3月21日(土)～期間限定！『本鮪とろたっぷり大祭』！不動の人気ネタ【本鮪とろ】をメインにした、とろ好き必見のこのフェアでしか味わえない特別なメニューをご用意しました！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、3月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)の期間限定で『本鮪とろたっぷり大祭』を開催します。（※店舗により未実施の場合がございます）

「本鮪とろたっぷり大祭」商品のご紹介

不動の人気ネタ【本鮪とろ】をメインにした、とろ好き必見のラインナップをご用意しました！

しっとりとした脂身が特徴の【本鮪中とろ】と【まぐろ】などの人気ネタも一緒に味わえる、特別なメニューをご用意いたしました！また、定番ネタを組み合わせた8貫の『プチ満足にぎり』もご用意しました！ まぐろ・サーモン・えび・えんがわ・穴子・いか！の全6種です。お好きなネタがたっぷり入った商品をお楽しみください。

販売日：2026年3月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)

《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

切り落とし本鮪とろ入り鮪たっぷり丼切り落とし本鮪とろ入り鮪たっぷり丼

880円（税込950円）

贅沢ネタ『本鮪中とろ』と『鮪』がたっぷり♪その名の通り鮪たっぷり♪鮪好きの人には見逃せない逸品です！

【プレミアム】切落し本鮪とろぎっしり丼【プレミアム】切落し本鮪とろぎっしり丼

1,280円（税込1,382円）

【本鮪とろ】を思う存分味わえる！丼いっぱいのとろける旨みをご堪能いただけます。

本鮪中とろ入り「鮪握り」 10貫本鮪中とろ入り「鮪握り」 10貫

999円（税込1,078円）

豪華ネタ【本鮪中とろ】と定番人気ネタも味わえる、お手軽な一人前商品！

本鮪中とろ入り「鮪握り」 12貫本鮪中とろ入り「鮪握り」 12貫

1,150円（税込1,242円）

豪華ネタ【本鮪中とろ】をはじめ、『鮪』もたっぷり味わえる12貫！

本鮪中とろ入り「鮪握り」 15貫本鮪中とろ入り「鮪握り」 15貫

1,380円（税込1,490円）

『本鮪中とろ』！『鮪』！彩り豊かな15貫盛りはシェアするのもおすすめです◎

プチ満足【まぐろ】プチ満足【まぐろ】

620円（税込669円）

不動の人気No.１ネタ！「まぐろ」がたっぷり！お手頃価格のうれしい人気商品です！

プチ満足【サーモン】プチ満足【サーモン】

620円（税込669円）

「サーモン」がたっぷり！程よい脂が最高です♪

プチ満足【えび】プチ満足【えび】

620円（税込669円）

「えび」がたっぷり！お子様にも大人気の商品です♪

プチ満足【えんがわ】プチ満足【えんがわ】

620円（税込669円）

えんがわがたっぷり！コリコリ食感がクセになります♪

プチ満足【いか】プチ満足【いか】

620円（税込669円）

いかがたっぷり！さっぱりしていて美味しい♪

プチ満足【穴子】プチ満足【穴子】

620円（税込669円）

「穴子」がたっぷり！甘めのタレが食欲をそそります♪

豪華ネタ【本鮪中とろ】をはじめ、人気ネタ・定番ネタが入った豊富な商品ラインナップ『本鮪とろたっぷり大祭』！期間限定のお買い得メニューです。この機会に小僧寿しのお寿司を是非！ご賞味ください。

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/MAoKN(https://x.gd/MAoKN)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/