを使った3Dモデル作成例

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=syO13qatkmo ]

少人数制で実践的に理解できるセミナー

本セミナーは各回5名限定の少人数制で実施します。講師が操作方法や制作のポイントを実演しながら解説し、参加者の理解度に応じて進行します。

・3DGSとはどのような技術か

・どの程度の品質のモデルが作成できるか

・実際の業務にどのように活用できるか

こうした疑問をその場で解消し、導入検討に必要な情報を整理できます。

本セミナーはこのような方におすすめ

・高精細な3Dモデルをゲームや映像制作に活用したい方

・従来の点群やメッシュモデルの品質に課題を感じている方

・3DGSの実物クオリティを確認したい方

・不動産や観光分野で新たなプロモーション手法を検討している方

・関連業界への提案商材として検討している販売店の方

・最新技術の動向を把握したい方

はじめての3DGSモデル作成セミナー in 福岡 概要

日時： 2026年4月8日（水）14時00分～15時00分（受付：13時50分～）

2026年4月22日（水）14時00分～15時00分（受付：13時50分～）

会場： 株式会社レイメイ藤井 福岡本社ビル 1階

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町5-15（中洲川端駅 7番出口より徒歩8分）

※屋内で行う座学セミナーのため、雨天でも実施します。

定員： 各回 先着5名（定員に達し次第締切）

費用： 無料

内容： ・3DGS（3D Gaussian Splatting）とは

・PortalCamの製品解説

・PortalCamの使用方法

・モデル作成ソフト「Lixel CyberColor」とは

・高精細モデル作成のポイント

・活用事例の紹介

▶ お申し込みはこちら（参加無料・各回先着5名）

https://sekido-rc.com/?pid=189396604

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただいています。本イベントでも、その実績をもとに現場ニーズに基づいた実用的な体験を提供します。

対象製品

・XGRIDS PortalCam

PortalCamは、従来の3Dモデルでは難しかったガラスの透過表現や反射、精緻な細部までをリアルに再現できる最新のハンディ3Dスキャナーです。VR・映像制作・文化財保存など幅広い分野で活躍し、3D制作の新たなスタンダードとして注目されています。

https://sekido-rc.com/?pid=188229521

3Dスキャナーやドローンの業務活用がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方に3Dスキャナーやドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用製品や関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売ならびに各種サポート業務のリーディングカンパニーです。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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