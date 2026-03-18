富士山麓で、民泊業をアップデートする「まるサテ株式会社」、誕生。物件の運営・管理・清掃のトータルサポートで、オーナーと共に「また来たい」が溢れる宿泊体験を。

まるサテ株式会社

2025年11月14日、富士山麓エリアの民泊施設を支援する「まるサテ株式会社（本社：山梨県富士吉田市、代表取締役：萱沼徹）」を設立しました（以下、「当社」）。当社は、属人化しやすい清掃などの民泊オペレーションの可視化や予約管理のシステム化を推進し、運営業務をスマート化します。現場の業務を一括で引き受けることで、オーナーが施設のコンセプト立案やホスピタリティの向上に専念できる宿泊経営をサポートします。

設立の背景：ゲストの「感動」を生むために、オーナーの「思い」を届けたい。

民泊運営には、コンセプト設計などの「クリエイティブな仕事」と、清掃などの「マニュアル化可能なルーティン業務」の二面性があります。現状、多くのオーナーが一人で何役もこなし、日々の業務に追われ、本来やりたかった創造性の発揮まで手が回らない状況を我々は多くの場面で目にしてきました。当社は、オーナーの思いが煩雑な作業によって削がれてしまうことは、地域観光にとって大きな損失であると考え、この現状を打破したいと考えています。

運営スタイルに、豊かな休息の時間を添える

当社は、民泊オーナーが抱える「効率的に休みたいけれど休めない」という心理的・肉体的ストレスを解消し、事業を継続するための仕組みづくりを提案したいと考えています。

（１）経営リスクとしての「休みにくい環境」

結婚、育児、介護、あるいはご自身の体調変化など、ライフステージが変わった際でも「休息」という選択肢が少ないことは、事業の継続における大きなリスクになりえます。

（２）心理的ストレスの解消とゆとりの創出

「繁忙期こそ休めない」という心理的負荷を軽減。我々が伴走することにより、オーナーの心理的なゆとりと運営の安定化を創出します。

（３）役割の最適化による、新しい民泊経営の形

オーナーの思いを最大化するために、日々の運営の安定化という「土台」を当社が強固に支えます。得意分野を分かち合い、個人の限界をパートナーシップで突破する仕組みが民泊業の持続可能性を高めます。

「富士山まるごとサテライトホテル構想」とは

社名の「まるサテ」は、「富士山まるごとサテライト構想」の略称で、複数のプロジェクトを束ねます。「富士山まるごとサテライトホテル」はその一つで、富士山麓に点在する個性豊かな宿をひとつのチームとして繋ぎ、高品質な宿泊体験を提供する体制を目指すプロジェクト。属人的な努力に依存しない、「仕組み化」による民泊ビジネスの再構築を目指します。 オーナーが確かな余白の中で知見を広げ、次なる一歩を踏み出す。地域と協働し、持続可能な経営のスタンダードを目指します。

まるサテが提供する主なサービス内容

民泊オーナーの「感性と独自性」を最大化し、運営を支える「安定感の確立」を当社が引き受けながら、唯一無二のパートナーになります。

（１）徹底した品質管理に基づく「高品質な清掃」

・チェックリストと写真突合により、高品質な清掃レベルを担保

・数ある備品配置を正確に記録・再現し、常に一貫したおもてなしの設えを提供

（２）運営のPDCAを一元化する「包括的な管理代行」

・OTA運用、多言語対応、トラブル初動対応、収益最大化など包括的に対応

・無人運営時でも安心できるきめ細やかな管理体制をワンストップで代行

（３）フレキシブルに対応可能な「リネンレンタル&デリバリー」

・ハンドタオルからシーツまで。回収・洗濯・補充を一貫して対応

・急な宿泊増にも対応できるプランニングにより、安心して滞在できる環境へ

強み：地域創生×業務DXの知見を結合

富士山麓地域との繋がりと、最新のテクノロジー。当社は、2つの兄弟会社の知見を結集し、ローカルとデジタルの両面から宿泊経営をサポートするベンチャー企業です。

（１）地域創生：キャップクラウド株式会社（https://capcloud.co.jp/(https://capcloud.co.jp/)）

・2017年より富士吉田市を拠点に地域創生事業を展開し、2021年に地方創生テレワークアワードにて、地方創生担当大臣賞を受賞（https://capcloud.co.jp/workstyle/award/chitele/）

・2022年 富士吉田市と地域創生に関する包括連携協定を締結（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000093585.html）

・理想の「働き方・休み方」を探求し続け、数々のアワードを受賞（https://capcloud.co.jp/workstyle/award/）

（２）業務DX：株式会社ディー・マネージ（https://www.d-manage.com/(https://www.d-manage.com/)）

・2000年に創業し、25年以上の業務DX実績と知見を持つ

・業務パッケージソフトを活用した中小企業の経営コンサルティングを強みとしており、高い専門知識と、細やかで丁寧な対応で多くの企業から継続的に業務を受注

「地域への深い愛着」と「業務効率化の技術」を掛け合わせ、地に足のついた支援を行います。

私たちが目指す未来：地域社会との共生

当社がサポートする「FUJIクロスゲートハウス 欅 -KEYAKI-」／築120年の古民家を再生した民泊施設

富士山麓の観光を、地域に暮らす人々にとっても「心地よい喜び」とするため、宿泊業のイメージを新たに描き直します。

（１）地域社会への貢献

・空き家や歴史的建造物の活用、地域経済が循環する仕組みの構築

（２）地域ブランディング

・「富士山麓の民泊はどこに泊まっても心地よく、新しい発見がある」という信頼の確立

（３）働き方の変革

・ライフステージの変化（育児・介護・通院等）に関わらず、 オーナーが事業を継続できるモデルの構築

まるサテ株式会社 代表メッセージ／代表取締役 萱沼徹

私たちは、これまで属人的になりがちだった民泊運営業務を、長年培ってきたDXの知見を用いてシステム化・スマート化しお引き受けします。これにより、オーナーが新たな挑戦や手厚いおもてなしに没頭できる時間を創り出します。 個人の努力だけに頼るのではなく、DXによる「仕組み化」と、地域をひとつのチームとして繋ぐ体制によって、富士山麓の民泊事業は、もっと持続可能で、もっと効率的で、もっと楽しい産業へと進化します。少数精鋭のチームですが、地域と協働し、新しい民泊経営のスタンダードを築いていきます。

富士山麓の民泊オーナー様へ：まずはお悩みをお聞かせください

当社は、民泊オーナー様の自由な発想を支える揺るぎない土台でありたいと考えています。

・もっと企画や集客に時間を使いたいが、清掃や雑務で1日が終わってしまう

・急な用事や体調不良の際、自分だけだと運営を維持できるか不安

・オーバーツーリズムの中でも、地域と共生しながら長く続けていきたい

こうした課題に寄り添い、物件ごとの特性に合わせた最適なサポートプランを提案します。「一部の業務だけ任せたい」「民泊運営におけるメンターになってほしい」というご相談も大歓迎です。富士山麓の宿泊体験を、私たちと一緒にアップデートしていきませんか？

【無料相談窓口】

下記2つの方法をご用意しています。

方法１）フォーム：https://form.run/@marusate-contact（24時間受付）

方法２）お電話：0555-25-6281（受付時間：平日9:30-12:00/13:00-17:30）

会社情報

・社名：まるサテ株式会社（https://marusate.co.jp/）

・代表：代表取締役 萱沼 徹

・事業：民泊、簡易宿泊所の運営サポート

・設立：2025年11月14日

・住所：山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 Q-STA 2F

【取材に関するお問い合わせ先】pr_info@marusate.co.jp（広報担当：松永）