3月21日(土)～期間限定！『本鮪とろたっぷり大祭』！不動の人気ネタ【本鮪とろ】をメインにした、とろ好き必見のこのフェアでしか味わえない特別なメニューをご用意しました！
KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、3月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)の期間限定で『本鮪とろたっぷり大祭』を開催します。（※店舗により未実施の場合がございます）
「本鮪とろたっぷり大祭」商品のご紹介
不動の人気ネタ【本鮪とろ】をメインにした、とろ好き必見のラインナップをご用意しました！
しっとりとした脂身が特徴の【本鮪中とろ】と【まぐろ】などの人気ネタも一緒に味わえる、特別なメニューをご用意いたしました！また、定番ネタを組み合わせた8貫の『プチ満足にぎり』もご用意しました！ まぐろ・サーモン・えび・えんがわ・穴子・いか！の全6種です。お好きなネタがたっぷり入った商品をお楽しみください。
販売日：2026年3月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)
《販売概要》 商品名 / 価格
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。
※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。
切り落とし本鮪とろ入り鮪たっぷり丼
切り落とし本鮪とろ入り鮪たっぷり丼
880円（税込950円）
贅沢ネタ『本鮪中とろ』と『鮪』がたっぷり♪その名の通り鮪たっぷり♪鮪好きの人には見逃せない逸品です！
【プレミアム】切落し本鮪とろぎっしり丼
【プレミアム】切落し本鮪とろぎっしり丼
1,280円（税込1,382円）
【本鮪とろ】を思う存分味わえる！丼いっぱいのとろける旨みをご堪能いただけます。
本鮪中とろ入り「鮪握り」 10貫
本鮪中とろ入り「鮪握り」 10貫
999円（税込1,078円）
豪華ネタ【本鮪中とろ】と定番人気ネタも味わえる、お手軽な一人前商品！
本鮪中とろ入り「鮪握り」 12貫
本鮪中とろ入り「鮪握り」 12貫
1,150円（税込1,242円）
豪華ネタ【本鮪中とろ】をはじめ、『鮪』もたっぷり味わえる12貫！
本鮪中とろ入り「鮪握り」 15貫
本鮪中とろ入り「鮪握り」 15貫
1,380円（税込1,490円）
『本鮪中とろ』！『鮪』！彩り豊かな15貫盛りはシェアするのもおすすめです◎
プチ満足【まぐろ】
プチ満足【まぐろ】
620円（税込669円）
不動の人気No.１ネタ！「まぐろ」がたっぷり！お手頃価格のうれしい人気商品です！
プチ満足【サーモン】
プチ満足【サーモン】
620円（税込669円）
「サーモン」がたっぷり！程よい脂が最高です♪
プチ満足【えび】
プチ満足【えび】
620円（税込669円）
「えび」がたっぷり！お子様にも大人気の商品です♪
プチ満足【えんがわ】
プチ満足【えんがわ】
620円（税込669円）
えんがわがたっぷり！コリコリ食感がクセになります♪
プチ満足【いか】
プチ満足【いか】
620円（税込669円）
いかがたっぷり！さっぱりしていて美味しい♪
プチ満足【穴子】
プチ満足【穴子】
620円（税込669円）
「穴子」がたっぷり！甘めのタレが食欲をそそります♪
豪華ネタ【本鮪中とろ】をはじめ、人気ネタ・定番ネタが入った豊富な商品ラインナップ『本鮪とろたっぷり大祭』！期間限定のお買い得メニューです。この機会に小僧寿しのお寿司を是非！ご賞味ください。
フェア詳細に関するURL：https://x.gd/MAoKN(https://x.gd/MAoKN)
【会社概要】
株式会社小僧寿し
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ
代表取締役社長 森下 將典
https://kozosushi.co.jp/