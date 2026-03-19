無担保・無保証ベンチャーデットによる総額10億円の資金調達を実施

フォロフライ株式会社

商用電気自動車（EV）の企画・開発・販売を行うフォロフライ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：小間 裕康、以下「フォロフライ」） は、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」）神戸支店、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行の各金融機関より総額10億円の融資（ベンチャーデット）を受け、資金調達を実施したことをお知らせいたします。

今回の資金調達は複数の金融機関がそれぞれ独自の枠組みで参画したもので、第三者割当増資等の株式放出を伴わない「デット（融資）のみ」で総額10億円の確保となります。設立間もないスタートアップが、無担保、無保証にてこの規模の調達を実現できたのは、当社のファブレス生産方式による収益モデルと、商用EV市場における将来性が多角的に評価された結果と考えております。今回の調達により、既存株主の構成を維持し、経営の機動性を保ったまま、以下の重点領域への投資を加速させてまいります。

■ 資金調達の背景と目的

フォロフライは、ファブレス生産方式によるコスト競争力を武器に、物流業界の「ラストワンマイル」におけるEV化を牽引しています。現在、商用EV市場は導入期から普及期へと移行しており、ユーザーからは車両性能だけでなく、安定した供給と、購入後の迅速なアフターサービスが強く求められています。今回の調達資金は、販売拡大に伴う「全国規模のアフターサービス網の整備」および、持続的な事業成長の鍵となる「専門人材の採用と処遇改善（賃上げ）」、需要増加に伴う「車両仕入れ原資」へ充当いたします。



販売・アフターサービス網の全国拡大

積載量1トンクラスの新型EVバン「F11VS」や、ラグジュアリーMPV「ZEEKR 009」の販売体制を強化するとともに、全国で拡大している認定工場（2026年1月現在 約210カ所）の連携体制をさらに拡充します。

商用車において最も重要な「止まらない物流」を支えるため、整備士のトレーニングや部品供給体制をアップデートし、顧客が安心して導入できる環境を整備します。

ZEEKR 009

持続的な成長を支える「人材」への投資と賃上げの実施

フォロフライは、2026年度中に大幅な新規採用を計画しています。特に販売部門およびアフターサービスエンジニアを重点的に強化します。



また、スタートアップとしての持続可能性（サステナビリティ）を追求するため、賃上げを含む処遇改善を実施し、従業員が会社と共に成長できる環境づくりを推進します。

F11VS

フォロフライは、2026年度中に大幅な新規採用を計画しています。特に販売部門およびアフターサービスエンジニアを重点的に強化します。また、スタートアップとしての持続可能性（サステナビリティ）を追求するため、賃上げを含む処遇改善を実施し、従業員が会社と共に成長できる環境づくりを推進します。

■フォロフライ 代表取締役 小間 裕康のコメント

今回、スタートアップとしては異例の総額10億円という無担保・無保証の融資枠をいただいたことは、当社の事業性と将来性に対する大きな期待の表れとして、身の引き締まる思いで受け止めています。同時に、売上に裏付けられた持続的な事業成長によってその信頼に応えていく責任を強く自覚しています。今回のベンチャーデットをはじめ、このようにスタートアップにおける資金調達の選択肢が広がっていることは、新しい日本企業が社会実装へ踏み出すための推進エネルギーになります。

今後、日本での商用EVの普及において重要なのは、お客様が安心して使い続けられるためのサポート体制を着実に構築していくことです。そして、それを支える原動力は「人」の力に他なりません。私たちは事業への投資はもちろん、人材への投資を成長の中核に据え、共に働くメンバーが「わくわく」しながら挑戦と成長を積み重ねられる環境を整えていきます。その積み重ねの先に、社会に長く必要とされる事業を築き、私たちはこの事業で、世界の風景を変えていきます。

【会社概要】

会社名：フォロフライ株式会社

資本金：16億976万円（資本準備金、資本剰余金含）

創業：2021年８月

代表：代表取締役 小間 裕康

本社所在地：京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館

事業内容：電気自動車の開発販売、環境対応型インフラサービスの提供