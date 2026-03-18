クリオロ、毎年人気の「抹茶フェア」を今年は2か月開催

エコール・クリオロ株式会社

エコール・クリオロ株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：久保田令）が展開するクリオロは、2026年4月1日(水)より本店（東京・小竹向原）、中目黒店、麻布台ヒルズ店で「抹茶フェア」を開催します。毎年５月に開催している人気のフェアで、2026年は期間を拡大し、４月から２か月間にわたり実施します。

深い緑と上品な香りが特徴の愛知県「西尾の抹茶」を使用したスイーツが登場。人気の「幻のチーズケーキ」が抹茶味となって登場するほか、ケーキを中心に、この時期ならではの味わいをお楽しみいただけます。

開催店舗：実店舗（本店、中目黒店、麻布台ヒルズ店）

開催期間：2026年4月1日(水)～ 5月31日(日)まで。

※販売期間は商品により異なります。

【主な商品紹介】

抹茶マロン 780円（税込）

和栗、抹茶、黒蜜の3つの和素材を組み合わせた繊細な味わいのケーキ。アーモンドの風味が香ばしい抹茶のスポンジと、和栗と抹茶のクリーム、黒蜜のムースを重ね、アーモンド入り抹茶チョコレートでコーティングしました。

※4月のみ販売予定。

シュー・抹茶 560円（税込）

クッキー生地をのせてパリッと焼き上げたシュー皮に、たっぷりのクリームを詰めました。生クリームとカスタードクリームの両方に「西尾の抹茶」を使用し、香り豊かに仕上げています。シンプルだからこそ、抹茶の味わいが楽しめる一品です。

ルレ・抹茶 630円（税込）

しっとりふわふわの抹茶スポンジで、香り高い抹茶のクリーム、自家製の黒糖わらび餅を巻き上げました。わらび餅独特のもちもち食感がクセになります。 甘さ控えめに仕上げ、奥深い抹茶の香りが存分にお楽しみいただけます。

CHA 780円（税込）

「茶道」を表現した、見た目も味わいも“和"のケーキ。

抹茶チョコレートの茶碗の中に、抹茶クリーム、ほうじ茶ジュレ、抹茶スポンジ、ゆず餅、抹茶の泡が入っています。チョコレートの茶筅を添え、遊び心たっぷりに仕上げました。

※5月のみ販売予定。

黒蜜抹茶プリン 720円（税込）

コクのある黒蜜プリンに、抹茶クリームや抹茶餅、スポンジ生地をあしらいました。 プリンのなめらかな口どけに、パティシエが丁寧に練り上げた抹茶餅のもちもち食感がアクセントになっています。黒蜜と抹茶が重なり合う、奥行きのある味わいです。

※5月のみ販売予定。

幻の抹茶チーズケーキ 1,980円（税込）

ふわっ、しゅわっとした口どけが魅力のクリオロ人気No.1 スイーツ「幻のチーズケーキ」が抹茶の味わいで登場します。“幻”のように口の中で消えてしまう食感とともに、絶妙なバランスに仕上げたチーズのコクと抹茶の爽やかな香りが広がり、やさしい余韻をお楽しみいただけます。

※クリオロ各オンラインショップでも販売予定。

サブレ・抹茶 1,200円（税込）

サクッ、ほろっとした食感とともに、抹茶の上品な香りが広がるサブレ。バターの芳醇な味わいと甘みの中に、抹茶のほど良いほろ苦さもご堪能いただけます。ひと口ごとに奥深い抹茶の香りが広がります。

【店舗限定商品】麻布台ブラウニー・抹茶 400円（税込）

麻布台ヒルズ店限定商品「麻布台ブラウニー」の抹茶味が期間限定で復活します。香り高い抹茶とチョコレートの甘さがマッチした、濃厚な味わいのブラウニー。ピーカンナッツで食感にアクセントをプラスしました。

※中目黒店、麻布台ヒルズ店ではルレ・抹茶、黒蜜抹茶プリンの取り扱いはございません。

※画像はいずれもイメージです。実際の商品と異なる場合や、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

CRIOLLO

シェフパティシエ サントス・アントワーヌ

フランス人パティシエ「サントス・アントワーヌ」のパティスリー。生まれながらのフランス人独特のセンスに、日本が大好きなサントスシェフならではの繊細な感覚を融合させたオリジナルスイーツをお楽しみいただけます。

「時代に合った美味しいもので幸せに」を経営理念として、常に時代の流れを感じながら「進化」し続けるパティスリーを目指しています。本店(東京・小竹向原)、中目黒店、麻布台ヒルズ店の3店舗とオンラインショップを展開。

公式サイト：https://ecolecriollo.com

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