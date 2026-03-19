抹茶ラテに、宮城の四季のフルーツを重ねる「宮城県産の四季のフルーツ抹茶ラテ体験セット」2026年3月17日からMakuakeにてプロジェクトスタート

株式会社サニーアプリコット思わず写真を撮りたくなる。鮮やかな3層の抹茶ラテを、“自分の手で仕上げて楽しめる”新体験セット

株式会社サニーアプリコット（宮城県仙台市、代表取締役：佐々木長武）は、抹茶と宮城の四季のフルーツを融合した新商品「宮城県産の四季のフルーツ抹茶ラテ体験セット」を応援購入サービス「Makuake」にて2026年3月17日(火)よりプロジェクトをスタートいたしました。

◼️プロジェクト概要

「フルーツ抹茶ラテをもっと気軽に、ご自宅でも楽しんでいただけるかたちにしたい。」

弊社は宮城県内にて、お客様の目の前で抹茶を一杯ずつ点て、提供している「日本茶専門キッチンカー」を運営しています。「抹茶ラテにフルーツ？」と驚かれることは少なくありません。それでも実際に飲んでいただくと、世代や性別を問わず「初めて飲んだけれどおいしい！」とご好評をいただいております。

一方で、こうした“ちょっと特別な飲み物”は、気になっていても近くにお店がなかったり、忙しくて立ち寄る時間がなかったり、日常の中ではゆっくり楽しみにくいこともあるのではないでしょうか。この体験セットは特別な技術や正確な計量は必要なく、お届けするレシピカードの手順どおりに重ねるだけで、自然と3層になるよう設計しています。「フルーツ抹茶ラテをもっと気軽に、ご自宅でも楽しんでいただけるかたちにしたい。」そんな想いから生まれたのが、今回のプロジェクトです。

◼️商品詳細

［セット内容］

実演している女性もフルーツ抹茶ラテを作るのはこの日が初めて。レシピカードを見ながら作っています。商品はギフトボックスに入れてお届けしますので、贈り物にもぴったりです。- 仙台いちごジャム 1本- 石巻ブルーベリージャム 1本- 利府梨ジャム 1本- 雨乞の柚子ジャム 1本- 有機抹茶（プレミアムグレード）1缶- 「フルーツ抹茶ラテのつくり方」カード 1枚抹茶シェイカー 加賀山中塗 1個（8色からお選びいただけます）

レシピどおりにお作りいただいた場合、ジャム1瓶あたり約4～5杯分、合計で約16～20杯分お楽しみいただけます。抹茶も、1缶でラテ約16～20杯分が目安です。

◼️Makuakeプロジェクト概要

【宮城県産の四季のフルーツ抹茶ラテ体験セット】

開 始：2026年3月17日(火)

終 了：2026年4月25日(土)

【プロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/sunny-apricot/

※最大20％OFFの特別価格で購入可能（数量限定）

※2026年5月下旬、応援購入いただいた皆さまへ順次出荷開始予定。

このプロジェクトでお届けできるのは「限定150セット」のみです。

素材の量が限られているため、同じセットでの追加生産は今年は予定しておりません。

◼️今後の展開

キッチンカーで提供する宮城産のフルーツの抹茶ラテは、「抹茶と合うと思わなかった」「見た目がかわいくて、味も想像以上においしい」と、多くのお客さまから反響をいただいております。

さらに多くのフルーツや、相性のいい素材と組み合わせながら、さまざまなお茶の楽しみ方を広げていきたいと考えています。その積み重ねで生産者さんや販売者さんとも繋がり、地域がさらに元気になっていく。そんな流れを作れたら、これほど嬉しいことはありません。

◼️会社概要

株式会社サニーアプリコット

2025年創業。宮城発の日本茶専門キッチンカーを運営しています。代表の佐々木は日本茶インストラクター試験に合格しており、2026年4月1日付で正式に資格が付与される予定です。

『お茶をもっと気軽に、自由に』をモットーに、地域の農家さんと連携し、宮城産の四季のフルーツを取り入れた抹茶ラテシリーズを展開するなど、日本茶の新たな楽しみ方を提案しています。

Instagram

https://www.instagram.com/sunny_apricot2025/