【焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉】まるで絵本の世界！うさぎやひよこのパッケージが可愛いイースターギフトが登場

株式会社 エーデルワイス

フランス・ブルターニュの美味しさをお届けする焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ(https://www.bretonne-bis.com/)」では、春の訪れを祝う「イースターギフト」を、公式オンラインショップ(https://shop.bretonne-bis.com/)は3月26日(木)より、店頭では 4月1日(水)より販売いたします。

うさぎやひよこたちの、まるで絵本の世界を切り取ったような可愛いイラストを添えたブルトンヌのイースターギフト。今年は、みんなで摘んだフランボワーズを楽しむシーンが描かれています。フィナンシェ、マドレーヌをキャンディのように包んだプティギフトや、甘酸っぱい期間限定のフィナンシェ〈フランボワーズ〉と、バターの風味豊かなフィナンシェ、マドレーヌなどの自慢の焼き菓子が入ったボックスタイプのアソート、たれ耳うさぎ“ロップイヤー”をモチーフにした限定カラーのイースターイエローのコットンポーチに焼き菓子と紅茶をア ソートしたギフトなど、バラエティ豊かなラインナップです。

また、定番人気のクッキー缶やプティ・マドレーヌなどには期間限定でイースターデザインのカードを添えてご用意しております。春の贈り物にも大変おすすめのブルトンヌのイースターギフト、ぜひご利用ください。

【商品詳細】

イースター・ボンボン（2個入）

イースター・ボンボン（2個入）

税込\562（本体価格\520）

プチ・パケ〈季節のフィナンシェアソート〉イースター（3個入）

プチ・パケ〈季節のフィナンシェアソート〉イースター（3個入）

税込 \810（本体価格\750）

※オンラインショップでの販売はございません

イースター・ボックス（6個入）

イースター・ボックス（6個入）

税込\1,998（本体価格\1,850）

イースター・ボックス（12個入）

イースター・ボックス（12個入）

税込\3,564（本体価格\3,300）

ロップイヤー・ポシェット〈イースター〉（4個+2袋入）

ロップイヤー・ポシェット〈イースター〉（4個+2袋入）

税込\1,944（本体価格\1,800）

【展開期間】4月1日(水)～4月21日(火)

※公式オンラインショップでは3月26日(木) 12：00頃～販売開始

焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉は、2012年10月にオープンした、株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区／代表取締役社長：比屋根祥行）が展開する焼き菓子専門店です。フランス・ブルターニュで愛されてきたお菓子を中心に、素朴ながらも味わい深い焼き菓子をお届けしています。

【ブランドHP】https://www.bretonne-bis.com/

【公式オンラインショップ】https://shop.bretonne-bis.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/biscuiterie_bretonne/