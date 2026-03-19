AbHerï（アベリ）が美しさとコンパクトな実用性を兼ね備えた、 “オリジナル ジュエリーポーチ” を2026年4月1日(水)に発売。

株式会社AbHeri販売店舗：AbHerï 直営店（銀座店・大阪店・福岡店）、公式オンラインストア / 価格：17,600円（税込）

日本人らしい感性と職人技によって繊細なジュエリーを生み出すAbHerï（アベリ）が、 2026年4月1日(水)、オリジナルジュエリーポーチを数量限定で発売。真摯なものづくりへの姿勢に共感した革製品メーカー、株式会社モルフォに制作を依頼し、素材選びから機能に至るまで、両者のこだわりのつまった理想的なジュエリーポーチを完成させました。

価格：17,600円（税込）

〈素材〉

新発売のジュエリーポーチには、自然界の循環と調和の中で生まれた、サスティナブルな厳選素材を採用しました。

外装には、ニュージーランドの豊かな自然環境保全活動のもとで大切に生産された上質な鹿革が使われています。鹿革は「革のカシミア」とも称され、牛革に比べて摩擦に強く、ふっくらとした柔らかさと、しっとりとした質感が魅力です。

内装には、廃棄を回避するアップサイクルの考え方から生まれた高品質な豚革を採用。繊細なジュエリーを優しく保護できるようにしました。

〈意匠〉

AbHerïのジュエリーに似合う、シンプルで上品な佇まいに仕立てました。装飾を排し、口金が目立たないように設計されています。

革本来の質感を際立たせる、丸みを帯びたしなやかなフォルムが、手に取るたびに心地よさを与えます。色は洗練されたオリーブグリーン1色。サイズは、約Ｈ65mm×Ｗ80mm×D25mmです。

〈機能〉

ジュエリーブランドならではの細部にまで配慮した設計です。大切なジュエリーを優しく守りながら収納できるよう、機能的な内部構造を追求。美しさとコンパクトな実用性を兼ね備えています。

リングフォルダーは取り外し可能なため、収納の自由度が高く、お好みの使い方にアレンジできるジュエリーポーチです。

AbHerïらしい美意識と幾多の職人技によって誠実に仕立てられたジュエリーポーチは、日常や旅先など、さまざまなシーンで、さりげない優雅さと心地よい余韻をもたらしてくれるでしょう。

■制作協力：株式会社モルフォ

株式会社モルフォは、1995年創業の日本の実力派革製品メーカーで、CYPRIS（キプリス）などの革小物ブランドを展開しています。厳選された素材の個性を引き出す丁寧な仕立てと、高度な職人技術、機能美にこだわる真摯なものづくりの姿勢によって、永く愛用できる革製品を制作しています。

詳細を見る :https://abheri.com/collections/2026_leather-pouch

直営店舗情報

〈AbHerï 銀座店〉

104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX（ギンザシックス）4階

〈AbHerï 大阪店〉

530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館2階

〈AbHerï 福岡店〉

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 レソラ天神1階

店舗詳細 :https://abheri.com/pages/stores

ABOUT

東京のイーストサイドから発信するジュエリーブランド、AbHerї〈アベリ〉。

ラテン語の語彙、ab(～から、～へ)とheri（昨日）を組み合わせたオリジナルのブランドネームには、「過去を継承し、新しい挑戦を経て、未来へ創造する」という想いがこめられています。

ロゴの冠にある天秤（バランス）のイメージは、過去から未来へ一直線に続く時間軸を表し、

また、あらゆる選択肢、相反する要素の中から、常にベストバランスを選ぶ、というブランドの姿勢を象徴しています。

持つ人の想いが託されるジュエリーだからこそ、伝統から多くを受け継ぎ、時代の空気を生かしながら、未来に胸ときめくようなモノづくりをしていきたいと考えています。

ゆらゆら揺れる天秤がぴたりと定まるように、微妙なさじ加減にこだわり、

“懐かしいものを新しくつくり、新しくつくるものが懐かしい。”

そんなアベリらしいバランスを常に追求しています。

公式HP:https://abheri.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/abheri_official/

CONTACT

〈お客様からのお問い合わせ先〉

株式会社AbHerї

Mail: online@abheri.com

〈メディアからのお問い合わせ先〉

RED PR inc. 山口

Tel: 090-6112-1211

Mail: n@redpr.jp

本リリース掲載・内容に関するお問い合わせは RED PR へお願いいたします。